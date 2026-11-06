Alertă aeriană la granița României. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol după detectarea unei ținte lângă Sulina
SURSA FOTO: MApN
Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol vineri dimineață, 6 noiembrie, după detectarea unei ținte aeriene în apropierea localității Sulina. Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea. Alerta aeriană a încetat la ora 09:27, potrivit Ministerului Apărării Naționale.
Două avioane F-16 au decolat de la Baza Aeriană Borcea după detectarea unei ținte aeriene
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că sistemul de supraveghere radar a identificat vineri dimineață o țintă aeriană la est de localitatea Sulina, care se deplasa către Vâlcove, Ucraina.
În urma detectării acesteia, două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru monitorizarea situației.
„În dimineaţa zilei de vineri, 6 noiembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat o ţintă aeriană la est de localitatea Sulina, ce se îndrepta către localitatea Vâlcove, Ucraina. Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea”, a transmis Ministerul Apărării.
În paralel, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la necesitatea alertării populației din nordul județului Tulcea.
La ora 08:56, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zona vizată.
Ministerul Apărării a precizat că alerta aeriană a încetat la ora 09:27.
A treia zi consecutivă cu avertizări RO-Alert în județul Tulcea
Incidentul de vineri vine după alte două zile în care locuitorii din nordul județului Tulcea au fost avertizați asupra unor posibile pericole aeriene în apropierea frontierei cu Ucraina.
Joi, 5 noiembrie, populația din nord-estul județului a primit un mesaj RO-Alert privind posibilitatea unei incursiuni de drone.
Autoritățile le-au recomandat oamenilor să rămână calmi, să se adăpostească în spații sigure și să evite apropierea de ferestre și de pereții exteriori ai locuințelor.
O avertizare similară fusese transmisă și miercuri, după ce radarele Ministerului Apărării au detectat o țintă aeriană la nord de localitatea Vîlcove, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței românești.
Și atunci, două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană Borcea au fost ridicate de la sol, ca măsură de precauție.
Miercuri, mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 10:57, după notificarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență de către Centrul Național Militar de Comandă.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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