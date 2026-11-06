Curs valutar vineri, 6 noiembrie. Cât valorează euro și dolarul american la final de săptămână. BNR a publicat noile cotații

Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar de referință pentru vineri, 6 noiembrie 2026. Potrivit datelor oficiale, euro este cotat la 5,3408 lei, dolarul american la 4,7795 lei, iar francul elvețian a ajuns la 5,8417 lei.

Lira sterlină este cotată la 6,4015 lei, dolarul canadian la 3,3967 lei, iar dolarul australian la 3,2821 lei. În același timp, dolarul neo-zeelandez valorează 2,6493 lei, iar 100 de yeni japonezi sunt cotați la 3,0197 lei.

În cazul monedelor europene, zlotul polonez a ajuns la 1,2146 lei, coroana daneză este cotată la 0,7145 lei, coroana norvegiană la 0,5085 lei, iar coroana suedeză la 0,4840 lei. Coroana cehă valorează 0,2194 lei, în timp ce 100 de forinți maghiari sunt cotați la 1,4662 lei.

Leul moldovenesc are o valoare de 0,2656 lei, rubla rusească este cotată la 0,0584 lei, iar lira turcească ajunge la 0,0952 lei. Totodată, lira egipteană valorează 0,0886 lei, dinarul sârbesc este cotat la 0,0454 lei, iar hryvna ucraineană la 0,1054 lei.

BNR a publicat și cotațiile pentru alte valute de pe piețele internaționale. Realul brazilian este cotat la 0,8684 lei, renminbi-ul chinezesc la 0,7165 lei, iar rupia indiană la 0,0509 lei.

În cazul monedelor asiatice, 100 de woni sud-coreeni valorează 0,3528 lei, peso-ul filipinez este cotat la 0,0759 lei, iar bahtul thailandez ajunge la 0,1424 lei. Dolarul din Hong Kong este cotat la 0,6098 lei, dolarul singaporez la 3,7295 lei, iar ringgitul malaysian la 1,1774 lei.

Peso-ul mexican valorează 0,2556 lei, dirhamul Emiratelor Arabe este cotat la 1,3012 lei, iar shekelul israelian ajunge la 1,4949 lei. În același timp, 100 de rupii indoneziene sunt cotate la 0,0264 lei, iar 100 de coroane islandeze valorează 3,9041 lei.

Banca Națională a României (BNR) a publicat și cotația gramului de aur, care a ajuns la 624,9110 lei. De asemenea, dreptul special de tragere (DST), unitatea de cont utilizată de Fondul Monetar Internațional, este cotat la 6,4710 lei.

Monedă Curs BNR (lei) Dolar australian (AUD) 3,2821 Dolar canadian (CAD) 3,3967 Franc elvețian (CHF) 5,8417 Coroană cehă (CZK) 0,2194 Coroană daneză (DKK) 0,7145 Liră egipteană (EGP) 0,0886 Euro (EUR) 5,3408 Liră sterlină (GBP) 6,4015 100 forinți maghiari (HUF) 1,4662 100 yeni japonezi (JPY) 3,0197 Leu moldovenesc (MDL) 0,2656 Coroană norvegiană (NOK) 0,5085 Zlot polonez (PLN) 1,2146 Rublă rusească (RUB) 0,0584 Coroană suedeză (SEK) 0,4840 Liră turcească (TRY) 0,0952 Dolar american (USD) 4,7795 Rand sud-african (ZAR) 0,2890 Real brazilian (BRL) 0,8684 Yuan chinezesc (CNY) 0,7165 Rupie indiană (INR) 0,0509 100 woni sud-coreeni (KRW) 0,3528 Peso mexican (MXN) 0,2556 Dolar neo-zeelandez (NZD) 2,6493 Dinar sârbesc (RSD) 0,0454 Hryvna ucraineană (UAH) 0,1054 Dirham EAU (AED) 1,3012 Baht thailandez (THB) 0,1424 Dolar Hong Kong (HKD) 0,6098 Shekel israelian (ILS) 1,4949 100 rupii indoneziene (IDR) 0,0264 Peso filipinez (PHP) 0,0759 100 coroane islandeze (ISK) 3,9041 Ringgit malaysian (MYR) 1,1774 Dolar singaporez (SGD) 3,7295 Gram de aur (XAU) 624,9110 DST (XDR) 6,4710

Banca Națională a României a publicat ratele dobânzilor ROBID și ROBOR valabile vineri, 6 noiembrie 2026, calculate la ora 11:00.

În cazul ratelor ROBID, dobânda overnight (O/N) și cea tomorrow/next (T/N) au fost de 5,50% pe an. Pentru o săptămână (1W), rata a ajuns la 5,57%, pentru o lună (1M) la 5,70%, iar pentru trei luni (3M) la 5,76%. La șase luni (6M), dobânda a fost de 5,78%, în timp ce pentru 12 luni (12M) a ajuns la 5,84%.

Pentru ratele ROBOR, dobânzile overnight și tomorrow/next au fost de 5,79% pe an. Rata pentru o săptămână a fost de 5,86%, cea pentru o lună de 6,00%, iar cea pentru trei luni de 6,07%. În cazul scadenței de șase luni, ROBOR a fost de 6,14%, iar pentru 12 luni a ajuns la 6,19%.

Comparativ cu ziua precedentă, 5 noiembrie 2026, ratele ROBID au rămas neschimbate pentru toate scadențele. În cazul ROBOR, dobânda tomorrow/next a scăzut de la 5,80% la 5,79%, iar rata la trei luni a coborât de la 6,08% la 6,07%. Celelalte cotații ROBOR au rămas la același nivel.