Peste 100 de mari companii cer schimbarea regulilor impuse de UE. Industria avertizează că și mai multe fabrici riscă să fie închise

Peste 100 de mari companii europene solicită modificarea reformei schemei Uniunii Europene de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), avertizând că propunerile actuale ar putea majora semnificativ costurile pentru industriile mari consumatoare de energie.

Potrivit producătorilor, scumpirile ar putea apărea înainte ca firmele să dispună de resursele necesare pentru decarbonizare, ceea ce ar pune în pericol investițiile și producția industrială de pe continent, transmite Reuters.

Companiile atrag atenția asupra costurilor tranziției verzi pentru economia europeană, într-un moment în care producătorii trebuie să facă față atât prețurilor ridicate la energie, cât și concurenței internaționale. Printre semnatarii unei scrisori comune se numără Covestro, Evonik, Wacker Chemie, Voestalpine și divizia de oțel a Thyssenkrupp.

Reprezentanții companiilor susțin că obiectivul comun este reducerea emisiilor, realizarea investițiilor necesare și menținerea producției industriale în Europa. Totuși, aceștia consideră că actualele condiții economice și propunerea de reformă a schemei ETS nu oferă un cadru suficient pentru atingerea acestor obiective.

Producătorii sunt pregătiți să investească în tranziția energetică, însă cer ca Uniunea Europeană să asigure condiții care să permită realizarea unor investiții competitive. Printre acestea se numără prețuri la energie competitive la nivel global, infrastructură adecvată și existența unei cereri pentru produse cu emisii scăzute de carbon.

Companiile avertizează că, în lipsa unor modificări, reforma propusă de Comisia Europeană va crește costurile de producție și ar putea accelera închiderea sau relocarea fabricilor din Europa.

Costurile ridicate ale energiei, obligația achiziționării certificatelor de emisii și lipsa unor condiții competitive la nivel internațional pun o presiune suplimentară asupra companiilor. Semnatarii scrisorii avertizează că o asemenea politică riscă să transforme măsurile din UE într-un factor de dezindustrializare, prin descurajarea investițiilor, reducerea producției și mutarea fabricilor în afara Europei.

În luna iulie, Comisia Europeană a propus o revizuire a schemei Uniunii Europene de comercializare a certificatelor de emisii. Parlamentul European ar urma să voteze reforma în decembrie.

În paralel, statele membre au convenit luna trecută asupra unor modificări privind gestionarea certificatelor de poluare excedentare. Potrivit unor diplomați europeni, acordul urmărește păstrarea unui număr mai mare de certificate în sistemul comunitar, pentru a evita creșterile bruște ale prețurilor carbonului.

Planul a fost propus inițial de Comisia Europeană în aprilie și face parte din răspunsul Uniunii Europene la majorarea prețurilor la combustibili, provocată de conflictul din Iran. Evoluția prețurilor a determinat guvernele europene să caute soluții pentru limitarea facturilor la energie.

Modificările convenite răspund și solicitărilor unor guverne europene, printre care Polonia și Italia, care au cerut limitarea contribuției schemei ETS la prețul energiei electrice.

La o reuniune desfășurată cu ușile închise, ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene au convenit să oprească eliminarea de pe piață a certificatelor excedentare de CO2, procedură aplicată în prezent.

În loc să fie eliminate, certificatele excedentare ar urma să fie păstrate într-o rezervă specială de stabilitate a pieței. Aceasta ar funcționa ca un tampon de aprovizionare, iar certificatele ar putea fi introduse ulterior pe piața ETS pentru a contracara eventualele creșteri bruște ale prețurilor.

În prezent, funcționarea rezervei de stabilitate a pieței presupune anularea certificatelor care depășesc un anumit prag. Dacă în rezervă există mai mult de 400 de milioane de certificate de CO2, surplusul este anulat.

Totodată, rezerva este concepută pentru a permite introducerea a încă 75 de milioane de certificate în sistemul ETS dacă prețul carbonului din Uniunea Europeană se dublează sau crește și mai mult.

Potrivit unui proiect de acord consultat de Reuters, statele membre au convenit ca niciun certificat de CO2 excedentar să nu mai fie anulat până în 2030.

Începând din 2031, anularea certificatelor ar urma să fie reluată numai dacă rezerva de stabilitate a pieței va depăși pragul de 800 de milioane de certificate. În această situație, surplusul va fi eliminat. Pragul de 800 de milioane de certificate urmează să scadă ulterior în fiecare an.