Interdicție pentru cei care locuiesc la casă. Nu pot rezerva acest spațiu fără aprobarea autorităților

Proprietarii de case din România nu au automat dreptul să își rezerve locul de parcare aflat în fața locuinței, chiar dacă folosesc sau întrețin spațiul respectiv de ani de zile. Legislația face diferența între terenurile private și cele care aparțin domeniului public, iar șoferii pot parca în dreptul unei proprietăți dacă respectă regulile de circulație. Există însă situații în care staționarea este interzisă, iar proprietarul poate solicita intervenția autorităților.

Parcarea în fața unei case poate deveni un motiv de conflict între vecini, mai ales atunci când proprietarul locuinței consideră că spațiul din dreptul gardului îi aparține.

În realitate, deținerea unei case nu oferă automat un drept exclusiv asupra trotuarului sau a carosabilului din fața acesteia. Atunci când suprafața face parte din domeniul public, utilizarea ei este supusă regulilor aplicabile tuturor cetățenilor.

Potrivit articolului 858 din Codul civil, proprietatea publică aparține statului sau unităților administrativ-teritoriale și cuprinde bunurile care, prin natura lor sau potrivit legii, sunt de uz ori de interes public.

Prin urmare, dacă în fața unei locuințe există un spațiu pe carosabil unde parcarea este permisă, acesta poate fi folosit și de alți șoferi. Proprietarul casei nu poate solicita eliberarea locului doar pentru că autoturismul este parcat în dreptul gardului său.

Situația este diferită atunci când terenul respectiv face parte din proprietatea privată. În acest caz, dreptul de proprietate trebuie stabilit pe baza documentelor cadastrale și a înscrierilor din cartea funciară.

Deși proprietarul nu poate rezerva după bunul plac spațiul public din fața casei, legea protejează accesul la proprietate.

Conform articolului 143 litera d) din Regulamentul de aplicare a Codului rutier, aprobat prin HG nr. 1391/2006, staționarea voluntară este interzisă în dreptul căilor de acces care deservesc proprietățile situate lângă drumurile publice.

Astfel, dacă un autoturism este lăsat în dreptul unei porți de acces către curte, cu încălcarea acestei prevederi, proprietarul poate solicita intervenția autorităților.

În schimb, simplul fapt că o mașină este parcată în fața gardului, fără să încalce regulile de circulație sau un drept de folosință atribuit legal, nu reprezintă un motiv pentru sancționarea conducătorului auto.

Proprietarul poate sesiza Poliția Rutieră sau Poliția Locală, în funcție de competențele acestora, atunci când consideră că un vehicul este staționat ilegal. Acesta nu poate însă să blocheze sau să deterioreze autoturismul pentru a elibera spațiul.

O altă situație întâlnită în zonele rezidențiale este rezervarea neoficială a locurilor de parcare prin amplasarea unor obstacole.

Unii proprietari folosesc stâlpi, lanțuri sau blocatoare pentru a împiedica alte persoane să parcheze în dreptul locuinței. O asemenea amenajare nu poate fi realizată după bunul plac atunci când terenul aparține domeniului public.

Ocuparea sau modificarea spațiului respectiv trebuie să respecte reglementările stabilite de autoritățile competente.

Există și posibilitatea atribuirii oficiale a unor locuri de parcare de reședință, în localitățile în care administrația pune la dispoziție un asemenea sistem. În aceste situații, beneficiarul primește un drept de utilizare în condițiile regulamentului local, fără să devină proprietarul terenului.

Reguli speciale se aplică și parcării pe trotuar. Potrivit articolelor 142 și 144 din Regulamentul de aplicare a Codului rutier, oprirea și staționarea pe trotuar sunt permise numai în spațiile amenajate în acest scop de administratorul drumului public, cu respectarea condițiilor legale.

Aceste amenajări trebuie să asigure un culoar pentru circulația pietonilor de cel puțin un metru și să nu afecteze circulația rutieră.

Faptul că trotuarul din fața unei locuințe aparține domeniului public nu înseamnă că proprietarul este scutit de orice obligație privind întreținerea acestuia.

OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților stabilește responsabilități pentru persoanele fizice și juridice în ceea ce privește curățenia și întreținerea spațiilor din dreptul proprietăților.

Potrivit articolului 9, persoanele vizate trebuie să mențină curățenia trotuarelor, a părții carosabile, a locurilor publice și a locurilor de parcare pe care le folosesc.

În plus, proprietarii trebuie să îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor, conform normelor stabilite de consiliile locale.

Legislația prevede și obligații privind curățarea și întreținerea șanțurilor, rigolelor și podețelor aferente proprietăților.

Nerespectarea acestor reguli poate atrage sancțiuni, în funcție de prevederile legale și de regulamentele locale aplicabile.

Totuși, îndeplinirea obligațiilor de curățenie nu oferă proprietarului drepturi suplimentare asupra terenului public. Chiar dacă o persoană curăță și întreține zilnic spațiul din fața casei, aceasta nu poate interzice altor cetățeni să îl utilizeze legal.