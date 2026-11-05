Turismul din România a crescut în septembrie 2026. Ce județe au atras cei mai mulți turiști în primele nouă luni

Datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că turismul din România a înregistrat o creștere în luna septembrie 2026, atât în ceea ce privește sosirile, cât și numărul de înnoptări. Comparativ cu aceeași lună a anului trecut, numărul persoanelor cazate în structurile turistice a crescut cu 4,8%, iar înnoptările au fost mai numeroase cu 3,6%. Turiștii români au continuat să reprezinte majoritatea vizitatorilor, însă creșterea cea mai importantă a fost înregistrată în cazul turiștilor străini.

Potrivit datelor INS, în septembrie 2026 au fost înregistrate 1.321,8 mii de sosiri în structurile de primire turistică, inclusiv în apartamentele și camerele de închiriat. În septembrie 2025, numărul acestora fusese de 1.261,5 mii, ceea ce înseamnă o creștere de 4,8%.

Din totalul sosirilor din septembrie 2026, turiștii români au reprezentat 76,7%, cu 1.013,3 mii de persoane, în creștere cu 2,6% față de cele 987,7 mii înregistrate în septembrie 2025. Turiștii străini au reprezentat 23,3% din total, respectiv 308,5 mii de persoane, comparativ cu 273,8 mii în anul precedent. Creșterea în cazul acestora a fost de 12,7%.

În ceea ce privește înnoptările, numărul total a ajuns la 2.808,7 mii, față de 2.709,8 mii în septembrie 2025. Majorarea a fost de 3,6%.

Turiștii români au generat 2.218,5 mii de înnoptări, reprezentând 79% din total, în creștere cu 2% față de cele 2.175,3 mii din septembrie 2025. În cazul turiștilor străini au fost înregistrate 590,2 mii de înnoptări, adică 21% din total, cu 10,4% mai multe decât în aceeași lună a anului trecut, când se consemnaseră 534,5 mii.

Analiza pe regiuni arată că Europa a continuat să furnizeze cel mai mare număr de turiști străini. În septembrie 2026 au fost înregistrate 227.000 de sosiri din această regiune, față de 206.400 în septembrie 2025, ceea ce reprezintă o creștere de 10%.

Dintre aceștia, 170.600 de turiști au provenit din statele Uniunii Europene, comparativ cu 156.100 în anul precedent. Creșterea a fost de 9,3%.

Asia a înregistrat una dintre cele mai importante evoluții. Numărul sosirilor a crescut de la 29.800 la 38.500 de persoane, respectiv cu 29,2%. Înnoptările turiștilor asiatici au ajuns la 84.200, față de 66.200 în septembrie 2025, în creștere cu 27,2%.

Din America de Nord au venit 28.700 de turiști, comparativ cu 23.200 în anul precedent, ceea ce înseamnă o majorare de 23,7%. Numărul înnoptărilor a crescut cu 15%, de la 48.800 la 56.100.

În cazul Americii de Sud, sosirile au însumat 2.800 de persoane, față de 2.400 în septembrie 2025, în creștere cu 16,7%. Înnoptările au ajuns la 5.600, comparativ cu 5.200, reprezentând o majorare de 7,7%.

Africa a înregistrat 1.500 de sosiri, față de 1.400 în anul precedent, în creștere cu 7,1%. Înnoptările turiștilor proveniți de pe acest continent au fost de 3.600, comparativ cu 3.200, ceea ce înseamnă o creștere de 12,5%.

INS prezintă și distribuția sosirilor și înnoptărilor în funcție de tipul destinației turistice. În ceea ce privește sosirile, Bucureștiul și orașele reședință de județ, cu excepția municipiului Tulcea, au concentrat 39% din total în septembrie 2026, față de 38% în septembrie 2025.

Alte localități și trasee turistice au reprezentat 18,4% din sosiri, comparativ cu 18,3% în anul precedent. Stațiunile din zona montană au avut o pondere de 18,7%, în creștere față de 17,2%.

