Directorii cu salarii uriașe de la stat intră în atenția premierului. Luca Niculescu explică de ce unele venituri nu se justifică

Premierul Luca Niculescu a anunțat joi, 5 noiembrie, că Guvernul analizează măsuri privind salariile mari din companiile de stat, dar și intervenții în sectorul energetic. Șeful Executivului consideră că unele remunerații nu sunt justificate, însă susține că trebuie făcută o diferență între companiile publice și cele care concurează direct cu mediul privat. Datele publicate recent de Guvern arată că zeci de persoane din conducerea companiilor de stat încasează lunar peste 50.000 de lei. Premierul a prezentat și beneficiile economice pe care România le-ar putea obține prin aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD).

Salariile mari acordate în anumite companii de stat se află printre problemele pe care Guvernul intenționează să le abordeze în cadrul măsurilor de reformă economică, premierul Luca Niculescu susținând că nivelul unor remunerații nu poate fi justificat. Într-un interviu acordat Antena 3, șeful Executivului a explicat că analiza trebuie să țină cont și de specificul activității fiecărei companii.

Premierul a făcut o distincție între societățile publice și companiile listate la bursă, care activează într-un mediu concurențial și trebuie să ofere salarii competitive pentru a putea păstra managerii performanți.

„Evident că ne-am gândit. Nu se justifică deloc aceste sume (n. r.: salariile mari). Sunt alte companii listate pe bursă, în competiție cu mediul privat. Aici trebuie o diferență. La aceste companii trebuie salarii, altfel pleacă managerul care e bun”, a explicat premierul Luca Niculescu.

Pe lângă situația remunerațiilor din sectorul public, premierul a abordat și posibilitatea menținerii unor măsuri de intervenție asupra prețurilor la gaze naturale, motorină și benzină. Luca Niculescu a precizat că Executivul evaluează dacă măsurile aplicate și prelungite anterior pot fi continuate.

„Am păstrat și prelungit acele măsuri, vedem dacă putem face asta în continuare”, a spus premierul.

În ceea ce privește prețurile la energie, șeful Guvernului a confirmat că a discutat cu ministrul de resort despre eventuale intervenții. Potrivit acestuia, măsurile analizate vor fi prezentate public la momentul oportun, fără să ofere deocamdată detalii despre conținutul sau calendarul aplicării lor.

Premierul a fost întrebat și despre posibilitatea adoptării unor măsuri de reducere a posturilor sau a cheltuielilor, în contextul situației din Franța, unde nemulțumirile sociale sunt alimentate inclusiv de diferențele salariale și de inegalitățile economice.

Luca Niculescu a susținut că ajustările bugetare nu sunt suficiente pentru îmbunătățirea situației economice, fiind necesare și măsuri care să stimuleze activitatea productivă.

„Nu putem doar strângând cureaua să facem ca lucrurile să meargă mai bine, trebuie să facem economia să funcționeze, să producă”, a mai explicat premierul.

Datele privind remunerațiile din companiile publice au devenit accesibile prin platforma guvernanta.gov.ro, lansată recent de Guvernul României. Portalul centralizează informații despre structurile de conducere din 121 de companii de stat și permite consultarea veniturilor și a funcțiilor ocupate.

Primele informații publicate evidențiază atât nivelul ridicat al unor remunerații, cât și situații în care aceeași persoană ocupă simultan mai multe poziții de conducere.

Potrivit datelor centralizate, o persoană încasează lunar peste 100.000 de lei, în timp ce 36 de persoane au venituri cuprinse între 50.000 și 100.000 de lei. Alte 115 persoane primesc lunar între 25.000 și 50.000 de lei.

În aceeași evidență figurează 370 de persoane cu venituri lunare de până la 25.000 de lei. Totodată, peste 100 de persoane cumulează cel puțin două funcții de conducere.

Guvernul prezintă publicarea acestor informații drept o componentă a procesului de reformare a societăților cu capital de stat.

„Această inițiativă face parte din efortul amplu de reformă a companiilor de stat și de transparentizare a competențelor, salariilor și beneficiilor mandatarilor”, se mai arată în comunicatul de presă.

Informațiile disponibile pe platforma guvernamentală indică diferențe importante între remunerațiile persoanelor care ocupă funcții de conducere în societățile publice. Printre cele mai mari venituri prezentate în clasamentul publicat se regăsesc salarii lunare de peste 40.000 de lei.

Unele dintre cele mai bine remunerate funcții sunt ocupate de directori ai companiilor care activează în domeniile energiei, transportului aerian și infrastructurii.

Cele mai ridicate venituri din lista prezentată depășesc 71.000 de lei lunar. În partea superioară a clasamentului figurează persoane din conducerea Romgaz, ROMATSA, Companiei Naționale „Aeroporturi București” și Transgaz.

Premierul Luca Niculescu a abordat și perspectivele economice ale României în contextul procesului de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD). Potrivit acestuia, obținerea statutului de membru ar putea facilita atragerea capitalului internațional și crearea unor noi locuri de muncă.

Șeful Guvernului a explicat că anumite fonduri internaționale de investiții au restricții privind plasarea capitalului în state care nu fac parte din OECD. În aceste condiții, aderarea României ar putea extinde accesul instituțiilor financiare și al companiilor la noi surse de finanțare.

Luca Niculescu a susținut că intrarea în organizație ar putea contribui la un avans suplimentar al produsului intern brut de 0,8% până la 1% anual. Acesta a invocat și o discuție cu directorul unei bănci importante din România, care i-ar fi prezentat oportunitățile de finanțare asociate aderării.