România, la 20 de ani de la aderarea la UE. Ce fonduri europene am primit și cât de mult am redus decalajul economic

România va împlini 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2027. În această perioadă, economia românească s-a apropiat considerabil de media europeană, iar țara a beneficiat de fonduri nerambursabile de peste 108 miliarde de euro. Banca Transilvania lansează o serie de analize dedicate transformărilor economice din ultimele două decenii.

La aproape 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană, România a recuperat o parte importantă din decalajul economic față de celelalte state membre.

Potrivit datelor prezentate de Banca Transilvania, în 2007, PIB-ul pe locuitor al României, ajustat la puterea de cumpărare, reprezenta aproximativ 44% din media Uniunii Europene.

În 2025, acest indicator a ajuns la 78% din media UE, ceea ce înseamnă o recuperare de 34 de puncte procentuale.

Dezvoltarea nu a fost însă uniformă. Diferențele dintre regiuni persistă, iar ritmul creșterii economice a variat de-a lungul celor două decenii.

Integrarea europeană a oferit companiilor românești acces la piața unică, investiții, finanțare și posibilitatea de a participa la lanțurile europene de producție și furnizare.

Cu ocazia aniversării, Banca Transilvania va publica pe blogul propriu zece analize despre evoluția economiei, investițiilor, antreprenoriatului, companiilor, veniturilor și nivelului de trai.

Unul dintre cele mai importante beneficii financiare ale apartenenței la Uniunea Europeană îl reprezintă accesul la fondurile nerambursabile.

În perioada 2007-2025, România a primit aproximativ 108,3 miliarde de euro din fonduri europene și a contribuit cu circa 35,9 miliarde de euro la bugetul comunitar.

Diferența reprezintă un sold pozitiv de aproximativ 72,4 miliarde de euro.

Astfel, pentru fiecare euro plătit la bugetul Uniunii Europene, România a primit aproximativ trei euro sub formă de finanțări nerambursabile.

Fondurile au susținut investiții în infrastructură, agricultură, dezvoltarea companiilor și modernizarea comunităților.

Integrarea europeană a schimbat și modul în care companiile românești își desfășoară activitatea, oferindu-le acces la o piață mult mai mare decât cea națională.

În 2025, România a exportat bunuri în valoare de aproximativ 96,6 miliarde de euro, potrivit datelor prezentate de Banca Transilvania.

Peste 71% din aceste exporturi au avut ca destinație alte state membre ale Uniunii Europene.

Cu alte cuvinte, mai mult de șapte din fiecare zece euro obținuți din exporturile românești de bunuri provin din relațiile comerciale cu piața europeană.

Accesul la piața unică a facilitat dezvoltarea companiilor locale, atragerea de clienți externi și transferul de tehnologie și cunoștințe.

Directorul general al Băncii Transilvania, Ömer Tetik, consideră că evoluția economică din ultimele două decenii demonstrează oportunitățile oferite de investițiile pe termen lung în România.

„Una dintre cele mai bune decizii personale a fost să am încredere în România. Este țara în care am trăit și am lucrat în acești 20 de ani și, privind în urmă, cred că România a oferit oportunități extraordinare celor care au avut răbdare, încredere și curaj să investească pe termen lung”, a declarat acesta.

Potrivit lui Tetik, următoarea etapă de dezvoltare ar trebui să fie caracterizată de o economie mai sofisticată, mai mult capital local și companii românești capabile să se extindă la nivel regional.