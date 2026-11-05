Iarna 2026-2027 ar putea aduce temperaturi neobișnuite. Meteorologii au analizat 51 de scenarii pentru Europa

Iarna 2026-2027 ar putea fi mai caldă decât în mod obișnuit în numeroase regiuni ale Europei, potrivit estimărilor sezoniere ale Centrului European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu (ECMWF). Pentru intervalul decembrie 2026 – februarie 2027, meteorologii indică o probabilitate crescută de temperaturi peste mediile climatologice, în special în vestul continentului. În nordul și nord-estul Europei, valorile termice ar putea rămâne mai apropiate de cele normale pentru sezonul rece. Prognoza nu exclude însă perioadele cu ger și ninsori.

Estimările pentru iarna 2026-2027 arată că vestul Europei are cele mai mari probabilități de a înregistra temperaturi medii mai ridicate decât cele caracteristice sezonului rece, în timp ce regiunile nordice și nord-estice ar putea avea condiții termice apropiate de normalul climatologic.

Potrivit datelor ECMWF, prognoza sezonieră pentru perioada decembrie 2026 – februarie 2027 evidențiază diferențe între regiunile continentului. Semnalul privind o iarnă mai blândă este mai pronunțat în partea vestică, fără ca această tendință să poată fi extinsă automat asupra tuturor țărilor europene.

În nordul și nord-estul Europei, estimările indică o probabilitate mai mare ca temperaturile să se situeze în apropierea valorilor obișnuite pentru lunile de iarnă. Aceste diferențe regionale arată că evoluția vremii nu va fi neapărat uniformă la nivelul continentului.

Prognozele sezoniere oferă informații despre tendințele generale ale temperaturilor pe parcursul mai multor luni, dar nu pot anticipa cu exactitate condițiile meteorologice din fiecare țară sau temperaturile care vor fi înregistrate într-o anumită zi.

Modelul sezonier utilizat de ECMWF ia în calcul mai multe variante posibile de evoluție a atmosferei, pentru a determina probabilitatea apariției unor condiții meteorologice diferite de mediile climatologice.

Cele mai recente estimări au fost realizate pe baza a 51 de simulări meteorologice, care permit evaluarea mai multor scenarii privind temperaturile din perioada decembrie 2026 – februarie 2027.

Rezultatele indică probabilitatea apariției unor anomalii termice, respectiv diferențe între temperaturile estimate și mediile climatologice corespunzătoare perioadei analizate. Aceste informații nu reprezintă valori exacte ale temperaturilor care vor fi măsurate în lunile următoare.

Astfel, chiar dacă estimările indică un sezon rece mai cald decât în mod obișnuit, acest lucru nu înseamnă că temperaturile vor rămâne constant ridicate. Pot apărea episoade de frig, ninsori și intervale cu temperaturi negative, inclusiv în regiunile pentru care modelele indică o probabilitate crescută de vreme mai blândă.

De asemenea, o medie sezonieră peste valorile normale poate include perioade cu fenomene meteorologice severe și variații importante ale temperaturilor de la o săptămână la alta.

Una dintre posibilele influențe asupra evoluției vremii în iarna 2026-2027 este fenomenul climatic El Niño, asociat cu încălzirea neobișnuită a apelor de suprafață din centrul și estul Oceanului Pacific ecuatorial.

Acest fenomen poate modifica circulația atmosferică la scară globală, iar efectele sale se pot manifesta inclusiv în regiuni aflate la distanțe considerabile de Oceanul Pacific.

Prin schimbarea anumitor tipare de circulație atmosferică, El Niño poate contribui la apariția unor condiții meteorologice diferite de cele obișnuite în diverse regiuni ale lumii.

În cazul Europei, relația dintre El Niño și temperaturile din timpul iernii este însă complexă. Influența fenomenului nu permite stabilirea directă a condițiilor meteorologice care vor caracteriza fiecare țară și nici anticiparea exactă a temperaturilor dintr-o anumită regiune.