Pensionarii din România se împrumută de trei ori mai mult decât în ultimii cinci ani. Facturile și tratamentele medicale le golesc bugetele lunare

Creșterea prețurilor la energie, gaze și tratamente medicale pune presiune tot mai mare asupra bugetelor pensionarilor din România. Datele prezentate de Casa Județeană de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) Arad arată că vârstnicii solicită împrumuturi de trei ori mai mari decât media înregistrată în ultimii cinci ani, pentru a-și putea acoperi cheltuielile lunare.

Dacă în ultimii cinci ani valoarea medie a unui împrumut acordat de CARP Arad era de 2.500 de lei, în prezent aceasta a ajuns la 7.000 de lei. Sumele trebuie rambursate în 12 rate lunare.

Președintele CARP Arad, Lidia Dan, a observat în ultimele luni că pensionarii au nevoie de tot mai mulți bani pentru a face față cheltuielilor. Aceasta a explicat că majorarea sumelor solicitate indică o scădere puternică a puterii de cumpărare. Printre cele mai mari probleme se numără facturile mai ridicate la energia electrică și gaze, dar și costurile în creștere ale tratamentelor medicale.

„Acesta este un semnal că puterea de cumpărare a scăzut dramatic. Pensionarii sunt afectați mai ales de creșterea prețurilor la energie electrică și gaze, dar și de costurile tot mai mari ale tratamentelor medicale”, a declarat Lidia Dan pentru Agerpres.

Situația financiară dificilă a unei părți dintre pensionari este evidențiată și de numărul celor care solicită noi împrumuturi pentru a le acoperi pe cele deja contractate. Potrivit președintelui CARP Arad, aproximativ o treime dintre solicitanți au nevoie de bani pentru a-și achita împrumuturile anterioare, deoarece nu mai dispun de resursele necesare pentru plata ratelor lunare.

În medie, pensionarii cer refinanțarea împrumuturilor după șase luni de la momentul în care au primit banii. Astfel, o parte dintre beneficiari ajung să solicite noi finanțări înainte de rambursarea integrală a sumelor împrumutate.

În primele zece luni din 2026, peste 2.000 de pensionari au solicitat împrumuturi de la CARP Arad. Reprezentanții instituției se așteaptă însă ca numărul cererilor să crească în perioada următoare, odată cu venirea iernii.

Facturile la întreținere ar urma să crească pe măsură ce pensionarii vor avea nevoie să își încălzească locuințele. În aceste condiții, CARP Arad anticipează o perioadă cu solicitări mai numeroase de împrumuturi, pe fondul cheltuielilor suplimentare generate de sezonul rece.

CARP Arad are aproximativ 6.500 de membri cotizanți în județ, iar o treime dintre aceștia apelează la împrumuturi. Reprezentanții asociației estimează că presiunea asupra bugetelor pensionarilor va deveni și mai mare în timpul iernii, când costurile pentru încălzirea locuințelor se vor adăuga celorlalte cheltuieli lunare.