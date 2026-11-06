China prelungește până în 2031 tarifele pentru alcoolul propilic importat din SUA

În timpul vizitei președintelui Chinei, Xi Jinping, la Washington, în luna septembrie, China și SUA au convenit asupra unui cadru pentru reducerea reciprocă a tarifelor vamale aplicate unor bunuri în valoare de aproximativ 30 de miliarde de dolari de fiecare parte. Totodată, cele două țări au anunțat înființarea unui comitet comun, care să identifice soluții negociate pentru încheierea războiului comercial început în 2018.

Ministerul Comerțului din China a anunțat prelungirea cu cinci ani, până în noiembrie 2031, a tarifelor vamale aplicate importurilor din Statele Unite ale Americii de alcool propilic, cunoscut și sub denumirea de n-propanol. Substanța chimică este utilizată în mai multe industrii, inclusiv în producția de ambalaje alimentare și de baterii pentru vehicule electrice.

Potrivit unui comunicat publicat joi pe site-ul instituției, taxele vamale vor rămâne cuprinse între 34,2% și 37,7%. Acestea sunt aplicate de la sfârșitul anului 2020, iar decizia de prelungire vine după o investigație desfășurată în ultimul an de autoritățile chineze. Verificările au vizat eventualele subvenții acordate de Washington producătorilor americani din acest sector, precum și prejudiciile pe care importurile le-ar putea provoca industriei chineze. Investigația a fost solicitată de producătorii locali.

Alcoolul propilic este folosit ca solvent pentru vopselele utilizate la fabricarea ambalajelor alimentare și ca precursor farmaceutic în producția unor antibiotice și medicamente. Substanța intră în compoziția vopselelor, cosmeticelor, dezinfectanților, lubrifianților și lichidelor de frână.

Unul dintre principalii săi derivați, acetatul de n-propil, reprezintă un component important al electroliților utilizați în bateriile litiu-ion destinate mașinilor electrice, a precizat Ministerul Comerțului din China.

În timpul vizitei președintelui Chinei, Xi Jinping, la Washington, în luna septembrie, Guvernul de la Beijing și Casa Albă au convenit asupra unui cadru pentru reducerea reciprocă a tarifelor vamale aplicate unor bunuri în valoare de aproximativ 30 de miliarde de dolari de fiecare parte.

Totodată, cele două țări au anunțat înființarea unui comitet comun, care să identifice soluții negociate pentru încheierea războiului comercial început în 2018.