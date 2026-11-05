Traian Băsescu critică politica României față de SUA. Fostul președinte respinge ideea de a plăti pentru menținerea trupelor americane: Am avut doar politica prostului

Fostul președinte Traian Băsescu a criticat joi seară, 5 noiembrie, modul în care România și-a gestionat relația diplomatică cu Statele Unite în ultimii ani. Acesta a acuzat lipsa unei strategii externe coerente și concentrarea autorităților asupra unei întâlniri cu președintele american Donald Trump. Băsescu a contestat și posibilitatea ca România să suporte costurile staționării militarilor americani pe teritoriul național. Declarațiile au fost făcute în contextul discuțiilor dintre oficialii români și americani privind continuarea prezenței militare a SUA în România.

Traian Băsescu consideră că politica României față de SUA a fost gestionată greșit în ultimii ani, autoritățile de la București concentrându-se asupra obținerii unei întâlniri la nivel prezidențial, în loc să consolideze relațiile diplomatice și instituționale cu Washingtonul.

Fostul șef al statului a susținut că România nu a avut o politică externă coerentă în raport cu Statele Unite și a criticat utilizarea firmelor de lobby pentru facilitarea unor contacte politice. În opinia sa, aceste demersuri nu pot înlocui activitatea Ministerului Afacerilor Externe și relațiile directe cu instituțiile americane.

Băsescu a explicat că, în lipsa unei întrevederi cu Donald Trump, autoritățile române ar fi trebuit să dezvolte contactele cu membrii Congresului american, atât din Camera Reprezentanților, cât și din Senat. El a apreciat că menținerea dialogului instituțional este mai importantă decât organizarea unei întâlniri între cei doi președinți.

„Nu sunt nici misterios, nici ironic: noi nu am avut nicio politică faţă de Statele Unite în ultimii ani, din 2004. Am avut doar politica prostului care a plătit sute de mii de dolari ca să treacă pe la Mar-a-Lago şi să facă poze cu câte o machetă de-aia cu Trump sau să încerce firme de lobby care să substituie Ministerul de Externe. Nu am avut nicio politică. În mod normal, dacă preşedintele Trump nu ne-a fost accesibil, noi trebuia să consolidăm relaţia cu Congresul Statelor Unite, fie că era vorba de întâlniri cu oameni din Camera Reprezentanţilor sau din Senat, să continuăm să construim. Noi pur şi simplu ne-am cramponat în această idee: vrem să se întâlnească preşedintele nostru cu Trump. Eu am spus de anul trecut: întâlnirea va avea loc când va fi necesară, nu de dragul de a fi”, a declarat Traian Băsescu, la B1 TV.

Fostul președinte a criticat și ideea că România ar trebui să își adapteze relațiile diplomatice în funcție de partidul care deține puterea la Washington, susținând că Parteneriatul Strategic trebuie să rămână stabil indiferent de schimbările politice din Statele Unite.

Traian Băsescu a explicat că relația bilaterală trebuie construită în jurul instituțiilor americane, nu al persoanei care ocupă funcția de președinte. Acesta a respins abordarea potrivit căreia Bucureștiul ar trebui să își modifice orientarea diplomatică odată cu alternanța dintre republicani și democrați.

Fostul șef al statului a invocat politica externă aplicată în timpul mandatelor sale, când, potrivit afirmațiilor sale, România a urmărit menținerea unei relații constante cu Statele Unite, independent de configurația politică a administrației americane.

„Şi mai este o teorie pe care o văd, să avem grijă cum ne purtăm cu unii, cum ne purtăm cu alţii, că acum au venit la putere democraţii, trebuie să trecem în tabăra lor. E o abordare de o naivitate demnă de un stat în care Guvernul e format din analfabeţi. Nu poţi să ai o asemenea politică. Dintotdeauna, sau cel puţin în mandatul meu, abordarea a fost una singură: partenerul nostru este America, nici democraţii, nici republicanii. Politica noastră nu poate fi legată de preşedinte, noi suntem legaţi de America, nu de preşedinte. Acest lucru poate că reuşesc să-l înţeleagă şi politicienii de la noi, odată cu acest eveniment electoral”, a adăugat Traian Băsescu.

