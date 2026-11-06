Luca Niculescu anunță trei direcții pentru relația cu mediul de afaceri: reguli stabile, administrație modernă și disciplină bugetară
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Premierul Luca Niculescu a prezentat vineri, la Concordia Summit 2026, trei direcții prin care Guvernul vrea să îmbunătățească relația cu mediul de afaceri. Măsurile vizează stabilitatea regulilor, modernizarea administrației și disciplina bugetară, în contextul nevoii de a stimula investițiile și dezvoltarea economică a României.
Luca Niculescu anunță trei direcții pentru relația cu mediul de afaceri: reguli stabile, administrație modernă și disciplină bugetară
Premierul Luca Niculescu a prezentat vineri, la Concordia Summit 2026, trei direcții prin care Guvernul urmărește să îmbunătățească relația cu mediul de afaceri: predictibilitatea legislativă, modernizarea administrației publice și disciplina în gestionarea banilor publici. Totodată, șeful Executivului a invitat companiile să participe la elaborarea soluțiilor economice și să vină cu propuneri de politici publice.
Evenimentul, organizat de Confederația Patronală Concordia sub tema „Cum activăm capitalul României”, a reunit reprezentanți ai mediului de afaceri, decidenți politici, autorități de reglementare și parteneri europeni.
În discursul său, premierul a afirmat că România dispune de resurse, economii care pot fi mobilizate pentru investiții, acces la fonduri europene, forță de muncă pregătită și companii competitive pe piețele internaționale. Cu toate acestea, el a considerat că dezvoltarea economică are nevoie de refacerea încrederii dintre stat și mediul privat, dintre instituții și cetățeni, dar și dintre cei care iau decizii și persoanele care suportă consecințele acestora.
Luca Niculescu a explicat că încrederea se construiește în timp, prin decizii responsabile, dar poate fi pierdută foarte repede, inclusiv în urma unor modificări legislative adoptate fără suficientă predictibilitate.
Premierul a recunoscut contribuția mediului privat la dezvoltarea economică a României, în special în ultimii 20 de ani, după aderarea țării la Uniunea Europeană. Antreprenorii români, investitorii străini și angajații companiilor au contribuit la crearea locurilor de muncă, dezvoltarea industriilor, introducerea tehnologiilor și integrarea economiei românești în piețele europene și internaționale.
Potrivit șefului Guvernului, companiile au continuat să investească și să se dezvolte în pofida crizelor politice și financiare, a pandemiei, a șocurilor energetice, a inflației și a schimbărilor repetate de reguli decise de autorități.
Acesta a mai arătat că transformarea României din ultimele două decenii nu poate fi atribuită unui singur guvern sau unei instituții, ci reprezintă rezultatul unui efort colectiv. În același timp, a atras atenția că persistă diferențe de dezvoltare care trebuie reduse.
Premierul a susținut că prosperitatea se construiește prin investiții, inițiativă antreprenorială, asumarea riscurilor și munca oamenilor, în școli, fabrici, birouri, laboratoare și ferme. În acest proces, statul trebuie să creeze condițiile necesare dezvoltării economice și să evite măsurile care îngreunează activitatea companiilor.
Trei direcții pentru relația dintre Guvern și mediul de afaceri
Prima direcție prezentată de Luca Niculescu este predictibilitatea legislativă. Premierul a explicat că firmele au nevoie de reguli clare și de un orizont suficient de lung pentru a-și planifica investițiile și activitatea. În opinia sa, statul nu poate solicita companiilor să investească pe termen lung, dacă modifică frecvent cadrul legislativ.
Acesta a arătat că, atunci când autoritățile cer investiții planificate pentru următorii 10 ani, trebuie să asigure și stabilitatea regulilor, astfel încât acestea să nu fie schimbate la fiecare 10 luni sau chiar mai devreme.
A doua direcție vizează modernizarea administrației publice. Șeful Executivului a menționat digitalizarea, simplificarea procedurilor și creșterea eficienței instituțiilor drept condiții importante pentru competitivitatea economiei. El a susținut că aceste obiective trebuie transpuse în practică, nu doar anunțate și amânate.
A treia direcție se referă la disciplina în gestionarea banilor publici și în funcționarea instituțiilor. Premierul a considerat că statul nu poate solicita responsabilitate și eficiență companiilor private fără să aplice aceleași principii în propria activitate.
În acest context, Luca Niculescu a afirmat că responsabilitatea pentru îmbunătățirea administrației și gestionarea corectă a resurselor publice aparține Guvernului, nu antreprenorilor.
Premierul cere companiilor propuneri de politici publice
Luca Niculescu a invitat Confederația Patronală Concordia și reprezentanții mediului de afaceri să participe direct la elaborarea soluțiilor economice. Acesta le-a cerut companiilor să prezinte propuneri de politici publice, analize de impact și măsuri care pot fi aplicate în practică, precum și să contribuie la implementarea acestora.
Premierul a precizat că o parte dintre ideile prezentate de președintele Concordia, Dan Șucu, au fost preluate în programul de guvernare. El a adăugat că Guvernul are responsabilitatea de a asculta propunerile mediului privat, de a le evalua, de a lua decizii și de a explica transparent măsurile adoptate.
Totodată, șeful Executivului a prezentat și așteptările pe care le are de la companii. Acestea vizează continuarea investițiilor în România, dezvoltarea unor proiecte pe termen lung, inovarea, creșterea productivității și consolidarea unor afaceri capabile să facă față competiției internaționale.
Premierul a încurajat investițiile în oameni, educație și calificare profesională, precum și crearea unor locuri de muncă stabile și bine plătite. El a menționat și responsabilitatea companiilor față de comunitățile în care își desfășoară activitatea.
Luca Niculescu a participat vineri la cea de-a doua ediție a Concordia Summit 2026, eveniment la care a fost prezentă și Roxana Mînzatu, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene.
Potrivit organizatorilor, participanții au discutat despre modalitățile prin care România își poate transforma avantajele, precum poziția geostrategică, resursele energetice și agricole și industria IT, în investiții, exporturi și locuri de muncă bine plătite.
„Dar un parteneriat autentic înseamnă mai mult decât o împărțire a responsabilităților, de a atrage o linie și de a spune ce face fiecare. Înseamnă, practic, capacitatea de a construi împreună. Și de aceea, adresez azi o invitație directă Confederației Patronale Concordia și, de fapt, întregului mediu de afaceri. Nu vă invit doar la masa consultărilor. Vă invit la masa la care construim soluțiile.
Veniți cu propuneri de politici publice, cu analize de impact, cu soluții care să poată fi aplicate și cu disponibilitatea de a contribui alături de noi la punerea lor în practică. Și, într-adevăr, domnule președinte (Dan – n.red.) Șucu, ați văzut că o parte din propunerile, din ideile dumneavoastră au fost preluate în programul de guvernare. Guvernul are responsabilitatea să asculte, să evalueze, să ia decizii, să explice transparent aceste decizii.
Dar vă propun să discutăm onești și să găsim împreună aceste soluții. Și dacă tot am vorbit despre ce datorează statul mediului de afaceri, iată și câteva așteptări pe care le avem. Așteptăm să continuați să investiți în România, să aveți ambiție, să aveți viziune pe termen lung, așteptăm să inovați, să creșteți productivitatea, să construiți companii capabile să facă față competiției globale, așteptăm să investiți în oameni, în educație, în calificare, în locuri de muncă stabile”, a transmis Niculescu.
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Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
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