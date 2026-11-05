Amenințare cu bombă pe o navă de croazieră în Grecia. Peste 1.500 de persoane au rămas blocate pe o insulă

Peste 1.500 de persoane au rămas blocate temporar pe o insulă din Grecia, după ce autoritățile au primit o amenințare cu bombă la bordul unei nave de croazieră. Vasul, care se îndrepta spre Israel, a fost obligat să oprească pentru efectuarea unor verificări de securitate. Incidentul s-a produs în aceeași zi în care mai multe aeronave din Europa au fost vizate de alerte similare. În niciunul dintre cazuri nu au fost descoperite dispozitive explozive.

O amenințare cu bombă a determinat autoritățile din Grecia să intervină la bordul navei de croazieră Crown Iris, care naviga sub pavilion panamez și era operată de o companie israeliană. Vasul se afla în drum spre Haifa, oraș situat în nordul Israelului, când a fost semnalată posibila prezență a unui dispozitiv exploziv.

Potrivit Mediafax, autoritățile elene au primit o avertizare din partea unei persoane anonime, care susținea că o bombă ar fi fost fixată pe exteriorul corpului navei. Informația a determinat declanșarea procedurilor de securitate și întreruperea temporară a călătoriei.

Nava a fost direcționată către insula Syros, unde au intervenit echipe ale Gărzii de Coastă din Grecia. Pentru verificarea ambarcațiunii, autoritățile au mobilizat un scafandru specializat, care a inspectat zona subacvatică, precum și un câine antrenat să identifice substanțe explozive.

La bordul navei Crown Iris se aflau 940 de pasageri și 597 de membri ai echipajului, conform datelor prezentate de televiziunea publică elenă ERT News. În total, 1.537 de persoane au fost afectate de oprirea neprogramată.

Inspecțiile nu au confirmat existența vreunui dispozitiv exploziv. După finalizarea verificărilor, pasagerilor și membrilor echipajului li s-a permis să revină la bordul vasului.

Ulterior, autoritățile au autorizat reluarea călătoriei către destinația inițială, potrivit informațiilor publicate de Dnews, care citează Ministerul de Interne.

Incidentul de pe nava de croazieră din Grecia a coincis cu o serie de amenințări cu bombă care au vizat cel puțin șapte curse aeriene din Europa. Avertizările au determinat autoritățile aeroportuare și structurile de securitate să adopte măsuri de urgență, inclusiv devierea unor aeronave și suspendarea temporară a activității pe aeroporturi.

Marți, două zboruri care aveau ca destinație Varșovia, două curse către Sofia, alte două către Roma și o aeronavă care urma să aterizeze pe aeroportul din Murcia, Spania, au fost vizate de astfel de alerte.

Un incident asemănător fusese înregistrat și cu o zi înainte, când un alt avion care se îndrepta spre capitala Bulgariei a primit o amenințare cu bombă.

În urma avertizărilor, aeroportul din Varșovia a fost închis temporar, pentru a permite aplicarea măsurilor de securitate. În Italia, Forțele Aeriene au intervenit pentru escortarea uneia dintre aeronavele care aveau ca destinație Roma.

Verificările efectuate în cazul acestor zboruri nu au identificat dispozitive explozive, astfel că amenințările nu s-au confirmat.

Seria de amenințări cu bombă care a afectat transportul maritim și aerian european nu a fost asociată, până în prezent, unei acțiuni coordonate. Autoritățile nu au stabilit dacă alerta de pe nava Crown Iris și cele primite de companiile aeriene au aceeași origine.

De asemenea, nicio persoană și nicio organizație nu și-au asumat responsabilitatea pentru incidentele care au determinat mobilizarea forțelor de securitate.

Amenințările au fost înregistrate într-un context de securitate tensionat la nivel european. Mai mulți oficiali din Europa au acuzat anterior Rusia și Iranul de implicare în operațiuni hibride și acțiuni de sabotaj desfășurate pe teritoriul continentului.

Atât Moscova, cât și Teheranul au respins acuzațiile formulate de oficialii europeni.

Până în acest moment, autoritățile nu au comunicat informații privind identitatea persoanelor care au transmis amenințările și nici nu au prezentat dovezi care să indice existența unei legături între incidentele înregistrate în transportul maritim și cele din aviație.