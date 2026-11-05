Prețul petrolului a scăzut puternic după victoria democraților în SUA. Cea mai mare scădere săptămânală din ultimii 6 ani

Prețurile petrolului au înregistrat miercuri scăderi puternice, pe fondul așteptărilor că victoria democraților în alegerile pentru Congresul SUA ar putea grăbi încheierea războiului cu Iranul. Petrolul Brent a pierdut aproape 9% într-o singură ședință, iar declinul acumulat de la începutul săptămânii se apropie de 17%. În același timp, principalele burse americane au înregistrat creșteri importante.

Cotațiile petrolului au scăzut puternic miercuri, după ce Partidul Democrat a câștigat controlul atât asupra Camerei Reprezentanților, cât și asupra Senatului american.

Investitorii anticipează că noua configurație politică de la Washington ar putea pune presiune asupra administrației președintelui Donald Trump pentru a găsi o soluție diplomatică la conflictul dintre SUA, Israel și Iran.

Petrolul Brent, referința pieței internaționale, a încheiat ședința la 94,62 dolari pe baril, în scădere cu aproape 9%.

De la începutul săptămânii, Brent a pierdut aproape 17%, ceea ce ar reprezenta cel mai sever declin săptămânal de după 24 aprilie 2020, potrivit Dow Jones Market Data, dacă tendința se menține până la finalul săptămânii.

Petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a coborât la 88,12 dolari pe baril, după o scădere de aproximativ 8% miercuri. Pierderea acumulată de la începutul săptămânii a ajuns la 15%, potrivit MarketWatch.

Manish Raj, director general al Velandera Energy Partners, consideră că reacția piețelor reflectă așteptările privind o schimbare a politicii americane față de conflictul din Iran.

Potrivit acestuia, victoria democraților în ambele camere ale Congresului ar putea face continuarea războiului mult mai costisitoare din punct de vedere politic pentru Casa Albă.

Investitorii iau în calcul posibilitatea reluării mai rapide a fluxurilor de petrol prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de energie.

Jeremy Richardson, administrator de portofoliu la RBC Global Asset Management, a explicat că noul control parlamentar asupra cheltuielilor militare le oferă democraților posibilitatea de a influența politica externă americană.

În opinia sa, rezultatul alegerilor ar putea încuraja încheierea unui acord de încetare a focului, ceea ce ar reduce presiunile asupra prețurilor energiei, inflației, dobânzilor și profiturilor companiilor.

Totuși, Jordan Rizzuto, director de investiții la GammaRoad Capital Partners, avertizează că o soluție diplomatică rapidă rămâne incertă.

În timp ce petrolul a pierdut teren, piețele bursiere americane au reacționat pozitiv la rezultatul alegerilor.

Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 2,9%, Nasdaq Composite a câștigat 2,1%, iar S&P 500 a avansat cu 1,9%.

Scăderile de pe piața petrolului începuseră încă de luni, când Brent și WTI au pierdut fiecare peste 7%, după apariția informațiilor privind posibile negocieri indirecte între Statele Unite și Iran.

Miercuri, vicepreședintele american J.D. Vance a atribuit pierderile electorale ale republicanilor războiului cu Iranul, într-un mesaj publicat pe platforma X.

Manish Raj consideră că declarația a consolidat percepția investitorilor potrivit căreia administrația americană ar putea fi determinată să reducă implicarea în conflict.

Reducerea cotațiilor petrolului ar putea contribui la temperarea inflației și la scăderea prețurilor carburanților.

Prețurile benzinei la pompă au început deja să coboare în ultima săptămână în Statele Unite, însă rămân semnificativ peste nivelurile înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut.

Jordan Rizzuto a atras atenția că diferența dintre prețul petrolului brut și cel al produselor rafinate, cunoscută drept marja de rafinare sau crack spread, s-a redus față de maximele ultimelor decenii.

Cu toate acestea, marjele rămân ridicate, ceea ce arată că presiunile asupra prețurilor produselor petroliere nu au dispărut.