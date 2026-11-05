Ahold Delhaize și Rezolv Energy semnează unul dintre cele mai mari acorduri corporative de energie regenerabilă din Europa de Sud-Est

Rezolv Energy, producătorul independent de energie regenerabilă susținut de Actis și Mubadala, și Ahold Delhaize au semnat un acord virtual de achiziție de energie (Virtual Power Purchase Agreement – VPPA) pe 10 ani pentru energia electrică regenerabilă generată de două dintre proiectele majore ale Rezolv Energy din România: proiectul Dama Solar, de 1,3 GWp, și parcul eolian Dunărea East, de 300 MW.

VPPA-ul va acoperi anual 370 GWh de energie electrică regenerabilă de la cele două proiecte. Este unul dintre cele mai mari acorduri corporative de energie regenerabilă semnate vreodată în Europa de Sud-Est și unul dintre primele din România care combină energia solară și cea eoliană într-o singură tranzacție.

Împreună, cele două proiecte ar urma să genereze aproximativ 2.580 GWh de energie electrică pe an – echivalentul a aproape 5% din consumul total de energie electrică al României în 2025 – iar Ahold Delhaize va contracta aproximativ 14% din producția cumulată a celor două proiecte. Compania va primi Garanții de Origine pentru o perioadă de 10 ani, începând cu intrarea în exploatare comercială a celor două proiecte, în 2029.

Acordul este primul PPA virtual semnat atât pentru Dama Solar, cât și pentru Dunărea East și confirmă cererea corporativă tot mai mare pentru energie regenerabilă la scară largă în România. Tranzacția reprezintă al optulea PPA virtual încheiat de Rezolv Energy în România și Bulgaria și primul cu o companie din sectorul retail.

Dama Solar este un proiect fotovoltaic de 1,3 GWp situat în județul Arad, în vestul României, care va deveni, odată intrat în funcțiune, cel mai mare proiect de energie regenerabilă onshore din Uniunea Europeană. Parcul solar se va întinde pe peste 1.000 de hectare și va genera anual aproximativ 1.800 GWh de energie curată – echivalentul a circa 36% din producția totală de energie electrică solară a României în 2025.

În cadrul amplasamentului Dama Solar, Rezolv Energy a alocat 82 de hectare pentru o zonă dedicată conservării și refacerii naturii, pe un teren care ar fi putut fi altfel dezvoltat pentru producția de energie – una dintre cele mai mari zone de restaurare a naturii inițiate de sectorul privat și integrate într-un proiect solar din Europa.

Dunărea East este un parc eolian de 300 MW situat în județul Constanța și face parte din parcurile eoliene Dunărea East & West, unul dintre cele mai mari proiecte eoliene onshore din Europa.

Ambele proiecte au obținut Contracte pentru Diferență (CfD) în cadrul celei de-a doua licitații CfD desfășurate în România în 2025. Cele trei oferte câștigătoare au totalizat o capacitate cumulată de 731,2 MW.

„Ne bucurăm să sprijinim dezvoltarea acestor proiecte eoliene și solare din România, care vor aduce capacitate regenerabilă nouă în rețea și vor contribui la un viitor mai sustenabil pentru comunitățile pe care le deservim”, a declarat Lenka Duskova, CFO Ahold Delhaize Europe & Indonesia. „Acesta este unul dintre cele mai mari și mai importante acorduri corporative de energie regenerabilă semnate vreodată în Europa de Sud-Est. Angajându-se să contracteze o parte atât de semnificativă din producția acestor două proiecte de referință, Ahold Delhaize a devenit un investitor corporativ esențial în tranziția energetică a României”, a punctat Alastair Hammond, CEO Rezolv Energy. „Acesta este primul PPA virtual care acoperă atât Dama Solar, cât și Dunărea East, și primul încheiat de Rezolv Energy cu un retailer. Considerăm că acest acord arată modul în care tot mai multe companii din sectoare diferite își vor asigura energie regenerabilă în România: pe termen lung, în volume mari și din surse solare și eoliene”, a adăugat Jaroslava Korpanec, Head of Central and Eastern Europe, Infrastructure, Actis.

Rezolv Energy deține un portofoliu de 2,8 GW de proiecte de energie regenerabilă la scară largă, aflate în exploatare, în construcție sau în stadiu avansat de dezvoltare în Europa de Sud-Est. Pe lângă Dama Solar și Dunărea East & West, portofoliul include parcul eolian VIFOR, de 461 MW, din județul Buzău, România, a cărui primă etapă a intrat în exploatare comercială în octombrie 2026, precum și parcul solar St. George, de 225 MW, din Bulgaria, pus în funcțiune în mai 2026.

Lansată în 2022 de Actis, investitor de top pe piețele în creștere în domeniul infrastructurii sustenabile, compania Rezolv Energy este un producător independent de energie regenerabilă axat pe dezvoltarea de proiecte eoliene și solare la scară largă în Europa de Sud-Est.

Portofoliul Rezolv Energy include proiecte în România și Bulgaria, cu o capacitate cumulată de aproape 3 GW. Compania urmărește să furnizeze energie electrică curată, fiabilă și accesibilă, sprijinind în același timp tranziția energetică și generând beneficii durabile pentru mediu, societate și economia comunităților în care activează.