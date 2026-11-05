Dan Air a anulat rezervările a peste 11.000 de pasageri și acuză Netopia că a blocat banii din încasările pentru bilete. Reacția procesatorului

Compania aeriană DAN AIR a anunțat joi, 5 noiembrie, anularea rezervărilor pentru care procesatorul de plăți NETOPIA nu a virat banii către transportator. Peste 11.000 de pasageri sunt afectați de această situație, iar valoarea sumelor blocate depășește 1,3 milioane de euro, potrivit companiei, care susține că nu și-a mai primit încasările începând cu 23 octombrie 2026.

Potrivit comunicatului transmis de DAN AIR, NETOPIA a început să rețină încasările provenite din vânzarea biletelor de avion pe 23 octombrie 2026. Compania aeriană susține că banii achitați de pasageri nu au mai ajuns în conturile transportatorului.

Sumele blocate depășesc în prezent 930.000 de euro, la care se adaugă aproximativ 440.000 de euro reprezentând garanții. Astfel, valoarea totală a fondurilor la care DAN AIR nu are acces depășește 1,3 milioane de euro.

Situația a dus la anularea rezervărilor, deoarece plățile efectuate de pasageri nu au fost finalizate către compania aeriană. DAN AIR explică faptul că majoritatea biletelor au rămas, din punctul de vedere al transportatorului, neachitate, deși clienții plătiseră deja contravaloarea acestora.

Pe 2 noiembrie, NETOPIA ar fi reziliat unilateral contractul de procesare a plăților, fără să transmită un preaviz, potrivit informațiilor prezentate de compania aeriană.

Pentru recuperarea banilor, DAN AIR le recomandă pasagerilor afectați să contacteze direct NETOPIA, la adresa finance@netopia-payments.com. O altă variantă este solicitarea rambursării prin banca emitentă a cardului utilizat la plată, prin procedura de refuz la plată (chargeback).

În solicitări trebuie menționate codul rezervării, data tranzacției și suma achitată. Pasagerii pot depune și reclamații la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

Compania aeriană consideră că blocarea încasărilor ar fi fost determinată de temerile apărute după ce AnimaWings și-a suspendat toate zborurile, în urma unei cereri de intrare în insolvență.

DAN AIR precizează însă că situația sa este diferită, întrucât solicitarea deschiderii procedurii de insolvență a avut ca obiect reorganizarea companiei și continuarea activității, nu oprirea operațiunilor.

Transportatorul susține că a demonstrat acest lucru prin faptul că a continuat să opereze timp de 14 zile folosind resurse proprii, după blocarea încasărilor de către NETOPIA. Potrivit companiei, inclusiv angajații au contribuit financiar pentru menținerea zborurilor.

Mai exact, comandanții de aeronavă ar fi plătit din propriul buzunar combustibilul și taxele esențiale, astfel încât cât mai mulți pasageri să poată ajunge la destinație.

DAN AIR acuză NETOPIA că, în ciuda acestor eforturi, a menținut blocarea banilor achitați de clienți și a încheiat unilateral contractul, fără preaviz.

După cele mai recente acuzații din partea DAN AIR, reprezentanții NETOPIA au replicat cu o poziție oficială. Iată mai jos comunicatul integral: