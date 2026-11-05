Furnizorii de energie ar putea fi obligați să ofere contracte cu preț fix pentru minimum un an. Ce alte schimbări pregătește Ministerul Energiei

Furnizorii de energie electrică ar putea fi obligați să ofere clienților contracte cu preț fix, valabile cel puțin un an, dar și contracte cu prețuri dinamice pentru consumatorii care au contoare inteligente funcționale.

Prevederile apar într-un proiect de ordonanță de urgență publicat de Ministerul Energiei în dezbatere publică pe 4 noiembrie. Documentul propune și modificări privind racordarea la rețele, producția și stocarea energiei, partajarea electricității și protecția consumatorilor vulnerabili.

Ministerul Energiei justifică modificările prin necesitatea transpunerii unei directive europene referitoare la organizarea pieței de energie electrică. Potrivit notei de fundamentare, România se confruntă cu proceduri de infringement din cauza transpunerii incomplete a unor prevederi europene.

Potrivit proiectului, furnizorii de energie electrică ar trebui să ofere, la solicitarea clienților, contracte standardizate pe durată determinată, de minimum un an, cu preț fix. Totodată, consumatorii care dețin contoare inteligente funcționale ar putea solicita contracte cu prețuri dinamice, stabilite în funcție de variațiile de pe piețele spot, inclusiv piața pentru ziua următoare și piața intrazilnică.

Înainte de semnarea sau prelungirea unui contract, furnizorul ar trebui să transmită clientului un rezumat al principalelor clauze, redactat într-un limbaj clar și concis. Documentul ar trebui să conțină prețul final, componentele facturii, informații despre caracterul fix, variabil sau dinamic al tarifului și datele de contact ale serviciului de asistență. De asemenea, furnizorul ar trebui să prezinte avantajele, costurile și riscurile asociate contractului.

În cazul contractelor cu preț fix, tariful nu ar putea fi modificat pe durata convenită. Factura finală ar putea totuși să varieze dacă intervin schimbări ale taxelor, impozitelor sau altor componente reglementate prin acte normative. Furnizorii nu ar putea modifica unilateral condițiile contractuale și nici nu ar putea înceta contractul înainte de termen, cu excepțiile prevăzute de lege.

Proiectul introduce și o posibilă derogare pentru furnizorii care au peste 200.000 de clienți. ANRE ar putea să le acorde, la cerere, o scutire de maximum 12 luni de la obligația de a oferi contracte cu preț fix. Măsura ar putea fi aprobată dacă furnizorul oferă exclusiv tarife dinamice, dacă derogarea nu afectează concurența sau dacă minimum 60% dintre contractele sale sunt deja încheiate pe durată determinată și cu preț fix.

ANRE ar urma să monitorizeze ofertele dinamice, riscurile pentru consumatori și comisioanele de încetare a contractelor. Autoritatea ar trebui să publice anual, până la 31 iulie, un raport privind aceste tarife, efectele asupra facturilor și volatilitatea prețurilor. Rapoartele ar urma să fie realizate timp de zece ani, începând din 2027.

O altă modificare vizează capacitățile noi sau retehnologizate de producție și stocare a energiei. ANRE ar putea acorda o licență temporară de exploatare comercială, care să permită titularului să producă energie, să o livreze în rețea și să o vândă pe piața angro înainte de obținerea licenței definitive.

Licența ar putea fi emisă în baza unui certificat de conformitate tehnică temporar și a procesului-verbal de recepție a punerii în funcțiune. Valabilitatea acesteia nu ar putea depăși 60 de zile de la data recepției și s-ar încheia mai devreme dacă expiră certificatul tehnic.

ANRE ar putea suspenda sau retrage licența dacă titularul nu depune certificatul de racordare ori nu îndeplinește condițiile necesare pentru obținerea licenței definitive.

Documentul propune introducerea acordurilor flexibile de racordare în zonele în care rețelele electrice au capacitate limitată sau nu mai dispun de capacitate disponibilă. Prin intermediul acestora, instalațiile ar putea fi conectate la rețea cu anumite limite privind cantitatea de energie electrică pe care o pot introduce sau prelua, în funcție de intervalul orar.

Acordurile ar trebui să precizeze capacitatea fermă și cea flexibilă, tarifele de rețea și de racordare, durata contractului și data estimată la care ar putea fi asigurată întreaga capacitate fermă solicitată.

Utilizatorii care aleg această variantă ar trebui să instaleze, pe cheltuiala proprie, un sistem certificat pentru controlul puterii. Racordarea flexibilă nu ar trebui să întârzie lucrările de consolidare și dezvoltare a rețelelor electrice.

După extinderea infrastructurii, trecerea la un acord ferm ar trebui realizată pe baza unor criterii clare și transparente. În zonele în care ANRE consideră că extinderea rețelei nu reprezintă cea mai eficientă soluție, racordarea flexibilă ar putea deveni permanentă, inclusiv pentru instalațiile de stocare.

