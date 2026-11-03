România și Egiptul vor să intensifice cooperarea economică. Relațiile diplomatice au împlinit 120 de ani
SURSA FOTO: Dan Neculaescu/Facebook - Dan Neculaescu, ministru al Afacerilor Externe al României
Ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, a discutat telefonic cu omologul său egiptean, Badr Abdelatty, despre relațiile dintre România și Egipt. Convorbirea a vizat aprofundarea legăturilor bilaterale și intensificarea cooperării economice. Discuția a avut loc în anul în care cele două țări au marcat 120 de ani de relații diplomatice.
Cooperarea economică dintre România și Egipt, discutată de cei doi miniștri
Cooperarea economică dintre România și Egipt s-a numărat printre temele convorbirii dintre Dan Neculăescu și Badr Abdelatty, alături de dezvoltarea relațiilor bilaterale.
Șeful diplomației române a prezentat discuția într-o postare pe platforma X, unde a descris schimbul de opinii cu ministrul egiptean de Externe drept „foarte fructuoasă”.
„Am discutat despre relațiile excelente dintre România și Egipt, bazate pe o îndelungată tradiție de prietenie și cooperare”, a transmis Dan Neculăescu.
România și Egiptul au reafirmat angajamentul de a aprofunda relațiile bilaterale
Aniversarea a 120 de ani de relații diplomatice a fost evocată de ministrul român în contextul angajamentului celor două țări de a-și consolida colaborarea.
„Anul acesta am marcat 120 de ani de relații diplomatice, ne-am reafirmat angajamentul de a aprofunda relațiile bilaterale și de a intensifica cooperarea economică”, a subliniat Dan Neculăescu.
Dan Neculăescu a avut, de asemenea, discuții cu omologii săi din Franța, Turcia și Ucraina. Convorbirea cu ministrul egiptean de Externe se înscrie astfel într-o serie de contacte diplomatice cu reprezentanții acestor state.
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