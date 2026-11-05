Kraft Heinz vinde divizia de cafea din America de Nord pentru 650 de milioane de dolari. Ce mărci sunt incluse în tranzacție?

Grupul american Kraft Heinz a anunțat vânzarea diviziei de cafea din America de Nord, într-o tranzacție de 650 de milioane de dolari. Decizia face parte dintr-un plan de redresare prin care compania urmărește reducerea datoriilor și consolidarea afacerilor considerate prioritare.

Grupul alimentar american Kraft Heinz a anunțat miercuri vânzarea diviziei sale de cafea din America de Nord către fondul de investiții One Rock Capital Partners, într-o tranzacție evaluată la 650 de milioane de dolari. Operațiunea face parte din strategia companiei de a-și concentra resursele asupra mărcilor principale și de a accelera revenirea la creștere.

Tranzacția include mărci cunoscute precum Maxwell House și Gevalia și ar urma să fie finalizată la jumătatea anului 2027. Kraft Heinz va păstra o participație minoritară de 30% în această afacere, fără drept de control.

Compania estimează că va încasa aproximativ 500 de milioane de dolari în urma tranzacției, după plata taxelor. Banii vor fi utilizați pentru reducerea datoriilor.

Directorul general al Kraft Heinz, Steve Cahillane, a explicat că vânzarea reprezintă un pas important în valorificarea portofoliului companiei și va contribui la accelerarea procesului de transformare a grupului.

Cahillane a preluat conducerea companiei în ianuarie și a decis suspendarea planurilor de divizare a Kraft Heinz în două entități separate. Proiectul ar fi presupus inversarea fuziunii de 46 de miliarde de dolari dintre Kraft Foods și Heinz, realizată în urmă cu aproximativ un deceniu.

„Această tranzacţie reprezintă un pas important în valorificarea portofoliului nostru şi va accelera transformarea companiei”, a declarat Cahillane.

În schimb, noua conducere a lansat un program de redresare care prevede investiții de 700 de milioane de dolari în dezvoltarea afacerii și consolidarea mărcilor principale.

Tot miercuri, Kraft Heinz a raportat rezultate financiare trimestriale peste estimările analiștilor și și-a îmbunătățit prognozele pentru 2026. Compania anticipează acum o scădere a vânzărilor organice nete cuprinsă între 0,5% și 1,25%, față de estimarea anterioară, care indica un declin de până la 2%.

Directorul general al grupului, Steve Cahillane, a precizat că planul operațional pentru 2026, care vizează redresarea afacerii din Statele Unite ale Americii și accelerarea creșterii pe piețele internaționale, evoluează conform obiectivelor stabilite. De asemenea, acesta a arătat că tendințele privind cota de piață, vânzările și volumele comercializate s-au îmbunătățit în toate regiunile comparativ cu anul precedent.

Acțiunile Kraft Heinz au crescut cu aproximativ 5% în tranzacțiile de miercuri dimineață, pe fondul reacției favorabile a investitorilor la vânzarea diviziei de cafea și la îmbunătățirea perspectivelor financiare ale companiei.