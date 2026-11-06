Radu Burnete avertizează că România nu se mai poate baza pe fondurile europene pentru creștere economică. Capitalul românesc trebuie să susțină economia

România trebuie să își mobilizeze mai bine capitalul autohton și să dezvolte piața de capital pentru a susține creșterea economică, în condițiile în care fondurile europene nu vor mai avea același volum ca în ultimii 20 de ani. Avertismentul a fost lansat de Radu Burnete, consilier prezidențial pentru probleme economice și sociale, la Concordia Summit 2026.

Acesta a atras atenția că statul nu va mai dispune de suficiente resurse pentru numeroase programe și subvenții și că finanțarea companiilor prin alte instrumente decât creditele bancare trebuie să devină o prioritate.

Burnete a explicat că România a devenit o țară mai bogată, motiv pentru care transferurile masive de fonduri europene din ultimele două decenii nu vor mai continua la aceeași scară. În opinia sa, România trebuie să contribuie mai mult la propria dezvoltare economică și să găsească surse interne de finanțare.

Consilierul prezidențial a subliniat că țara are nevoie de creștere economică pentru a reduce deficitul bugetar și datoria publică, dar și pentru a putea susține investițiile necesare în economie și apărare. Totodată, acesta a avertizat că statul nu va mai avea bani pentru toate programele și subvențiile existente, chiar dacă politicienii ar putea transmite un mesaj diferit.

„România devine o țară mai bogată. Transferurile foarte mari de bani pe care le-am văzut în ultimii 20 de ani, de zeci și zeci de miliarde, nu vor mai avea același volum. Nu are cum. Suntem mai bogați. Trebuie să contribuim și noi înapoi”, a spus Burnete.

Una dintre principalele surse de finanțare a economiei ar trebui să fie capitalul românesc, consideră Radu Burnete. Pentru ca acest lucru să fie posibil, România are nevoie de o piață de capital mai dezvoltată și de instrumente financiare mai sofisticate.

Acesta a descris piața de capital autohtonă drept subdezvoltată, cu lichiditate redusă și instrumente încă rudimentare. În opinia sa, legislația trebuie simplificată, iar companiile trebuie să beneficieze de mai multe posibilități de finanțare pentru a-și putea extinde afacerile.

Burnete a susținut că mai mulți bani disponibili în România trebuie direcționați către finanțarea companiilor românești, indiferent dacă acestea sunt mici, mijlocii sau mari.

De asemenea, consilierul prezidențial a evidențiat importanța dezvoltării finanțării non-bancare, astfel încât firmele să nu depindă exclusiv de creditele acordate de bănci. În acest sens, România are nevoie de o piață de capital mai sofisticată și de instrumente financiare suplimentare, inclusiv instrumente derivate.

Un alt domeniu asupra căruia Burnete a atras atenția este cel al companiilor de stat din energie. România dispune de resurse energetice importante, însă companiile sale nu au reușit să ajungă la statutul de campioni regionali, spre deosebire de grupuri precum Orlen din Polonia.

Acesta consideră că statul trebuie să se asigure că societățile respective sunt administrate corespunzător și să ia în calcul listarea unor participații minoritare la bursă. O asemenea măsură le-ar putea permite să atragă capital suplimentar pentru dezvoltare.

„Statul nu o să mai aibă bani de nu știu câte programe și subvenții. Vreau să vă spun deschis, adică sigur eu am încă beneficiul de a fi un tehnocrat. Politicienii vă vor spune că sunt bani. Nu prea sunt”, a declarat consilierul prezidențial.

În ceea ce privește sectorul energetic, Radu Burnete estimează că iarna următoare va fi dificilă, însă presiunea prețurilor la energie ar putea începe să se reducă din 2028-2029.

Printre factorii care ar putea contribui la această evoluție se numără investițiile semnificative în producția de energie regenerabilă, dezvoltarea capacităților de stocare și intrarea gazelor din proiectul Neptun Deep pe piața românească.

Consilierul prezidențial a subliniat că România trebuie să investească mai mult și în rețelele energetice, deoarece acestea nu țin pasul cu dezvoltarea capacităților de producție. Prin urmare, extinderea și modernizarea infrastructurii de transport și distribuție reprezintă o necesitate pentru valorificarea noilor investiții din sector.

Burnete și-a exprimat speranța că, începând din 2028, costurile energiei nu vor mai reprezenta o presiune la fel de mare pentru companii.

„S-a făcut investiții semnificative în energie regenerabilă, investim destul de mult în stocare. Trebuie să investim mai mult în rețelele noastre pentru că nu țin pasul cu ce se întâmplă în producție. O să intre gazul din Neptun Deep în piața românească. Deci sper ca din 2028 încolo presiunea asta a prețului la energie să nu mai apese atât de tare pe umerii dumneavoastră”, a mai spus Burnete.

O altă prioritate indicată de Radu Burnete este menținerea sub control a cheltuielilor publice și reducerea deficitului bugetar. Acesta a menționat că încheierea anului viitor cu un deficit situat undeva la 5% și ceva ar putea contribui la îmbunătățirea situației economice.

Potrivit consilierului prezidențial, o economie mai mare ar permite statului să colecteze venituri suplimentare fără să fie necesară introducerea unor taxe noi.

O parte dintre resursele astfel obținute ar trebui direcționate către apărare și dezvoltarea industriei de profil. Această necesitate este legată de tensiunile de securitate din regiune și de investițiile de care România are nevoie în domeniul apărării.

Burnete a inclus și adoptarea inteligenței artificiale printre provocările importante ale României. Acesta a atras atenția că rata de utilizare a acestei tehnologii este redusă atât în sectorul public, cât și în mediul privat.

„Dacă reușim să ținem sub control aceste cheltuieli ale statului, să încheiem anul viitor cu un deficit undeva pe la 5 și ceva, lucrurile ar trebui să înceapă să arate mai bine”, a mai spus consilierul prezidențial.

În privința perspectivelor economice, consilierul prezidențial s-a declarat optimist că anul viitor ar putea aduce o revenire a României la creștere economică.

Totuși, evoluția economiei va depinde și de contextul geopolitic internațional. Burnete a menționat în special războiul din Iran și conflictul din Ucraina, a căror evoluție poate influența perspectivele economice.

Acesta consideră că încheierea războiului din Iran și obținerea unui armistițiu în Ucraina ar putea crea condiții pentru o perioadă mai bună din punct de vedere economic.