Posibilitatea ca România să suporte financiar menținerea trupelor americane pe teritoriul său a fost criticată de Traian Băsescu, care consideră că un asemenea mecanism nu ar oferi garanții privind intervenția militarilor în cazul unui conflict.

Fostul președinte a calificat drept greșită ideea ca statele europene care găzduiesc efective americane să plătească pentru staționarea acestora. El a explicat că o contribuție financiară nu ar putea înlocui regulile de comandă militară și obligațiile stabilite în cadrul NATO.

Băsescu a atras atenția asupra unei situații în care România ar plăti pentru prezența militarilor americani, dar aceștia nu ar primi ordin să participe la operațiuni de luptă. În opinia sa, un astfel de sistem ar crea probleme în privința responsabilităților și a condițiilor de intervenție.

„Asta e o idee poloneză proastă. Noi nu cumpărăm mercenari. Care ar fi ideea – dacă zvonul e adevărat, dar eu sper să nu fie – ideea este să plătim militari americani să staţioneze şi dacă e nevoie să lupte ce facem? Au alt tarif pentru fiecare glonţ, plătim tariful? (…) Da, te plătesc să stai. Şi dacă nu ai ordin să lupţi? Ce se întâmplă dacă plăteşti să staţioneze în baza de la Kogălniceanu 2.000 de militari şi când e de luptat ei nu au ordin să lupte? Nu poate funcţiona un asemenea sistem”, a afirmat Traian Băsescu, potrivit News.ro.

Traian Băsescu a susținut că România și Statele Unite ar trebui să împartă cheltuielile aferente prezenței militare americane, după modelul cooperării aplicate în cazul scutului antirachetă de la Deveselu.

Fostul șef al statului a explicat că, în cadrul proiectului de la Deveselu, fiecare dintre cele două țări și-a asumat o parte dintre responsabilități și costuri. El consideră că aceeași abordare trebuie utilizată și pentru bazele militare de pe teritoriul României.

În opinia sa, obiectivul autorităților române ar trebui să fie creșterea efectivelor americane în condițiile de cooperare specifice NATO, fără introducerea unui sistem prin care România să plătească exclusiv pentru staționarea militarilor.

Băsescu a arătat că majorarea contingentului american ar trebui realizată „în condiţiile specifce NATO în care ambele părţi suportă cheltuielile cu militarii”, invocând și exemplul contingentului francez staționat la Cincu.

Declarațiile lui Traian Băsescu au fost făcute în contextul informațiilor potrivit cărora Guvernul României ar fi dispus să contribuie financiar la menținerea trupelor americane pe teritoriul național, în cadrul discuțiilor privind viitorul prezenței militare a SUA.

Potrivit unor surse guvernamentale, disponibilitatea Bucureștiului de a susține aceste costuri ar fi reprezentat principalul mesaj transmis de premierul Luca Niculescu subsecretarului american pentru Politica de Apărare, Elbridge Colby.

În cadrul întrevederii desfășurate joi, cei doi oficiali au analizat situația de securitate din vecinătatea României și au discutat despre importanța Parteneriatului Strategic româno-american.

Aceleași surse au precizat că discuțiile au vizat și necesitatea continuării cooperării bilaterale, în condițiile provocărilor de securitate din regiune.

Președintele Nicușor Dan a avut, la rândul său, miercuri, o întrevedere cu subsecretarul american Elbridge Colby, în cadrul contactelor diplomatice privind cooperarea militară dintre România și Statele Unite.

Potrivit unor surse Digi24, șeful statului i-ar fi transmis reprezentantului administrației americane că România este pregătită să suporte costuri pentru menținerea efectivelor militare ale SUA pe teritoriul național.

Informațiile privind disponibilitatea autorităților române de a finanța staționarea trupelor americane provin din surse și nu reprezintă, în materialul prezentat, un acord financiar oficial anunțat între cele două state.