Stațiunile balneare au reprezentat 10,1% din totalul sosirilor, față de 10,2% în septembrie 2025. Stațiunile de pe litoral, cu excepția orașului Constanța, au avut o pondere de 11,9%, comparativ cu 12,8% în anul precedent. În zona Deltei Dunării, inclusiv municipiul Tulcea, s-au înregistrat 1,9% din sosiri, față de 3,5% în septembrie 2025.

În cazul înnoptărilor, Bucureștiul și orașele reședință de județ, exclusiv Tulcea, au reprezentat 75,7% din total, comparativ cu 73,9% în septembrie 2025.

Alte localități și trasee turistice au avut o pondere de 12,2%, față de 13,2% în anul precedent. Stațiunile montane au reprezentat 8,9% din înnoptări, comparativ cu 9,4%.

Stațiunile balneare au înregistrat o pondere de 1,5%, față de 1,4% în septembrie 2025. În stațiunile de pe litoral, exclusiv municipiul Constanța, s-au realizat 1,2% din înnoptări, comparativ cu 1,4% în anul precedent. Zona Deltei Dunării, inclusiv municipiul Tulcea, a avut o pondere de 0,5%, față de 0,7%.

În perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2026, structurile de primire turistică din România au înregistrat 11.078,2 mii de sosiri, în creștere cu 1,2% față de aceeași perioadă din 2025, când fuseseră consemnate 10.952,1 mii.

Spre deosebire de evoluția din septembrie, numărul turiștilor români a scăzut la nivelul primelor nouă luni. Aceștia au însumat 8.918,5 mii de sosiri, reprezentând 80,5% din total, față de 9.007,5 mii în perioada ianuarie-septembrie 2025. Scăderea a fost de 1%.

În schimb, sosirile turiștilor străini au crescut cu 11,1%, de la 1.944,6 mii la 2.159,7 mii. Aceștia au reprezentat 19,5% din totalul sosirilor.

Numărul total al înnoptărilor a ajuns la 23.992,3 mii, în creștere cu 0,5% față de cele 23.875,3 mii înregistrate în primele nouă luni din 2025.

Turiștii români au generat 19.597,9 mii de înnoptări, reprezentând 81,7% din total. Valoarea este cu 1,5% mai mică decât cea din perioada similară a anului trecut, când se înregistraseră 19.896,3 mii de înnoptări.

În cazul turiștilor străini, numărul înnoptărilor a crescut cu 10,4%, de la 3.979,0 mii la 4.394,4 mii. Ponderea acestora în totalul înnoptărilor a fost de 18,3%.

În primele nouă luni din 2026, Europa a rămas principala regiune de proveniență a turiștilor străini. Au fost înregistrate 1.653,6 mii de sosiri, față de 1.510,3 mii în aceeași perioadă din 2025, ceea ce reprezintă o creștere de 9,5%.

Dintre acestea, 1.212,4 mii de sosiri au provenit din statele Uniunii Europene, comparativ cu 1.105,6 mii în anul precedent. Majorarea a fost de 9,7%.

Asia a contribuit cu 223.500 de sosiri, față de 205.500, în creștere cu 8,8%. Numărul înnoptărilor turiștilor asiatici a ajuns la 548.400, comparativ cu 510.300, ceea ce înseamnă o creștere de 7,5%.

Din America de Nord au venit 172.600 de turiști, față de 139.500 în perioada ianuarie-septembrie 2025. Creșterea a fost de 23,7%. Înnoptările acestora au ajuns la 380.900, comparativ cu 301.800, în creștere cu 26,2%.

America de Sud a înregistrat 15.700 de sosiri, față de 13.400, ceea ce reprezintă o majorare de 17,2%. Înnoptările au crescut de la 32.200 la 35.200, respectiv cu 9,3%.

