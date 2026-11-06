Colecția „Monede și Bancnote autentice din toată lumea” face o oprire in Nicaragua. Revista și o bancnotă, de luni, la chioșcuri!
O țară cu multe probleme
Încă o țară îndepărtată este protagonista Colecției „Monede și Bancnote autentice din toată lumea”. Numărul 30 ajunge în Nicaragua, cea mai mare țară din America Centrală. În 1502, teritoriul care cuprinde astăzi Nicaragua a fost descoperit de Cristofor Columb, în timpul celei de-a patra călătorii întreprinse de acesta peste ocean. Țara este independentă din 1838, când a fost promulgată și prima sa Constituție.
Precum în cazul altor națiuni din America Latină, Nicaragua s-a confruntat de-a lungul anilor cu multă instabilitate politică. Anastasio Somoza, care a preluat puterea în 1937, a instaurat una dintre cele mai brutale dictaturi pe care le-a văzut vreodată această regiune. După înlăturarea dictaturii, țara a fost afectată de un război civil până în 1990. Și în prezent Nicaragua cunoaște multă instabilitate, multe țări avertizându-și cetățenii să evite călătoriile în zonă.
Centavos din Nicaragua
Pentru colecționari, acest număr vine cu o bancnotă de 5 cenți (centavos) din Nicaragua. Pe fața acestei bancnote, mai exact în partea dreaptă, se află portretul lui Francisco Hernández de Córdoba (cca. 1475–1526), conchistadorul spaniol considerat fondatorul țării.
Secțiunea “Colțul colecționarului” are ca subiect pseudomonedele sau jetoanele. Acestea sunt piese în formă de monedă bătute de companii sau alte organizații, care, deși pot fi folosite pentru achiziționarea unor bunuri, nu au valoare de instrument legal de plată. Citiți pentru a afla când și de ce au apărut acestea, în ce moduri au fost utilizate în diverse locuri din lume și unde mai pot fi găsite și în prezent.
Numărul 30– Nicaragua este disponibil la chioșcurile de ziare, de luni 9 noiembrie, la prețul de 39.99 lei!
Colecția „Monede și Bancnote autentice din toată lumea” oferă interesante lecții de geografie și istorie alături de monedele și bancnotele ambalate premium, în carduri personalizate, ce însoțesc fiecare număr!
Postari
❓ Știați că frumoasa insula Ometepe, situată pe Lacul Nicaragua, este remarcabilă pentru topografia sa marcată de prezența a doi vulcani?
✅ În numărul 30 al revistei „Monede și Bancnote autentice din toată lumea” descoperiți istoria unei țări cu multe probleme din America Centrală.
Primiți și o bancnotă de 5 cenți din Nicaragua.
Căutați numărul 30, începând de luni, 9 noiembrie, la toate chioșcurile de vânzare a presei din țară!
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🗺 Deși apare pe multe hărți sub denumirea de Lacul Nicaragua, pentru populația locală acesta este cunoscut sub numele de „Cocibolca“, nume derivat din cuvântul nahuat cóatl pol-can, care înseamnă „locul marelui șarpe“. Cu o suprafață aproximativă de 8.200 km², este cel mai mare lac din America Centrală și unul dintre cele mai mari din lume.
Numărul 30 al Colecției „Monede și Bancnote autentice din toată lumea” aduce informații despre istoria și viața locuitorilor din Nicaragua.
Este inclusă și o bancnotă de 5 cenți, alături de fișa numismatică.
✔ Acum la chioșcurile de ziare din toată țara! Completează-ți colecția!
#monedesibancnote #revistafamiliei #colectiieducative #numismatica
❓ Știați că, în marile complexe miniere și pe marile plantații agricole de la începutul secolului al XX-lea de pe continentul american, se obișnuia să se emită jetoane care puteau fi schimbate doar pentru produse achiziționate din magazinele companiilor și mulți muncitori primeau o parte din salariu în jetoane? Descoperiți, din articolul publicat în numărul 30 al colecției „Monede și Bancnote autentice din toată lumea”, multe detalii interesante despre jetoane și pseudomonede.
Tot numărul 30 aduce:
✔ o bancnotă din Nicaragua – 5 centavos.
📖 Revista dedicată țării din America Centrală
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Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
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