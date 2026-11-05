Pensiile din decembrie ajung mai devreme! Data până la care vor fi distribuiți toți banii

Luna decembrie aduce un calendar special pentru plata pensiilor, după ce ziua liberă de 1 Decembrie modifică începutul distribuirii banilor. Poșta Română a anunțat când începe livrarea pensiilor la domiciliu și până la ce dată estimează că toți beneficiarii vor primi banii.

Poșta Română va începe miercuri, 2 decembrie 2026, distribuirea pensiilor în numerar, după ziua liberă de 1 Decembrie, Ziua Națională a României. Potrivit declarațiilor făcute de directorul general al Poștei Române, Ștefan Valentin, pentru Digi24, livrările la domiciliu ar urma să fie încheiate până pe 16 decembrie, astfel încât pensionarii să își primească banii înainte de sărbătorile de iarnă.

Distribuirea pensiilor va avea loc inițial în zilele de 2, 3 și 4 decembrie, urmând să continue și în săptămâna următoare. Reprezentanții companiei au transmis că sunt pregătiți să efectueze livrările fără întârzieri și că estimează finalizarea operațiunilor până la jumătatea lunii.

Poșta Română are la dispoziție 15 zile calendaristice pentru distribuirea pensiilor, însă, de regulă, încheie livrările înainte de expirarea acestui termen. Calendarul din prima parte a lunii decembrie permite desfășurarea activității în condiții obișnuite, astfel că nu sunt anticipate întârzieri.

Data la care pensionarii primesc banii depinde de modalitatea de plată aleasă. Cei care au optat pentru virarea pensiei în cont bancar primesc sumele pe data de 12 a fiecărei luni, dar nu mai târziu de 13. Banii pot fi utilizați imediat după ce intră în contul curent sau pe card.

În cazul pensionarilor care primesc pensia în numerar, Poșta Română efectuează distribuirea la domiciliu în intervalul 1-15 al fiecărei luni. Ziua exactă în care poștașul ajunge la fiecare beneficiar depinde de programul de distribuire stabilit de oficiul poștal de care aparține.

Pensionarii care nu sunt găsiți la domiciliu și primesc un aviz pot ridica pensia și documentul de plată de la ghișeul poștal. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), acest lucru este posibil în termen de două zile lucrătoare după ultima zi de plată din luna respectivă.

Pentru pensionarii care au ales plata prin bancă, documentul de informare privind pensia, cunoscut drept talonul mov, este transmis separat, prin poștă, la domiciliu. CNPP precizează că expedierea acestuia se face în perioada 1-15 a fiecărei luni.

Calendarul oficial al plăților efectuate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) pentru luna decembrie 2026 nu a fost încă publicat. Instituția anunță, de regulă, datele de plată la începutul fiecărei luni. Până la comunicarea programului oficial, beneficiarii pot lua în calcul datele orientative estimate pe baza calendarului obișnuit și a practicii din anii anteriori.

Alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție ar urma să fie virate în conturile bancare în jurul datei de 8 decembrie 2026. Pentru beneficiarii care primesc banii prin mandat poștal, distribuirea ar putea începe din 10 decembrie.

În cazul persoanelor cu dizabilități, indemnizațiile ar urma să fie virate pe card în jurul datei de 14 decembrie. Cei care au optat pentru plata prin mandat poștal ar putea primi banii începând cu 18 decembrie.

Celelalte beneficii de asistență socială, printre care venitul minim de incluziune, alocația de plasament și indemnizațiile de hrană pentru persoanele diagnosticate cu HIV sau TBC, ar putea fi achitate începând cu 20 decembrie. Datele ar putea fi modificate în funcție de programul pe care ANPIS îl va stabili pentru perioada sărbătorilor de iarnă.

Până la publicarea calendarului oficial, aceste date au caracter orientativ și nu reprezintă un program de plată confirmat de ANPIS.