BNR anunță că nu schimbă regulile ROBOR. Decizia vine după amenzile de 3,73 miliarde de lei aplicate băncilor

Banca Națională a României (BNR) a anunțat joi că nu intenționează să modifice reglementările privind calcularea indicelui ROBOR. Precizarea vine în contextul în care Consiliul Concurenței a amendat zece bănci cu 3,73 miliarde de lei pentru coordonarea comportamentului în procedura de stabilire a indicatorului. Instituțiile bancare au contestat sancțiunile în instanță.

Banca Națională a României a transmis joi o poziție oficială în urma informațiilor apărute în mass-media privind o posibilă modificare a reglementărilor referitoare la indicele ROBOR.

Instituția precizează că actualul cadru normativ respectă principiile și recomandările internaționale și că nu există motive pentru revizuirea acestuia.

„Banca Naţională a României nu are în vedere vreo modificare a reglementărilor actuale referitoare la ROBOR. Poziţia BNR a rămas aceeaşi, pe care a prezentat-o public de-a lungul timpului, de susţinere a actualelor reglementări, care respectă principiile şi recomandările internaţionale în materie. BNR nu consideră că există vreun motiv de revizuire a cadrului normativ”, se arată în comunicarea oficială.

Poziția băncii centrale vine după decizia Consiliului Concurenței de a sancționa mai multe instituții de credit pentru practici anticoncurențiale în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR.

La 7 iunie, Consiliul Concurenței a anunțat aplicarea unor amenzi în valoare totală de 3,73 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 710 milioane de euro, pentru zece bănci participante la stabilirea ROBOR.

Autoritatea a constatat, în urma investigațiilor, că instituțiile bancare și-ar fi coordonat comportamentul prin schimburi de informații confidențiale și strategice, în special referitoare la preț, în cadrul procedurii de fixing a indicatorului.

Printre instituțiile sancționate se numără BCR, BRD, Banca Transilvania, ING Bank, Raiffeisen Bank, Exim Banca Românească, CEC Bank, UniCredit Bank, Intesa Sanpaolo România și Libra Internet Bank.

Banca Transilvania a primit o sancțiune și pentru fapta atribuită OTP Bank România.

Băncile aveau la dispoziție 60 de zile de la primirea motivării deciziei pentru a prezenta planuri de măsuri destinate eliminării practicilor anticoncurențiale. Acestea urmau să fie aprobate de Consiliul Concurenței.

Între timp, instituțiile bancare au deschis acțiuni în instanță pentru contestarea sancțiunilor.

ROBOR reprezintă rata de referință a pieței monetare interbancare și este utilizat la calcularea dobânzilor pentru anumite categorii de credite.

Indicatorul influențează dobânzile împrumuturilor acordate persoanelor juridice, inclusiv unor entități ale statului, precum autoritățile publice locale.

În cazul persoanelor fizice, ROBOR rămâne relevant pentru creditele contractate înainte de 2019, dacă titularii nu au solicitat trecerea la indicele IRCC.

Prin urmare, menținerea actualelor reglementări înseamnă că BNR nu pregătește o schimbare a cadrului de stabilire a ROBOR. Acest lucru nu înseamnă însă că valoarea indicatorului sau dobânzile calculate în funcție de acesta vor rămâne neschimbate.

Consiliul Concurenței a reamintit, la momentul anunțării sancțiunilor, că legislația interzice înțelegerile dintre companii care împiedică, restrâng sau denaturează concurența pe piața românească.