Alertă cu drone la granița României. Mesaj RO-Alert în Tulcea. Locuitorii, sfătuiți să se adăpostească

Locuitorii din nord-estul județului Tulcea au primit joi, 5 noiembrie, un mesaj RO-Alert care avertizează asupra unei posibile incursiuni de drone. Autoritățile le-au recomandat oamenilor să se adăpostească și să evite apropierea de ferestre. Este a doua zi consecutivă în care populația din această zonă primește o asemenea avertizare.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Tulcea a anunțat joi transmiterea unui nou mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nord-estul județului, în contextul riscului unei posibile incursiuni de drone.

Autoritățile au recomandat populației să rămână calmă și să se adăpostească în spații sigure, departe de ferestre și pereții exteriori ai locuințelor.

„Alarmă aeriană (posibilă incursiune de drone). Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, se arată în mesajul transmis populației.

Avertizarea vine după ce și miercuri autoritățile au activat sistemul RO-Alert pentru nordul județului Tulcea, în urma detectării unei ținte aeriene în apropierea frontierei cu România.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că sistemul de supraveghere radar a detectat miercuri dimineață o țintă aeriană la nord de localitatea Vîlcove, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței românești.

Ca măsură de precauție, două aeronave F-16 din serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru monitorizarea situației.

În paralel, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la necesitatea alertării populației din nordul județului Tulcea.

În urma acestei notificări, miercuri, la ora 10:57, a fost transmis un mesaj RO-Alert prin care locuitorii au fost avertizați asupra riscului aerian.

Potrivit comunicatului transmis de Ministerul Apărării Naționale, în urma monitorizării situației de miercuri nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

Ținta detectată de radare se afla pe teritoriul Ucrainei, în apropierea frontierei cu România.

În ceea ce privește avertizarea transmisă joi, informațiile comunicate de ISU Tulcea se referă la o posibilă incursiune de drone, fără a confirma pătrunderea acestora în spațiul aerian românesc.

Autoritățile recomandă persoanelor care primesc asemenea mesaje să respecte instrucțiunile de protecție și să rămână în spații adăpostite pe durata alertei.