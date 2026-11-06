O nouă alertă cu bombă pe Aeroportul Otopeni. Un avion TAROM cu 102 pasageri, vizat de amenințare

Aeroportul Otopeni se confruntă cu un nou val de alerte cu bombă, după ce mai multe aeronave au fost vizate de amenințări în ultimele zile. Vineri, o cursă TAROM sosită de la Praga a intrat în atenția autorităților. Incidentele nu se limitează însă la România, peste 20 de zboruri europene fiind afectate.

O nouă amenințare cu bombă a fost semnalată vineri, 6 noiembrie 2026, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București. De această dată, alerta vizează o aeronavă TAROM care a efectuat cursa Praga–București și avea la bord 102 pasageri.

Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții aeroportului, este vorba despre zborul ROT226. Autoritățile au început aplicarea măsurilor procedurale, în colaborare cu instituțiile statului, pentru verificarea situației.

Reprezentanții aeroportului au precizat că traficul aerian se desfășoară în condiții de siguranță, fără probleme și conform programului de zbor.

Noua alertă vine după o zi în care alte două aeronave care urmau să aterizeze pe Aeroportul Henri Coandă au fost vizate de amenințări similare.

Joi, 5 noiembrie, o aeronavă Wizz Air care efectua cursa Milano–București a fost vizată de o amenințare cu bombă. Avionul a aterizat la ora 11:09, având la bord 182 de pasageri și șapte membri ai echipajului.

Autoritățile au activat o celulă de criză, iar specialiștii Serviciului Român de Informații au efectuat verificări pirotehnice. În urma acestora, amenințarea nu s-a confirmat.

Tot joi, o altă alertă a vizat aeronava Air Serbia care efectua zborul ASL102 pe ruta Belgrad–București. Avionul a aterizat în siguranță la ora 15:20, iar verificările efectuate de autorități nu au identificat elemente care să confirme existența unui pericol real.

Seria alertelor a continuat joi seară, când Serviciul Român de Informații (SRI) a anunțat alte două amenințări cu bombă care au vizat aeronave.

Una dintre acestea a vizat un avion KLM care efectua o cursă cu destinația Tel Aviv, cu escală la București. Deși evaluarea preliminară a SRI indica faptul că amenințarea era falsă, piloții au solicitat efectuarea unui control pirotehnic.

În urma verificărilor, specialiștii au stabilit că alerta nu se confirmă. Cea de-a doua amenințare a fost clasificată de SRI drept nespecifică și nu a impus luarea unor măsuri suplimentare.

Incidentele înregistrate pe Aeroportul Henri Coandă au loc în contextul unei serii de amenințări similare care au afectat transportul aerian european în ultimele zile.

Mai multe zboruri operate de companii precum Wizz Air, Ryanair, Finnair, LOT și Aer Lingus au fost vizate de astfel de amenințări. În unele cazuri, aeronavele au fost redirecționate către alte aeroporturi, în timp ce altele au fost supuse unor verificări suplimentare de securitate.

Până joi seară, peste 20 de curse aeriene de pasageri fuseseră afectate în Europa de mesaje care semnalau posibila prezență a unor dispozitive explozive la bordul aeronavelor.

Până în prezent, autoritățile nu au stabilit public dacă toate aceste amenințări au o sursă comună.