Radu Georgescu critică Black Friday în România. Economistul explică de ce reducerile de peste 50% ridică semne de întrebare

Economistul Radu Georgescu a publicat un mesaj critic la adresa modului în care este organizat Black Friday în România, atrăgând atenția asupra diferențelor dintre campaniile comerciale din țara noastră și cele din restul lumii. Acesta consideră că fenomenul reducerilor permanente reflectă inclusiv problemele economice, politice și sociale ale României și pune sub semnul întrebării autenticitatea discounturilor de peste 50% promovate de comercianți.

Într-o postare publicată pe Facebook, economistul a remarcat că România organizează Black Friday într-o perioadă diferită de cea din majoritatea celorlalte țări. În timp ce în România evenimentul are loc vineri, 6 noiembrie, în restul lumii Black Friday este organizat, în mod tradițional, în ultima zi de vineri a lunii noiembrie.

Radu Georgescu a ironizat această particularitate, susținând că România pare să fie singurul loc de pe planetă în care Black Friday este sărbătorit la această dată.

„Azi este cea mai importantă zi din România. Azi este Black Friday. Bine, doar în România este Black Friday azi. Este singurul loc de pe planeta Pământ unde azi este Black Friday. În restul planetei Pământ, Black Friday este mereu în ultima vineri din noiembrie. Bine, de fapt în România Black Friday este în fiecare zi din an. În fiecare zi din săptămână. Dacă un extraterestru ar intra în biroul meu și mi-ar spune să-i explic ce este România, i-aș explica efectul Black Friday în România. Acest efect explică simplu situația economică, politică și socială din România. Chiar și de ce România este pe ultimele locuri în lume la testele PISA”, a scris economistul.

Un alt aspect semnalat de economist privește autenticitatea reducerilor promovate de comercianți în timpul campaniilor de Black Friday. El scrie că discounturile de peste 50% afișate de magazine sunt, în majoritatea cazurilor, nerealiste.

Economistul susține că 99% dintre firmele din România ar ajunge în faliment dacă ar practica reduceri mai mari de 30%, deoarece marjele lor de profit sunt mult mai mici.

„Copiii mei m-au întrebat dacă sunt reale discounturile de peste 50%. Evident că nu. 99% din firmele din România ar da faliment dacă ar oferi reduceri de peste 30%, deoarece marjele de profit sunt mult mai mici Doar dacă vinzi legume și fructe poți să oferi asemenea reduceri, pentru a nu le arunca”, a mai scris acesta.

În mesajul său, economistul a făcut referire și la evoluțiile financiare internaționale, observând că alte țări sunt preocupate în această perioadă de riscurile asociate unei posibile bule speculative în domeniul inteligenței artificiale (AI).

Acesta a amintit că Bursa din Statele Unite a înregistrat în ziua precedentă cea mai mare scădere de la pandemia de COVID-19. Scăderi similare au fost consemnate și pe bursele din Japonia și Coreea de Sud, care și-au început tranzacțiile în ziua publicării mesajului.

La finalul mesajului, economistul a prezentat și concluzia unui studiu realizat de o firmă de cercetare de piață, potrivit căruia prețurile produselor ar fi mai mici cu o săptămână înainte de Black Friday sau cu o săptămână după eveniment.

„Celelalte țări de pe planeta Pământ sunt preocupate azi de bula din AI. Bursa din America a avut ieri cea mai mare scădere de la pandemie. La fel și bursele care s-au deschis azi: Japonia, Coreea de Sud. Concluzii. O firmă de cercetare de piață a arătat într-un studiu că prețurile sunt mai mici cu o săptămână înainte de Black Friday sau o săptămână după”, a conchis Radu Georgescu.

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