Dan Air a anulat rezervările a peste 11.000 de pasageri și acuză Netopia că a blocat banii din încasările pentru bilete. Reacția procesatorului
SURSA FOTO: Facebook, Dan Air - Un avion al companiei Dan Air
Compania aeriană DAN AIR a anunțat joi, 5 noiembrie, anularea rezervărilor pentru care procesatorul de plăți NETOPIA nu a virat banii către transportator. Peste 11.000 de pasageri sunt afectați de această situație, iar valoarea sumelor blocate depășește 1,3 milioane de euro, potrivit companiei, care susține că nu și-a mai primit încasările începând cu 23 octombrie 2026.
NETOPIA a reținut banii pentru biletele de avion, iar DAN AIR a anulat rezervările neachitate
Potrivit comunicatului transmis de DAN AIR, NETOPIA a început să rețină încasările provenite din vânzarea biletelor de avion pe 23 octombrie 2026. Compania aeriană susține că banii achitați de pasageri nu au mai ajuns în conturile transportatorului.
Sumele blocate depășesc în prezent 930.000 de euro, la care se adaugă aproximativ 440.000 de euro reprezentând garanții. Astfel, valoarea totală a fondurilor la care DAN AIR nu are acces depășește 1,3 milioane de euro.
Situația a dus la anularea rezervărilor, deoarece plățile efectuate de pasageri nu au fost finalizate către compania aeriană. DAN AIR explică faptul că majoritatea biletelor au rămas, din punctul de vedere al transportatorului, neachitate, deși clienții plătiseră deja contravaloarea acestora.
Pe 2 noiembrie, NETOPIA ar fi reziliat unilateral contractul de procesare a plăților, fără să transmită un preaviz, potrivit informațiilor prezentate de compania aeriană.
Pentru recuperarea banilor, DAN AIR le recomandă pasagerilor afectați să contacteze direct NETOPIA, la adresa finance@netopia-payments.com. O altă variantă este solicitarea rambursării prin banca emitentă a cardului utilizat la plată, prin procedura de refuz la plată (chargeback).
În solicitări trebuie menționate codul rezervării, data tranzacției și suma achitată. Pasagerii pot depune și reclamații la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).
DAN AIR spune că a cerut insolvența pentru reorganizare și continuarea activității
Compania aeriană consideră că blocarea încasărilor ar fi fost determinată de temerile apărute după ce AnimaWings și-a suspendat toate zborurile, în urma unei cereri de intrare în insolvență.
DAN AIR precizează însă că situația sa este diferită, întrucât solicitarea deschiderii procedurii de insolvență a avut ca obiect reorganizarea companiei și continuarea activității, nu oprirea operațiunilor.
Transportatorul susține că a demonstrat acest lucru prin faptul că a continuat să opereze timp de 14 zile folosind resurse proprii, după blocarea încasărilor de către NETOPIA. Potrivit companiei, inclusiv angajații au contribuit financiar pentru menținerea zborurilor.
Mai exact, comandanții de aeronavă ar fi plătit din propriul buzunar combustibilul și taxele esențiale, astfel încât cât mai mulți pasageri să poată ajunge la destinație.
DAN AIR acuză NETOPIA că, în ciuda acestor eforturi, a menținut blocarea banilor achitați de clienți și a încheiat unilateral contractul, fără preaviz.
Explicațiile oferite de NETOPIA joi, 5 noiembrie
După cele mai recente acuzații din partea DAN AIR, reprezentanții NETOPIA au replicat cu o poziție oficială. Iată mai jos comunicatul integral:
„Decizia instanței
Prin Sentința civilă nr. 3363 din 3 noiembrie 2026, Tribunalul București – Secția a VI-a Civilă a respins ordonanța președințială prin care Dan Air cerea reluarea decontărilor și transferul sumelor reținute de NETOPIA începând cu 23 octombrie.
