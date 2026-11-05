BMW anunță 8.000 de concedieri în Germania și reduce drastic estimările de profit. Vânzările din China s-au prăbușit cu 22%

Producătorul german de automobile BMW și-a redus pentru a doua oară într-un an estimările privind profitabilitatea, pe fondul concurenței tot mai puternice din partea companiilor chineze și al costurilor de restructurare. Grupul pregătește eliminarea a 8.000 de locuri de muncă în Germania, în timp ce vânzările din China au scăzut cu 22% în primele nouă luni ale anului.

BMW a emis un nou avertisment privind rezultatele financiare, al doilea într-un singur an, după ce costurile programului de restructurare și concurența producătorilor chinezi au afectat perspectivele companiei.

Constructorul german estimează acum o marjă de profit cuprinsă între -0,5% și 0,5% pentru acest an, față de intervalul de 4% până la 6% anticipat la începutul anului.

Noua prognoză reflectă inclusiv posibilitatea înregistrării unor pierderi, în contextul cheltuielilor de restructurare programate pentru trimestrul al patrulea.

Programul include eliminarea a aproximativ 8.000 de locuri de muncă în Germania, precum și accelerarea reducerii funcțiilor de conducere.

Directorul general al BMW, Milan Nedeljković, a declarat că evoluțiile actuale din industria auto impun decizii ferme și implementarea rapidă a schimbărilor. Acesta a precizat că grupul va intensifica și accelera măsurile structurale.

Rezultatele financiare publicate miercuri arată că profitul înainte de impozitare al BMW a scăzut cu 11% în trimestrul al treilea, până la 2,1 miliarde de euro.

Veniturile grupului s-au redus cu 6%, ajungând la 30,4 miliarde de euro, în principal din cauza cererii mai slabe de pe piața chineză.

Marja operațională a diviziei auto a coborât la 3,4%, de la 5,2% în perioada corespunzătoare a anului precedent. Rezultatul a depășit totuși estimările analiștilor, care anticipau o marjă de 3,1%.

Compania a explicat că, fără cheltuielile de restructurare, marja relevantă pentru prognoza sa ar fi depășit 2%, încadrându-se în intervalul estimat anterior.

Costurile suplimentare sunt legate atât de programul de reducere a personalului, cât și de lansarea rapidă a unei noi generații de automobile electrice. BMW înregistrează ajustări de valoare pentru anumite tehnologii și generații anterioare de vehicule.

Una dintre principalele probleme ale constructorului german rămâne piața chineză, unde vânzările au înregistrat un declin de 22% în primele nouă luni ale anului.

BMW a precizat că această evoluție este în concordanță cu dificultățile mai ample întâmpinate de producătorii auto occidentali în China.

Companiile europene se confruntă cu o concurență puternică din partea constructorilor chinezi, care oferă automobile la prețuri mai mici și își extind totodată exporturile către Europa.

În ciuda scăderii vânzărilor, conducerea BMW consideră China o piață strategică. Grupul începe luna aceasta lansarea în China a noii generații de modele Neue Klasse, odată cu introducerea SUV-ului electric iX3.

BMW nu este singurul constructor german afectat de transformările rapide ale pieței auto.

Mercedes-Benz și-a redus săptămâna trecută estimările de profit, după ce a raportat rezultate mai slabe pentru trimestrul al treilea.

Volkswagen a fost, la rândul său, nevoit să suporte costuri importante de restructurare, în contextul schimbărilor din industrie.

Porsche a înregistrat o ușoară revenire a rezultatelor, însă aceasta vine după cheltuielile considerabile contabilizate anul trecut, când compania a început reorganizarea gamei de modele și reducerea expunerii pe piața chineză.