Operatorii de rețea ar trebui să publice cel puțin trimestrial informații despre capacitățile disponibile și posibilitățile de racordare flexibilă. Aceștia ar urma să permită și depunerea online a cererilor și documentelor, urmând să comunice în maximum trei luni stadiul și soluționarea solicitărilor.

Proiectul introduce și obligații noi privind modul în care producătorii și furnizorii își comercializează sau își asigură energia electrică.

Până la 31 decembrie 2027, producătorii ar trebui să tranzacționeze cel puțin 50% din producția anuală pe piețe organizate, altele decât cele pentru ziua următoare, intrazilnică și de echilibrare.

De la această obligație ar urma să fie exceptați producătorii care dețin exclusiv capacități eoliene, solare, microhidrocentrale sau instalații de cogenerare de înaltă eficiență. Contractele încheiate înainte de intrarea în vigoare a ordonanței ar urma să fie scăzute din cantitatea de energie asupra căreia se aplică procentul obligatoriu.

În cazul furnizorilor, proiectul prevede obligația de a acoperi cel puțin 30% din necesarul de energie al clienților din portofoliu prin producție proprie sau contracte la termen încheiate pe piețe organizate. Sunt excluse din calcul piețele pentru ziua următoare, intrazilnică și de echilibrare.

Și pentru această obligație, cantitățile aferente contractelor încheiate înainte de intrarea în vigoare a noilor reguli ar urma să fie deduse.

O altă prevedere permite operatorilor de distribuție și operatorului de transport să mandateze voluntar un achizitor unic pentru cumpărarea energiei necesare acoperirii consumului propriu tehnologic al rețelelor.

Este vorba despre energia utilizată sau pierdută în procesul de funcționare a sistemului electric. Achizitorul ar putea cumpăra această energie de pe piața angro, inclusiv prin contracte bilaterale negociate direct, pe termen lung.

Mecanismul ar putea acoperi maximum 70% din consumul propriu tehnologic al operatorilor participanți. Costurile energiei achiziționate în acest mod ar putea fi recunoscute în tarifele de transport și distribuție, în condițiile stabilite de ANRE.

Până la 31 mai 2027, operatorii ar trebui să elaboreze procedurile de funcționare ale mecanismului, care ar urma să fie avizate de autoritatea de reglementare.

Proiectul permite clienților activi să partajeze energia regenerabilă produsă sau stocată în instalații proprii ori în instalații pentru care au primit drept de utilizare. Energia ar putea fi distribuită gratuit sau contra cost, însă partajarea ar trebui să se desfășoare în aceeași zonă de distribuție.

Regulile de calcul și aplicare a mecanismului ar urma să fie stabilite de ANRE.

Documentul introduce și prevederi speciale pentru consumatorii vulnerabili. În proiectele de partajare deținute de autoritățile publice, acestea ar trebui să le asigure accesul la energia distribuită și să promoveze alocarea către această categorie a unei cantități care să reprezinte, în medie, minimum 10% din energia partajată.

În plus, proiectul prevede măsuri de protecție împotriva deconectării pentru neplata facturilor în cazul consumatorilor vulnerabili și al persoanelor afectate de sărăcie energetică. Printre măsurile posibile se numără sprijinul pentru plata facturilor, planurile alternative de plată și serviciile de consiliere.

Aceste protecții nu ar însemna însă ștergerea datoriilor acumulate. Furnizorii și-ar păstra dreptul de a recupera sumele restante.

Ultimul set important de măsuri vizează situațiile în care la nivelul Uniunii Europene sau al unei regiuni este declarată o criză a prețurilor la energia electrică.

Într-un asemenea scenariu, Guvernul ar putea adopta măsuri temporare privind prețul energiei pentru întreprinderile mici și mijlocii. Intervenția ar putea acoperi maximum 70% din consumul înregistrat în aceeași perioadă a anului precedent și ar trebui să păstreze un stimulent pentru reducerea consumului.

În condiții excepționale, Executivul ar putea stabili inclusiv prețuri sub nivelul costurilor pentru gospodării, microîntreprinderi și IMM-uri. Pentru gospodării, intervenția s-ar aplica pentru cel mult 80% din consumul mediu, iar furnizorii ar trebui să primească o compensație acordată transparent și nediscriminatoriu.

După intrarea în vigoare a ordonanței, ANRE ar avea la dispoziție 60 de zile pentru adaptarea reglementărilor. Autoritatea ar trebui să publice, o dată la doi ani, un raport privind performanța rețelelor inteligente, primul fiind programat pentru 2027.

De asemenea, ANRE ar urma să estimeze necesarul de flexibilitate al sistemului energetic pentru următorii 5-10 ani.