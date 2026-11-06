Situația pensiilor recalculate greșit. Șefa Casei de Pensii: Nu sunt 2,2 milioane de dosare calculate greșit; erorile, în sume mici

Președintele Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), Vasilica-Valentina Robu, respinge informațiile potrivit cărora 2,2 milioane de pensii ar fi fost calculate greșit. Șefa instituției explică faptul că cifra provine dintr-o extrapolare a rezultatelor unui control prin sondaj realizat de Curtea de Conturi. Verificările au vizat întreaga activitate a CNPP din 2024, nu individual milioane de dosare de pensionare.

Vasilica-Valentina Robu, președintele Casei Naționale de Pensii Publice, a reacționat după apariția informațiilor potrivit cărora 2,2 milioane de pensii ar fi fost calculate greșit. Aceasta a respins interpretarea potrivit căreia milioane de pensionari ar fi fost afectați de erori de calcul și a dat asigurări că instituția verifică sesizările și corectează eventualele greșeli.

Șefa CNPP a transmis că înțelege îngrijorarea provocată de informațiile apărute în spațiul public și a subliniat că instituția își asumă eventualele erori atunci când acestea sunt identificate. De asemenea, a reafirmat că drepturile pensionarilor trebuie respectate.

„În ultima perioadă, în spaţiul public, au apărut informaţii potrivit cărora 2,2 milioane de pensii ar fi fost calculate greşit! Înţeleg îngrijorarea pe care aceste informaţii false au generat-o! Vă asigur că în orice situaţie verificăm, ne asumăm greşelile şi corectăm acolo unde este cazul. Întotdeauna vom respecta drepturile pensionarilor”, a transmis, vineri, Vasilica-Valentina Robu, potrivit unei postări de pe pagina de Facebook a CNPP.

Potrivit acesteia, informațiile au apărut în urma interpretării raportului întocmit de Curtea de Conturi pentru anul financiar 2024. Documentul a vizat activitatea instituției, iar verificările referitoare la dosarele de pensionare nu au presupus examinarea individuală a milioane de documente.

Președintele CNPP a explicat că cifra de 2,2 milioane de dosare nu reprezintă numărul pensiilor verificate individual de auditorii Curții de Conturi. Controlul a fost realizat prin sondaj, fiind analizat un eșantion de dosare, iar rezultatele au fost ulterior extrapolate.

Vasilica-Valentina Robu a ținut să clarifice această diferență, arătând că existența unor probleme în dosarele verificate nu înseamnă automat că aceeași situație se regăsește în milioane de alte dosare.

„Vreau să fac o precizare importantă. Cifra de 2,2 milioane nu înseamnă că au fost verificate individual 2,2 milioane de dosare şi că toate au fost găsite cu probleme. A fost verificat un eşantion, iar numărul de dosare cu erori a fost extrapolat”, a precizat preşedintele CNPP.

În anul 2024, România avea aproximativ 3,7 milioane de pensionari. Potrivit explicațiilor oferite de șefa instituției, în cadrul controalelor de acest tip sunt analizate, de regulă, între 20 și 30 de dosare, iar în urma verificărilor sunt identificate probleme în aproximativ trei-cinci dintre acestea.

Prin urmare, rezultatele obținute în urma examinării unui eșantion nu pot fi considerate o confirmare că toate dosarele din categoria respectivă prezintă aceleași probleme. Pentru stabilirea situației reale este necesară verificarea individuală a fiecărui dosar în care există suspiciuni privind calculul drepturilor de pensie.

Robu a mai explicat că erorile identificate sunt, în general, asociate unor diferențe de sume relativ mici. În situațiile în care se constată că un pensionar a primit mai puțini bani decât avea dreptul, diferențele trebuie achitate retroactiv.

În acest context, șefa CNPP a atras atenția și asupra duratei și obiectului controalelor Curții de Conturi, care nu se limitează la activitatea de stabilire a pensiilor.

„Asta nu înseamnă că toate cele 3,7 milioane de pensii sunt calculate greşit. O asemenea concluzie nu poate fi trasă fără verificarea situaţiei din fiecare dosar. Mai mult, în general, erorile au fost în sume mici, iar oamenii primesc oricum banii înapoi retroactiv de la data la care li se cuveneau de drept. Trebuie să ţinem cont şi de faptul că misiunea Curţii de Conturi durează aproximativ 4-6 luni şi nu vizează exclusiv dosarele de pensii. Pe parcursul misiunii de audit este verificată întreaga activitate a Casei Naţionale de Pensii Publice”, a mai declarat Robu.

În ceea ce privește concluziile raportului Curții de Conturi, Vasilica-Valentina Robu a precizat că documentul conține măsuri care trebuie îndeplinite în anumite termene. Acestea presupun verificarea situațiilor semnalate și clarificarea eventualelor diferențe identificate în activitatea instituției.

Președintele CNPP a dat asigurări că instituția tratează cu seriozitate constatările auditorilor și că va aplica măsurile legale în toate cazurile în care verificările confirmă existența unor erori.

Pensionarii care au primit sume mai mici decât cele prevăzute de lege urmează să beneficieze de plata diferențelor începând cu data la care aveau dreptul la respectivele venituri.