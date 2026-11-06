Salariul mediu anual în UE a crescut cu 4,3% în 2025. Care sunt țările cu cele mai mari și cele mai mici venituri

Salariul mediu anual ajustat pentru angajații cu normă întreagă din Uniunea Europeană a ajuns la 41.500 de euro în 2025, în creștere cu 4,3% față de anul precedent, când media înregistrată a fost de 39.800 de euro, potrivit datelor publicate de Eurostat.

Diferențele dintre statele membre rămân însă considerabile. Luxemburg a înregistrat cel mai ridicat salariu mediu anual ajustat pentru angajații cu normă întreagă, de 85.600 de euro.

Pe următoarele poziții s-au situat Danemarca, cu 73.500 de euro, și Irlanda, cu 64.400 de euro. Astfel, aceste trei țări au avut cele mai mari valori ale indicatorului la nivelul Uniunii Europene în 2025.

La polul opus, cele mai mici salarii medii anuale ajustate au fost înregistrate în Bulgaria, unde valoarea a fost de 16.200 de euro. Grecia s-a situat pe locul al doilea în acest clasament, cu 18.800 de euro, fiind urmată de Ungaria, cu 20.100 de euro.

Datele Eurostat arată, astfel, că salariul mediu anual ajustat pentru angajații cu normă întreagă din UE a crescut de la 39.800 de euro în 2024 la 41.500 de euro în 2025, ceea ce reprezintă un avans de 4,3%. În același timp, Luxemburg, Danemarca și Irlanda au ocupat primele trei poziții în clasamentul european, în timp ce Bulgaria, Grecia și Ungaria au înregistrat cele mai reduse valori.

Indicatorul este calculat pe baza unei combinații de date provenite din conturile naționale și din Ancheta asupra forței de muncă (Labour Force Survey – LFS). Pentru a permite comparații, salariile angajaților cu normă parțială sunt ajustate și exprimate în echivalentul celor corespunzătoare unui program de lucru cu normă întreagă.

Salariile medii anuale sunt transmise de statele membre în conformitate cu Programul de transmitere a datelor prevăzut de Sistemul european de conturi naționale și regionale din 2010 (ESA 2010).

Eurostat este biroul de statistică al Uniunii Europene, instituția responsabilă cu colectarea, prelucrarea și publicarea datelor statistice oficiale la nivel european. Acesta colaborează cu institutele naționale de statistică din statele membre pentru a furniza informații comparabile despre economie, populație, piața muncii, inflație, salarii, educație și alte domenii de interes.