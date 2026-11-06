Pensii calculate greșit. Cine primește bani retroactiv și cine nu trebuie să restituie sumele încasate

Pensionarii care au primit pensii mai mici decât cele cuvenite vor încasa retroactiv diferențele restante, a anunțat ministrul Muncii, Florin Manole. În schimb, persoanele care au primit sume mai mari din cauza unor erori administrative nu vor fi obligate să returneze banii.

Noua lege a pensiilor a intrat în vigoare la 1 septembrie 2024, când au fost recalculate aproximativ 4,6 milioane de pensii. În urma recalculării, aproape 3,8 milioane de pensionari au beneficiat de majorări, creșterea medie fiind de 520 de lei. Pentru aproximativ 800.000 de persoane, cuantumul pensiei a rămas însă neschimbat.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat că pensionarii ale căror drepturi au fost calculate greșit vor beneficia de corectarea sumelor, în funcție de natura erorii constatate.

În cazul persoanelor care au primit pensii mai mici decât cele la care aveau dreptul, diferențele vor fi achitate retroactiv, pentru întreaga perioadă în care pensia a fost stabilită incorect.

„Să luăm cele două categorii de spețe posibile. Dacă se dovedește că acel pensionar a fost nedreptățit și i s-a dat o pensie mai mică cu o sumă, primește retroactiv de la intrarea în drept, de la stabilirea dreptului, până la zi, toată diferența, indiferent că e vorba de 3 lei ori 5 ani, să zicem, indiferent că e vorba de 100 de lei pentru fiecare lună a celor 5 ani”, a declarat Florin Manole la Antena 3 CNN.

Astfel, dacă verificările confirmă că un pensionar a fost prejudiciat, acesta va beneficia de pensia corectată și de plata sumelor restante, indiferent de valoarea diferenței lunare.

Situația este diferită pentru persoanele cărora instituțiile le-au stabilit, din greșeală, o pensie mai mare decât cea cuvenită. Ministrul Muncii a precizat că sumele deja încasate nu vor trebui restituite, deoarece eroarea aparține instituției care a calculat drepturile de pensie.

„În același timp, dacă se constată că i s-a stabilit un drept de pensie mai mare decât se cuvenea, pentru perioada în care urmează să primească pensia, va primi pensia corectă. Pentru perioada în care a primit-o un pic mai mare, este amnistiat și nu plătește nimic înapoi statului, pentru că nu el și-a stabilit dreptul de pensie, ci a fost o greșeală a instituției”, a explicat Florin Manole.

Prin urmare, după identificarea și corectarea erorii, pensia va fi plătită la valoarea stabilită corect pentru perioada următoare, fără recuperarea sumelor acordate anterior în plus.

Declarațiile ministrului vin în contextul unui raport al Curții de Conturi privind procesul de recalculare a pensiilor. Instituția a identificat suspiciuni referitoare la punctaje mai mici decât cele cuvenite în cazul a 2.211.060 de beneficiari.

„Au fost semnalate și suspiciuni privind punctaje mai mici în cazul a 2.211.060 de beneficiari. Din cele 22 de cazuri verificate în detaliu, în nouă au fost acordate pensii mai mici cu un total de 2.147 de lei … Curtea de Conturi a estimat o subevaluare de 230.364.905 lei”, a transmis instituția.

Datele indică posibile nereguli care necesită verificări, fără să însemne că toate cele peste 2,2 milioane de pensii au fost calculate greșit.