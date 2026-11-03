România și Egiptul vor să intensifice cooperarea economică. Relațiile diplomatice au împlinit 120 de ani

SURSA FOTO: Dan Neculaescu/Facebook - Dan Neculaescu, ministru al Afacerilor Externe al României

Ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, a discutat telefonic cu omologul său egiptean, Badr Abdelatty, despre relațiile dintre România și Egipt. Convorbirea a vizat aprofundarea legăturilor bilaterale și intensificarea cooperării economice. Discuția a avut loc în anul în care cele două țări au marcat 120 de ani de relații diplomatice.

Cooperarea economică dintre România și Egipt s-a numărat printre temele convorbirii dintre Dan Neculăescu și Badr Abdelatty, alături de dezvoltarea relațiilor bilaterale.

Șeful diplomației române a prezentat discuția într-o postare pe platforma X, unde a descris schimbul de opinii cu ministrul egiptean de Externe drept „foarte fructuoasă”.

„Am discutat despre relațiile excelente dintre România și Egipt, bazate pe o îndelungată tradiție de prietenie și cooperare”, a transmis Dan Neculăescu.

Aniversarea a 120 de ani de relații diplomatice a fost evocată de ministrul român în contextul angajamentului celor două țări de a-și consolida colaborarea.

„Anul acesta am marcat 120 de ani de relații diplomatice, ne-am reafirmat angajamentul de a aprofunda relațiile bilaterale și de a intensifica cooperarea economică”, a subliniat Dan Neculăescu.

Dan Neculăescu a avut, de asemenea, discuții cu omologii săi din Franța, Turcia și Ucraina. Convorbirea cu ministrul egiptean de Externe se înscrie astfel într-o serie de contacte diplomatice cu reprezentanții acestor state.