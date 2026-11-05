Haos în transporturile din Italia în noiembrie 2026. Zborurile, trenurile și autobuzele vor fi afectate de greve în perioada 6-14 noiembrie

Transporturile din Italia vor fi afectate de o serie de greve sindicale programate între 6 și 14 noiembrie 2026. Zborurile, trenurile, metrourile, tramvaiele și autobuzele vor avea întârzieri, anulări sau întreruperi ale circulației. În paralel, profesorii și angajații din școli vor protesta pe 11 noiembrie împotriva reducerilor de posturi prevăzute în bugetul pentru anul 2027.

În săptămâna premergătoare grevei generale convocate de confederația sindicală CGIL pentru 20 noiembrie, o serie amplă de proteste sindicale va perturba transporturile din Italia.

Potrivit calendarului publicat de Ministerul Transporturilor și sintetizat de Quotidiano Motori, traficul aerian, serviciile feroviare și transportul public urban vor fi afectate în perioada 6-14 noiembrie. În plus, echipajele easyJet vor organiza o grevă de 24 de ore.

Săptămâna începe cu o grevă de 24 de ore a personalului de cabină și a piloților easyJet, convocată de sindicatul de bază USB Lavoro Privato. Protestul afectează zborurile companiei easyJet din întreaga Italie.

În același timp, angajații autorității italiene de control al traficului aerian ENAV de pe aeroportul din Bari vor intra în grevă între orele 13:00 și 17:00, la solicitarea sindicatului FAST-Confsal AV. Cele două acțiuni sindicale se suprapun vineri după-amiază în Bari.

Potrivit regulilor stabilite de Ministerul Transporturilor, vor fi garantate plecările programate între orele 07:00 și 10:00, respectiv între 18:00 și 21:00. De asemenea, vor fi asigurate zborurile pe distanțe lungi și conexiunile cu insulele.

Principala grevă feroviară a săptămânii va afecta compania Italo și se va desfășura timp de opt ore, între 09:01 și 16:59. Acțiunea este convocată de sindicatele FILT-CGIL, FIT-CISL, UGL Ferrovieri, FAST-Confsal și ORSA Trasporti.

Publicația Quifinanza menționează posibilitatea amânării protestului pentru 11 noiembrie, însă calendarul oficial al Ministerului Transporturilor rămâne referința principală.

Tot luni, angajații departamentului de mentenanță Manutenzione Sud al companiei RFI, cu sediul în Verona, vor organiza o grevă între orele 09:01 și 17:00. Protestul a fost convocat de sindicatul ORSA Ferrovie.

Pasagerii Italo trebuie să se aștepte la anulări și întârzieri ale trenurilor în întreaga țară, în timp ce greva angajaților RFI ar putea provoca perturbări suplimentare în transportul feroviar regional.

În aceeași zi vor fi afectate și serviciile de transport public local. Angajații AMAT din Palermo vor intra în grevă între orele 11:00 și 15:00, iar cei ai AMT Genova, între 11:30 și 15:30. Ambele proteste vor dura patru ore, în intervalul de la mijlocul zilei, iar circulația autobuzelor și tramvaielor va fi parțial suspendată.

Marți, 10 noiembrie, va urma o grevă de patru ore a angajaților B.U. Calabria din Cosenza, regiunea Calabria. Protestul este programat între orele 10:00 și 14:00.

În noaptea de marți spre miercuri, transportul feroviar de marfă va fi afectat de o grevă a angajaților SBB Cargo Italia, programată între orele 21:00 și 04:59. Acțiunea a fost convocată de sindicatul FILT-CGIL.

Potrivit calendarului oficial, protestul vizează exclusiv transportul de marfă și nu include trenurile de călători. Publicația Trend Online descrie acțiunea drept un protest nocturn al angajaților din transportul feroviar.

La finalul săptămânii, două greve importante ale transportului public vor afecta nordul Italiei.