Instanța a reținut că refuzul NETOPIA de a vira sumele „nu se constituie într-un act abuziv, ci reprezintă o conduită de conservare permisă de dispozițiile contractuale asumate de ambele părți”. Atât timp cât procesatorul de plăți rămâne garant în fața rețelelor internaționale de carduri, Visa și Mastercard, pentru zborurile deja vândute și încă neefectuate, reținerea sumelor ca garanție „își găsește o justificare comercială legitimă”.
Tribunalul a mai arătat că, odată transferați și cheltuiți pe costurile curente ale companiei, banii nu ar mai putea fi recuperați dacă s-ar stabili ulterior că NETOPIA avea dreptul să îi rețină pentru acoperirea rambursărilor. Instanța a constatat și că Dan Air are de achitat creanțe considerabile către mai mulți creditori, astfel încât dificultățile companiei nu pot fi atribuite exclusiv NETOPIA.
Hotărârea nu este definitivă.
Ce trebuie să știe pasagerii
În contextul informațiilor contradictorii apărute în spațiul public, NETOPIA face următoarele precizări pentru a clarifica rolul său în procesul de achiziție astfel încât pasagerii să cunoască statutul plăților efectuate și procedurile disponibile pentru recuperarea sumelor aferente serviciilor neprestate.
Plata cu cardul confirmă îndeplinirea obligației de plată. NETOPIA nu comercializează bilete, nu operează zboruri și nu decide anularea rezervărilor. Pasagerii care au plătit cu cardul și au primit confirmarea rezervării și-au îndeplinit obligația de plată față de DAN AIR. Tranzacția a fost autorizată de banca emitentă, procesată cu succes și confirmată către compania aeriană, care a emis biletul în baza acestei confirmări. Decizia de a anula rezervarea sau zborul a aparținut exclusiv companiei aeriene.
Solicitarea de recuperare a banilor se depune la banca emitentă a cardului
Banii plătiți cu cardul se recuperează prin intermediul băncii care a emis cardul, printr-o procedură numită refuz la plată (chargeback). Este o procedură standard, reglementată de Visa și Mastercard, care funcționează indiferent de situația financiară a companiei aeriene.
Pentru a solicita începerea procedurii, pasagerii pot urma acești pași:
- Contactarea băncii prin aplicația de mobile/internet banking, la ghișeu sau la serviciul de relații cu clienții, cu specificarea faptului că se dorește contestarea plății pentru biletul Dan Air.
- Indicarea motivului corect de refuz la plată: „serviciu plătit și neprestat de operatorul aerian”. Orice alt motiv invocat poate duce la respingerea cererii.
- Atașarea următoarelor documente: extrasul de cont sau notificarea plății, confirmarea rezervării cu codul PNR și numărul biletului, precum și mesajul prin care Dan Air v-a anunțat anularea.
Mesajele trimise către NETOPIA nu declanșează automat procedura de chargeback. Cererea trebuie adresată băncii emitente. Pasagerii sunt sfătuiți să nu transmită prin e-mail datele cardului: numărul complet, data expirării sau codul CVV.
Sumele aflate sub garanție sunt protejate
Sumele reținute de NETOPIA cu titlu de garanție nu sunt folosite în niciun alt scop. Sunt păstrate separat, în conturi de protejare, și sunt destinate tocmai acoperirii rambursărilor către pasagerii care își recuperează banii prin banca emitentă a cardului.”
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După mai bine de zece ani petrecuţi în domeniul monitorizării mass-media, am făcut un pas mic în direcţia potrivită şi m-am alăturat echipei Capital. Un pariu câştigător, zic eu. Mi-au plăcut dintotdeauna cuvintele şi puterea pe care acestea le pot avea în glasul sau peniţa potrivită şi nu pot decât să mă bucur acum de un banal, dar rar întâlnit “Îmi place munca mea!” Când nu mă găsiţi scriind în spatele unei tastaturi, mă veţi întâlni, deseori, tot la un calculator. Sau, în momentele perfecte, la volan, sus pe un munte şi bineînţeles, ca un taur care se respectă, în bucătărie!
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