Dan Air a oprit toate zborurile. Compania așteaptă decizia instanței privind insolvența și riscă suspendarea serviciilor ROMATSA

Compania aeriană Dan Air a oprit operarea tuturor zborurilor, invocând protecția pasagerilor, în așteptarea unei decizii a instanței privind deschiderea procedurii de insolvență. Vânzările de bilete sunt suspendate pentru ziua de 6 noiembrie 2026, urmând să fie reluate în funcție de rezultatul procesului și de situația serviciilor de navigație aeriană furnizate de ROMATSA.

Matt Ian David, administratorul companiei, a precizat pentru Economica că vânzările vor fi repornite dacă Dan Air va depăși interdicția impusă de ROMATSA și instanța va decide deschiderea procedurii de insolvență.

Operatorul aerian a solicitat preschimbarea termenului de judecată în dosarul de insolvență nr. 3523/93/2026. Cererea urmează să fie judecată vineri, 6 noiembrie 2026.

Compania a anunțat și organizarea unei conferințe de presă în aceeași zi, la ora 11:40, în fața Tribunalului București, Secția a VII-a Civilă, din cadrul Sema Parc.

Situația companiei este complicată de amenințarea sistării serviciilor de trafic aerian de către ROMATSA. Dan Air a transmis în seara zilei de 5 noiembrie că riscă să rămână fără aceste servicii începând cu 7 noiembrie 2026, ora 00:00.

Potrivit companiei, deschiderea procedurii de insolvență reprezintă singura protecție împotriva sistării serviciilor.

ROMATSA a amânat aplicarea măsurii de suspendare a serviciilor de navigație aeriană de terminal pentru Dan Air. Amânarea este însă condiționată de achitarea unor sume restante până vineri, 6 noiembrie 2026, la ora 12:00.

În cazul în care operatorul aerian nu achită prima tranșă până la termenul stabilit, ROMATSA va suspenda serviciile de navigație aeriană pentru companie începând cu 7 noiembrie, ora 00:00.

Dan Air a depus o cerere de intrare în insolvență, cu intenția de reorganizare și continuare a activității. Compania încearcă astfel să își protejeze operațiunile și să găsească o soluție pentru situația financiară dificilă.

În ultima săptămână, operatorul aerian a acuzat procesatorul de plăți că ar fi reținut peste 900.000 de euro proveniți din vânzarea biletelor de avion.

Decizia instanței privind deschiderea procedurii de insolvență și respectarea condițiilor impuse de ROMATSA sunt esențiale pentru viitorul imediat al companiei. Reluarea vânzărilor de bilete depinde de evoluția acestor două situații.