Angajații ATM din Milano vor organiza o grevă de 24 de ore, convocată de sindicatul AL-COBAS, cu sprijinul CONFIAL Trasporti. Oprirea activității este prevăzută în două intervale: între orele 08:45 și 15:00, respectiv de la 18:00 până la încheierea programului de circulație.

Vor fi afectate metrourile, tramvaiele și autobuzele operate de grupul ATM, inclusiv rețeaua NET din Monza și sistemul de transport extraurban din Trezzo.

În Veneția, angajații companiei ATVO vor organiza, de asemenea, o grevă de 24 de ore, convocată de sindicatele SGB și FAST Mobilità.

Potrivit publicației Sicurauto, și alți operatori de transport public din regiunea Veneto vor participa la greve în zilele de 13 și 14 noiembrie.

Seria protestelor se încheie sâmbătă, 14 noiembrie, cu o grevă de 24 de ore a angajaților AMTAB din Bari. Acțiunea este convocată de sindicatele FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL și UGL Autoferro.

Greva va afecta serviciile de autobuz din interiorul orașului Bari. Conform intervalelor de funcționare garantată prevăzute de lege pentru transportul public local, serviciile trebuie asigurate, în mod normal, între orele 06:00 și 09:00 și între 18:00 și 21:00. Operatorul urmează să comunice detaliile concrete înainte de începerea protestului.

Călătorii sunt sfătuiți să verifice din timp situația zborurilor și trenurilor în zilele afectate, folosind platformele oficiale ale companiilor easyJet și Italo. În cazul grevelor care implică RFI, pasagerii trebuie să consulte și informațiile publicate de Trenitalia și să verifice posibilitățile de reprogramare a călătoriei sau de rambursare a biletelor.

În cazul grevelor din transportul aerian, pasagerii își pot exercita și drepturile prevăzute de Regulamentul european 261/2004 privind drepturile călătorilor aerieni.

Pentru grevele din transportul feroviar pe distanțe lungi, intervalele în care serviciile sunt garantate în zilele lucrătoare sunt, în general, între orele 06:00 și 09:00 și între 18:00 și 21:00. În cazul grevelor din transportul aerian, intervalele garantate sunt între 07:00 și 10:00 și între 18:00 și 21:00.

Calendarul grevelor publicat de Ministerul Transporturilor este actualizat până aproape de data fiecărui protest. Prin urmare, pot apărea și alte opriri ale activității sau anulări ale acțiunilor sindicale deja anunțate.

Sindicatele care reprezintă profesorii și ceilalți angajați din sistemul de învățământ au anunțat joi că vor organiza un protest miercuri, 11 noiembrie, împotriva reducerilor de posturi din educație prevăzute în proiectul de buget al Guvernului pentru 2027.

Sindicatele CISL Scuola, UIL Scuola Rua, SNALS Confsal și ANIEF au precizat că principalul punct al mobilizării va fi un protest organizat în Piața Vidoni din Roma, transmite agenția ANSA.

Proiectul de buget prevede reducerea numărului de posturi didactice cu aproape 5.000 și a celui de posturi nedidactice din școli cu aproximativ 2.000, începând cu anul școlar 2027-2028.

Argumentul autorităților este că sistemul de învățământ va avea nevoie de mai puțini angajați, în condițiile în care tendințele demografice și scăderea natalității din Italia duc la diminuarea numărului de elevi.

Sindicatele și partidele de opoziție susțin însă că Guvernul nu ar trebui să reducă numărul profesorilor, ci să mențină efectivele actuale de personal. Astfel, ar putea fi redus numărul elevilor din fiecare clasă și ar putea fi îmbunătățită calitatea educației.

Subfinanțarea sistemului de învățământ s-a numărat printre problemele care au stat la baza protestelor organizate în ultimele săptămâni de tineri în mai multe regiuni ale Italiei. Unele dintre aceste manifestații au degenerat în violențe.

Secția dedicată angajaților din învățământ a CGIL, cea mai mare confederație sindicală din Italia, nu va participa la mobilizarea din 11 noiembrie. Aceasta se va implica în schimb în protestul organizat cu ocazia grevei generale convocate pentru 20 noiembrie.