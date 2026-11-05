Alertă cu drone la granița României. Mesaj RO-Alert în Tulcea. Locuitorii, sfătuiți să se adăpostească
SURSA FOTO: Dreamstime - drona, drona militara
Locuitorii din nord-estul județului Tulcea au primit joi, 5 noiembrie, un mesaj RO-Alert care avertizează asupra unei posibile incursiuni de drone. Autoritățile le-au recomandat oamenilor să se adăpostească și să evite apropierea de ferestre. Este a doua zi consecutivă în care populația din această zonă primește o asemenea avertizare.
Alertă aeriană în Tulcea. Populația a primit un nou mesaj RO-Alert
Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Tulcea a anunțat joi transmiterea unui nou mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nord-estul județului, în contextul riscului unei posibile incursiuni de drone.
Autoritățile au recomandat populației să rămână calmă și să se adăpostească în spații sigure, departe de ferestre și pereții exteriori ai locuințelor.
„Alarmă aeriană (posibilă incursiune de drone). Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, se arată în mesajul transmis populației.
Avertizarea vine după ce și miercuri autoritățile au activat sistemul RO-Alert pentru nordul județului Tulcea, în urma detectării unei ținte aeriene în apropierea frontierei cu România.
Două avioane F-16 au fost ridicate miercuri pentru monitorizarea unei ținte aeriene
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că sistemul de supraveghere radar a detectat miercuri dimineață o țintă aeriană la nord de localitatea Vîlcove, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței românești.
Ca măsură de precauție, două aeronave F-16 din serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru monitorizarea situației.
În paralel, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la necesitatea alertării populației din nordul județului Tulcea.
În urma acestei notificări, miercuri, la ora 10:57, a fost transmis un mesaj RO-Alert prin care locuitorii au fost avertizați asupra riscului aerian.
MApN nu a raportat pătrunderi în spațiul aerian al României în incidentul de miercuri
Potrivit comunicatului transmis de Ministerul Apărării Naționale, în urma monitorizării situației de miercuri nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.
Ținta detectată de radare se afla pe teritoriul Ucrainei, în apropierea frontierei cu România.
În ceea ce privește avertizarea transmisă joi, informațiile comunicate de ISU Tulcea se referă la o posibilă incursiune de drone, fără a confirma pătrunderea acestora în spațiul aerian românesc.
Autoritățile recomandă persoanelor care primesc asemenea mesaje să respecte instrucțiunile de protecție și să rămână în spații adăpostite pe durata alertei.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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