În cazul Africii, sosirile au ajuns la 11.300, comparativ cu 10.900 în primele nouă luni din 2025, în creștere cu 3,7%. Înnoptările au însumat 28.200, față de 25.300, ceea ce înseamnă o majorare de 11,5%.

Potrivit INS, țările din care au provenit cei mai mulți turiști străini cazați în România în perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2026 au fost Germania, cu 215.800 de persoane, Italia, cu 167.000 de persoane, și Statele Unite ale Americii, cu 146.200 de persoane.

La nivel județean, cele mai multe sosiri în structurile de primire turistică au fost înregistrate în Constanța, Municipiul București și Brașov.

Constanța a ocupat primul loc, cu 2.016,9 mii de sosiri în primele nouă luni din 2026. Pe următoarele poziții s-au situat Municipiul București, cu 1.459,7 mii de sosiri, și Brașov, cu 994,7 mii.

Aceleași trei destinații au ocupat primele poziții și în clasamentul înnoptărilor. Județul Constanța a înregistrat 6.227,9 mii de înnoptări, Municipiul București a avut 2.974,8 mii, iar Brașov a consemnat 1.901,0 mii.

În septembrie 2026, durata medie a șederii a fost de 2,2 zile pentru turiștii români și de 1,9 zile pentru turiștii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică a ajuns la 30,5% la nivelul tuturor structurilor de cazare, inclusiv apartamente și camere de închiriat. Indicatorul a crescut cu 0,3 puncte procentuale față de septembrie 2025.

Pentru întreaga perioadă 1 ianuarie-30 septembrie 2026, durata medie a șederii a fost de 2,2 zile în cazul turiștilor români și de 2 zile pentru turiștii străini.

În schimb, indicele de utilizare netă a locurilor de cazare a înregistrat o evoluție negativă. Acesta a fost de 29,5%, în scădere cu 1,3 puncte procentuale față de primele nouă luni din 2025.

Institutul Național de Statistică precizează că sosirea unui turist este înregistrată în momentul în care o persoană este înscrisă în registrul unei structuri de primire turistică pentru a fi găzduită una sau mai multe nopți. Fiecare turist generează o singură sosire într-o anumită structură de cazare, indiferent de numărul înnoptărilor rezultate din șederea sa neîntreruptă.

Înnoptarea reprezintă intervalul de 24 de ore, calculat începând cu ora hotelieră, pentru care o persoană este înregistrată în evidența spațiului de cazare și beneficiază de găzduire în schimbul tarifului aferent spațiului ocupat. Indicatorul este luat în calcul chiar dacă durata efectivă a șederii este mai mică de 24 de ore.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică arată raportul dintre capacitatea de cazare aflată în funcțiune și utilizarea efectivă a acesteia de către turiști într-o anumită perioadă. Acesta se calculează prin raportarea numărului total de înnoptări realizate la capacitatea de cazare turistică în funcțiune din perioada respectivă.

Eșantionul utilizat de INS a fost constituit pornind de la lista structurilor de cazare autorizate sau clasificate, descărcată de pe site-ul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, prin Departamentul pentru Turism, la data de 10 iunie 2026.

Lista cuprindea 16.347 de structuri care aveau cel puțin 10 locuri-pat. Dintre acestea, 9.523 erau structuri de cazare, iar 6.824 erau apartamente și camere de închiriat.

În septembrie 2026, din totalul structurilor de cazare, 4.102 de unități se aflau în reparații capitale, în timp ce alte 1.934 nu au completat chestionarul din alte motive.

INS precizează că informațiile suplimentare privind datele prezentate în comunicatul de presă pot fi consultate în fișierul Excel anexat comunicatului, disponibil pe pagina de internet a instituției.

Datele pentru luna septembrie 2026 au fost anunțate ca fiind disponibile în baza de date TEMPO-Online a INS începând cu 5 noiembrie 2026. Informațiile vor fi incluse și în publicația statistică Buletin Statistic Lunar, pentru care termenul de apariție este 27 noiembrie 2026.