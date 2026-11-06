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Curs valutar vineri, 6 noiembrie. Cât valorează euro și dolarul american la final de săptămână. BNR a publicat noile cotații

Curs valutar vineri, 6 noiembrie. Cât valorează euro și dolarul american la final de săptămână. BNR a publicat noile cotații

SURSA FOTO: Dreamstime - Banca Națională a României (BNR)

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Publicat de Leonard Bădilă la 6 noiembrie 2026, 13:12
Din cuprinsul articolului

Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar de referință pentru vineri, 6 noiembrie 2026. Potrivit datelor oficiale, euro este cotat la 5,3408 lei, dolarul american la 4,7795 lei, iar francul elvețian a ajuns la 5,8417 lei.

Curs valutar vineri, 6 noiembrie. Cât valorează euro și dolarul american la final de săptămână

Lira sterlină este cotată la 6,4015 lei, dolarul canadian la 3,3967 lei, iar dolarul australian la 3,2821 lei. În același timp, dolarul neo-zeelandez valorează 2,6493 lei, iar 100 de yeni japonezi sunt cotați la 3,0197 lei.

În cazul monedelor europene, zlotul polonez a ajuns la 1,2146 lei, coroana daneză este cotată la 0,7145 lei, coroana norvegiană la 0,5085 lei, iar coroana suedeză la 0,4840 lei. Coroana cehă valorează 0,2194 lei, în timp ce 100 de forinți maghiari sunt cotați la 1,4662 lei.

Leul moldovenesc are o valoare de 0,2656 lei, rubla rusească este cotată la 0,0584 lei, iar lira turcească ajunge la 0,0952 lei. Totodată, lira egipteană valorează 0,0886 lei, dinarul sârbesc este cotat la 0,0454 lei, iar hryvna ucraineană la 0,1054 lei.

Cursul BNR pentru monedele internaționale

BNR a publicat și cotațiile pentru alte valute de pe piețele internaționale. Realul brazilian este cotat la 0,8684 lei, renminbi-ul chinezesc la 0,7165 lei, iar rupia indiană la 0,0509 lei.

În cazul monedelor asiatice, 100 de woni sud-coreeni valorează 0,3528 lei, peso-ul filipinez este cotat la 0,0759 lei, iar bahtul thailandez ajunge la 0,1424 lei. Dolarul din Hong Kong este cotat la 0,6098 lei, dolarul singaporez la 3,7295 lei, iar ringgitul malaysian la 1,1774 lei.

Peso-ul mexican valorează 0,2556 lei, dirhamul Emiratelor Arabe este cotat la 1,3012 lei, iar shekelul israelian ajunge la 1,4949 lei. În același timp, 100 de rupii indoneziene sunt cotate la 0,0264 lei, iar 100 de coroane islandeze valorează 3,9041 lei.

Cât valorează gramul de aur la cursul BNR din 6 noiembrie

Banca Națională a României (BNR) a publicat și cotația gramului de aur, care a ajuns la 624,9110 lei. De asemenea, dreptul special de tragere (DST), unitatea de cont utilizată de Fondul Monetar Internațional, este cotat la 6,4710 lei.

Monedă Curs BNR (lei)
Dolar australian (AUD) 3,2821
Dolar canadian (CAD) 3,3967
Franc elvețian (CHF) 5,8417
Coroană cehă (CZK) 0,2194
Coroană daneză (DKK) 0,7145
Liră egipteană (EGP) 0,0886
Euro (EUR) 5,3408
Liră sterlină (GBP) 6,4015
100 forinți maghiari (HUF) 1,4662
100 yeni japonezi (JPY) 3,0197
Leu moldovenesc (MDL) 0,2656
Coroană norvegiană (NOK) 0,5085
Zlot polonez (PLN) 1,2146
Rublă rusească (RUB) 0,0584
Coroană suedeză (SEK) 0,4840
Liră turcească (TRY) 0,0952
Dolar american (USD) 4,7795
Rand sud-african (ZAR) 0,2890
Real brazilian (BRL) 0,8684
Yuan chinezesc (CNY) 0,7165
Rupie indiană (INR) 0,0509
100 woni sud-coreeni (KRW) 0,3528
Peso mexican (MXN) 0,2556
Dolar neo-zeelandez (NZD) 2,6493
Dinar sârbesc (RSD) 0,0454
Hryvna ucraineană (UAH) 0,1054
Dirham EAU (AED) 1,3012
Baht thailandez (THB) 0,1424
Dolar Hong Kong (HKD) 0,6098
Shekel israelian (ILS) 1,4949
100 rupii indoneziene (IDR) 0,0264
Peso filipinez (PHP) 0,0759
100 coroane islandeze (ISK) 3,9041
Ringgit malaysian (MYR) 1,1774
Dolar singaporez (SGD) 3,7295
Gram de aur (XAU) 624,9110
DST (XDR) 6,4710

Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR vineri, 6 noiembrie 2026

Banca Națională a României a publicat ratele dobânzilor ROBID și ROBOR valabile vineri, 6 noiembrie 2026, calculate la ora 11:00.

În cazul ratelor ROBID, dobânda overnight (O/N) și cea tomorrow/next (T/N) au fost de 5,50% pe an. Pentru o săptămână (1W), rata a ajuns la 5,57%, pentru o lună (1M) la 5,70%, iar pentru trei luni (3M) la 5,76%. La șase luni (6M), dobânda a fost de 5,78%, în timp ce pentru 12 luni (12M) a ajuns la 5,84%.

Pentru ratele ROBOR, dobânzile overnight și tomorrow/next au fost de 5,79% pe an. Rata pentru o săptămână a fost de 5,86%, cea pentru o lună de 6,00%, iar cea pentru trei luni de 6,07%. În cazul scadenței de șase luni, ROBOR a fost de 6,14%, iar pentru 12 luni a ajuns la 6,19%.

Comparativ cu ziua precedentă, 5 noiembrie 2026, ratele ROBID au rămas neschimbate pentru toate scadențele. În cazul ROBOR, dobânda tomorrow/next a scăzut de la 5,80% la 5,79%, iar rata la trei luni a coborât de la 6,08% la 6,07%. Celelalte cotații ROBOR au rămas la același nivel.

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Publicat în: Economie

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Despre autor
Leonard Bădilă

Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.

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