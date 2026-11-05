Air France-KLM anunță o nouă restructurare. Costurile cu combustibilul cresc, iar biletele de avion se scumpesc

Grupul Air France-KLM pregătește o restructurare mai amplă a companiei olandeze KLM, pe fondul creșterii costurilor cu combustibilul și al presiunilor provocate de inflație. Compania va retrage aeronave mai vechi și își va reorganiza o parte dintre operațiuni. În același timp, grupul estimează că factura pentru combustibil va ajunge la 9,2 miliarde de dolari în 2026.

Air France-KLM va extinde procesul de restructurare a subsidiarei sale olandeze, KLM, în încercarea de a reduce costurile și de a îmbunătăți profitabilitatea.

Potrivit unui comunicat publicat joi, KLM intenționează să reorganizeze o parte dintre operațiuni și să simplifice flota utilizată pentru zborurile europene.

Planul presupune retragerea treptată a aeronavelor mai vechi și stabilirea unui echilibru mai bun între avioanele mari, cele de dimensiuni reduse și modelele mai noi.

Măsurile urmăresc atingerea unei marje de profit pe termen lung de peste 8%, potrivit Bloomberg.

Directorul general al Air France-KLM, Ben Smith, avertizase încă de anul trecut că toate opțiunile sunt luate în calcul pentru protejarea profitabilității KLM, în contextul majorării taxelor aeroportuare, al impozitelor aplicate biletelor de avion și al inflației din Țările de Jos.

Creșterea puternică a prețurilor combustibilului pentru aviație, provocată de războiul din Orientul Mijlociu, a accelerat necesitatea revizuirii modelului de afaceri.

KLM își va concentra activitatea asupra celor 160 de destinații directe deservite de pe aeroportul Schiphol din Amsterdam.

Air France-KLM a raportat joi un profit operațional ajustat de 1,35 miliarde de euro în trimestrul al treilea, comparativ cu 1,22 miliarde de euro în aceeași perioadă a anului trecut.

Rezultatul a fost susținut de cererea rezistentă pe rutele transatlantice, care sunt mai profitabile, și de menținerea relativ stabilă a costurilor, cu excepția combustibilului.

Grupul a limitat cheltuielile discreționare și a suspendat recrutările pentru posturile care nu sunt direct legate de operațiunile aeriene.

În același timp, compania și-a redus ușor estimarea privind creșterea capacității de transport pentru întregul an, de la maximum 3% la 2%.

Costurile totale cu combustibilul sunt estimate acum la 9,2 miliarde de dolari pentru 2026, față de prognoza anterioară de 8,9 miliarde de dolari.

Pentru anul viitor, grupul a precizat că 54% din consumul estimat de combustibil este deja acoperit prin contracte de protecție împotriva fluctuațiilor de preț.

Pentru a compensa scumpirea combustibilului, Air France-KLM a majorat suprataxele aplicate biletelor de avion, urmând o strategie similară altor companii aeriene.

În prima jumătate a anului, grupul și-a extins capacitatea de transport către Asia și Africa de Est, ca reacție la perturbările provocate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Ulterior, odată cu revenirea companiilor aeriene din Golf la un nivel aproape normal de operare în trimestrul al treilea, Air France-KLM și-a ajustat oferta.

O parte din capacitatea de transport a fost redistribuită către America de Nord și America de Sud, unde cererea a rămas deosebit de puternică.

Totodată, veniturile din transportul aerian de marfă au crescut semnificativ. Evoluția a fost susținută de transferarea unor transporturi de pe rutele maritime către cele aeriene, pe fondul perturbărilor din zona Canalului Suez și a Strâmtorii Ormuz.

Air France-KLM se confruntă și cu efectele manifestațiilor din Franța, desfășurate în contextul protestelor mai ample din Europa împotriva creșterii costului vieții.

Potrivit grupului, demonstrațiile și incidentele de vandalism au provocat anulări de zboruri care vor costa compania Air France aproximativ 10 milioane de euro în lunile octombrie și noiembrie.

Aceste pierderi se adaugă presiunilor financiare generate de combustibilul mai scump și de costurile operaționale ridicate.