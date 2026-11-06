Alertă aeriană la granița României. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol după detectarea unei ținte lângă Sulina

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol vineri dimineață, 6 noiembrie, după detectarea unei ținte aeriene în apropierea localității Sulina. Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea. Alerta aeriană a încetat la ora 09:27, potrivit Ministerului Apărării Naționale.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că sistemul de supraveghere radar a identificat vineri dimineață o țintă aeriană la est de localitatea Sulina, care se deplasa către Vâlcove, Ucraina.

În urma detectării acesteia, două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru monitorizarea situației.

„În dimineaţa zilei de vineri, 6 noiembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat o ţintă aeriană la est de localitatea Sulina, ce se îndrepta către localitatea Vâlcove, Ucraina. Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea”, a transmis Ministerul Apărării.

În paralel, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la necesitatea alertării populației din nordul județului Tulcea.

La ora 08:56, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zona vizată.

Ministerul Apărării a precizat că alerta aeriană a încetat la ora 09:27.

Incidentul de vineri vine după alte două zile în care locuitorii din nordul județului Tulcea au fost avertizați asupra unor posibile pericole aeriene în apropierea frontierei cu Ucraina.

Joi, 5 noiembrie, populația din nord-estul județului a primit un mesaj RO-Alert privind posibilitatea unei incursiuni de drone.

Autoritățile le-au recomandat oamenilor să rămână calmi, să se adăpostească în spații sigure și să evite apropierea de ferestre și de pereții exteriori ai locuințelor.

O avertizare similară fusese transmisă și miercuri, după ce radarele Ministerului Apărării au detectat o țintă aeriană la nord de localitatea Vîlcove, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței românești.

Și atunci, două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană Borcea au fost ridicate de la sol, ca măsură de precauție.

Miercuri, mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 10:57, după notificarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență de către Centrul Național Militar de Comandă.