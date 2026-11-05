Prețuri carburanți joi, 5 noiembrie. Cât plătesc șoferii pentru benzină și motorină în marile orașe din România

Prețuri carburanți joi, 5 noiembrie. Platforma Peco Online a publicat datele privind prețurile înregistrate la benzină, motorină și GPL. Informațiile arată care sunt cele mai mici prețuri la carburanți la nivel național, dar și tarifele minime disponibile în principalele cinci orașe ale țării, în funcție de numărul de locuitori.

Potrivit datelor publicate de Peco Online, cel mai mic preț pentru un litru de benzină a fost înregistrat joi, 5 noiembrie, la o stație Socar din municipiul Zalău, județul Sălaj.

Stația este situată pe strada Simion Bărnuțiu, nr. 22A, iar prețul afișat pentru un litru de benzină este de 9,94 lei.

În ceea ce privește motorina, cel mai mic preț din țară a fost identificat la o stație VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța. Unitatea se află pe DN39, la codul poștal 905350, iar litrul de motorină costă 10,75 lei.

Platforma a prezentat și cele mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL din principalele cinci orașe ale țării, clasificate în funcție de numărul de locuitori.

În București, cel mai mic preț pentru un litru de benzină este de 9,96 lei, în timp ce motorina se vinde cu minimum 10,91 lei pe litru. GPL-ul are un preț minim de 4,64 lei.

În Cluj-Napoca, benzina pornește de la 9,96 lei pe litru, iar motorina de la 10,89 lei. În cazul GPL-ului, cel mai mic preț înregistrat este de 4,69 lei pe litru.

La Timișoara, litrul de benzină costă cel puțin 9,94 lei, acesta fiind cel mai mic preț dintre cele cinci orașe analizate. Motorina are un preț minim de 10,88 lei, iar GPL-ul se găsește la minimum 4,71 lei pe litru.

În Iași, cele mai mici prețuri sunt de 9,96 lei pentru benzină, 10,91 lei pentru motorină și 4,71 lei pentru GPL.

În Constanța, benzina are un preț minim de 9,96 lei pe litru, iar motorina costă cel puțin 10,91 lei. Pentru GPL, cel mai mic tarif raportat este de 4,69 lei pe litru.

Oraș Benzină (lei/litru) Motorină (lei/litru) GPL (lei/litru) București 9,96 10,91 4,64 Cluj-Napoca 9,96 10,89 4,69 Timișoara 9,94 10,88 4,71 Iași 9,96 10,91 4,71 Constanța 9,96 10,91 4,69

Datele publicate de Peco Online arată că, dintre cele cinci mari orașe analizate, Timișoara are cel mai mic preț minim la benzină și motorină, în timp ce Bucureștiul înregistrează cel mai mic tarif la GPL.