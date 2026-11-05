Prognoza meteo pentru joi, 5 noiembrie. Temperaturi de -7 grade, ploi în mai multe regiuni și ninsori la munte
SURSA FOTO: Imagine ilustrativă generată cu ajutorul AI.
Vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit pentru începutul lunii noiembrie, în cea mai mare parte a României. Temperaturile maxime vor ajunge la 13 grade, însă în timpul nopții mercurul din termometre va coborî până la -7 grade în zonele depresionare. Sunt prognozate ploi slabe în vestul și sud-vestul țării, lapoviță și ninsoare la munte, precum și ceață în unele regiuni.
Vreme rece în aproape toată țara. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 și 13 grade
Joi, 5 noiembrie, vremea va fi mai rece decât în mod normal pentru această perioadă a anului în majoritatea regiunilor.
Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și precipitații slabe în anumite zone. Pe parcursul zilei, ploile vor apărea pe arii restrânse în Oltenia, Banat, Crișana și nord-vestul Munteniei.
Cantitățile de precipitații vor fi reduse, în general sub 5 litri pe metru pătrat.
Temperaturile maxime vor varia între 7 și 13 grade Celsius. Cele mai scăzute valori, în jurul a 7 grade, vor fi înregistrate izolat în Moldova, Oltenia, Muntenia și în depresiunile din estul Transilvaniei.
În schimb, cele mai ridicate temperaturi, de aproximativ 13 grade, sunt așteptate în Banat și în vestul Transilvaniei.
Vântul va sufla slab și moderat în majoritatea regiunilor, cu unele intensificări pe litoral, unde rafalele vor atinge 40-45 km/h.
Temperaturile nocturne scad până la -7 grade. Ceață și burniță în unele zone
În timpul nopții, temperaturile vor coborî considerabil, cu minime cuprinse în general între -4 și 4 grade Celsius.
În depresiunile intramontane, valorile termice vor fi și mai scăzute, putând ajunge până la -7 grade.
Dimineața și noaptea, în anumite regiuni se va forma ceață, care ar putea fi însoțită de burniță.
Fenomenul va apărea pe alocuri, în condițiile temperaturilor scăzute și ale umezelii din atmosferă.
Prognoza meteo pentru București. Maximum 9 grade și temperaturi apropiate de zero noaptea
În Capitală, vremea va fi rece pentru această dată, cu temperaturi sub cele obișnuite pentru începutul lunii noiembrie.
Maxima zilei va fi cuprinsă între 8 și 9 grade Celsius, în timp ce temperatura minimă va coborî la 0-2 grade.
Cerul va prezenta înnorări pe parcursul zilei, însă spre seară și în timpul nopții se va degaja treptat.
Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări semnificative.
Lapoviță și ninsoare la munte. Unde sunt așteptate precipitații
În zonele montane, vremea va fi, de asemenea, mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă.
Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și precipitații slabe pe parcursul zilei, în special în Carpații Meridionali și Carpații Occidentali, cu precădere în partea sudică a acestora.
La altitudini mari, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare, pe arii restrânse.
Vântul va sufla slab și moderat, fără intensificări importante menționate în prognoză.
Recomandările noastre
Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.