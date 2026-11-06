Reforma ETS riscă să scumpească producția și să alunge fabricile din Europa, avertizează companiile europene

Peste 100 de mari companii europene avertizează că reforma sistemului ETS ar putea crește costurile de producție și afecta investițiile industriale. Avertismentul vine înaintea votului din Parlamentul European, programat în decembrie, în contextul revizuirii regulilor privind certificatele de carbon și al presiunilor asupra prețurilor la energie din Uniunea Europeană.

Peste 100 de companii europene importante au avertizat că reformele propuse pentru schema Uniunii Europene de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) ar putea crește semnificativ costurile industriilor mari consumatoare de energie. Reprezentanții acestora susțin că majorările ar putea apărea înainte ca producătorii să dispună de resursele necesare pentru a-și reduce emisiile de carbon, ceea ce ar pune în pericol investițiile și activitatea industrială din Europa.

Într-o scrisoare comună, companiile și-au exprimat îngrijorarea cu privire la costurile tranziției verzi, în condițiile în care producătorii europeni se confruntă deja cu prețuri ridicate la energie și cu o concurență puternică pe piețele internaționale.

Printre semnatarii documentului se numără Covestro, Evonik, Wacker Chemie, Voestalpine și divizia de oțel a grupului Thyssenkrupp.

Companiile au atras atenția că industriile mari consumatoare de energie din Europa trebuie să facă față concurenței intense, costurilor ridicate ale energiei și unui mediu de investiții tot mai dificil. Acestea au precizat că susțin obiectivul decarbonizării, dar doresc să poată continua să investească și să producă în Europa pe parcursul tranziției energetice.

În luna iulie, Comisia Europeană a propus revizuirea schemei Uniunii Europene de comercializare a certificatelor de emisii (ETS). Parlamentul European urmează să voteze reforma în luna decembrie.

În scrisoarea comună, companiile au transmis că sunt pregătite să realizeze investițiile necesare pentru tranziția energetică, însă au avertizat că Europa trebuie să asigure condiții economice care să le permită să investească în mod competitiv. Printre acestea se numără prețuri la energie competitive la nivel global, infrastructură adecvată și o cerere suficientă pentru produsele cu emisii reduse de carbon.

Semnatarii consideră că propunerea Comisiei Europene privind reforma ETS nu oferă, în forma actuală, cadrul necesar pentru aceste investiții. În lipsa unor modificări, noile reguli ar putea crește costurile companiilor și ar putea accelera închiderea sau relocarea fabricilor în afara Europei.

Potrivit unor diplomați europeni și unui document consultat de agenția de presă Reuters, statele membre ale Uniunii Europene au ajuns luna trecută la un acord pentru păstrarea în sistemul ETS a unui număr mai mare de certificate de emisii excedentare. Măsura urmărește să prevină creșterile bruște ale prețurilor certificatelor de carbon.

Planul, propus inițial de Comisia Europeană în luna aprilie, face parte din răspunsul Uniunii Europene la creșterea prețurilor la combustibili, provocată de conflictul din Iran. Evoluția prețurilor a determinat guvernele europene să caute soluții pentru limitarea facturilor la energie.

Lansat în 2005, sistemul european de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) a fost conceput pentru a contribui la îndeplinirea obiectivului Uniunii Europene de reducere a emisiilor până în 2030. Prin acest mecanism, centralele electrice și industriile trebuie să cumpere certificate pentru a-și acoperi emisiile de dioxid de carbon (CO2). Certificatele excedentare pot fi tranzacționate pe o piață unde prețurile fluctuează zilnic.

Modificările convenite luna trecută reprezintă un răspuns la solicitările mai multor guverne europene, printre care Polonia și Italia, care au cerut limitarea impactului sistemului ETS asupra prețurilor energiei electrice.

Potrivit informațiilor furnizate de doi diplomați europeni pentru Reuters, ambasadorii statelor membre au convenit, în cadrul unei reuniuni cu ușile închise, să renunțe la eliminarea certificatelor de emisii excedentare de pe piață, procedură aplicată în prezent. În schimb, acestea ar urma să fie păstrate într-o rezervă specială de stabilitate a pieței, care să funcționeze ca un tampon de aprovizionare. Certificatele ar putea fi reintroduse ulterior în sistemul ETS pentru a limita creșterile bruște ale prețului carbonului.

În prezent, certificatele care depășesc pragul de 400 de milioane de unități din rezerva de stabilitate a pieței sunt anulate. Mecanismul actual permite eliberarea a 75 de milioane de certificate suplimentare în sistemul ETS dacă prețul carbonului în Uniunea Europeană se dublează sau crește și mai mult.

Conform unui proiect al acordului, statele membre au convenit ca niciun certificat excedentar să nu fie anulat până în 2030. Începând din 2031, anularea certificatelor ar urma să fie reluată dacă rezerva depășește 800 de milioane de unități. Ulterior, acest prag va fi redus în fiecare an.

În medie, sistemul ETS reprezintă 11% din facturile de electricitate ale companiilor industriale din Uniunea Europeană. Ponderea este însă mult mai mare în statele cu un mix energetic bazat în principal pe combustibili fosili, precum Polonia. În schimb, impactul este mai redus în țările care dispun de cantități importante de energie nucleară și regenerabilă, cu emisii scăzute de carbon, precum Suedia.