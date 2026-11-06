Scăderi pe bursele internaționale. Aproape 3.000 de miliarde de dolari pierdute pe Wall Street. Acțiunile Nvidia au scăzut cu peste 9%

Piețele financiare internaționale au înregistrat scăderi puternice, după ce vânzările masive de acțiuni ale companiilor tehnologice de pe Wall Street s-au extins în Asia și Europa. Investitorii sunt îngrijorați de o posibilă bulă speculativă în sectorul inteligenței artificiale, dar și de implicațiile victoriilor democraților în alegerile americane de la jumătatea mandatului. Indicii bursieri din SUA, Japonia, Marea Britanie și Germania au consemnat pierderi importante.

Bursele americane au înregistrat o sesiune de tranzacționare marcată de scăderi puternice, în special în sectorul tehnologic, pe fondul temerilor privind sustenabilitatea investițiilor în inteligența artificială.

Indicele Nasdaq 100, care include numeroase companii tehnologice importante, a închis ședința cu o scădere de 6,4%. Acțiunile Nvidia, unul dintre principalii producători de cipuri pentru inteligență artificială, au pierdut peste 9%.

Indicele S&P 500 a coborât cu 4,4%, semn că presiunea la vânzare s-a extins și către alte sectoare ale economiei americane.

În total, piețele bursiere din SUA au pierdut aproximativ 3.000 de miliarde de dolari din capitalizare.

Scăderi importante au fost înregistrate și de companiile asociate miliardarului Elon Musk. Acțiunile Tesla au pierdut aproximativ 10%, iar cele ale SpaceX au scăzut cu circa 9%, potrivit informațiilor prezentate.

Analiștii au asociat turbulențele atât cu temerile privind supraevaluarea companiilor din domeniul inteligenței artificiale, cât și cu rezultatele alegerilor americane, unde victoriile democraților au alimentat incertitudinile privind perspectivele sectorului tehnologic.

Președintele Donald Trump a reacționat pe Truth Social, afirmând că piața bursieră a traversat una dintre cele mai dificile zile din istorie și atribuind responsabilitatea democraților.

Valul de vânzări de pe Wall Street s-a extins vineri dimineață asupra piețelor europene.

La Londra, indicele FTSE 100 a scăzut cu 1,6% după deschiderea tranzacțiilor, atingând cel mai redus nivel din ultimele patru săptămâni.

Printre cele mai afectate s-au numărat companiile tehnologice, firmele cu expunere pe piața americană și societățile farmaceutice.

Indicele FTSE 250, care reflectă mai ales evoluția companiilor orientate către economia britanică, a pierdut aproximativ 0,8%.

Acțiunile companiilor tehnologice Raspberry Pi și IQE s-au numărat printre titlurile care au înregistrat scăderi la Londra.

Pe celelalte piețe europene, indicele francez CAC 40 a deschis în scădere cu 1,2%, iar indicele german DAX a pierdut 1,5%.

Susannah Streeter, strateg-șef de investiții la Wealth Club, a explicat că vânzările masive din sectorul tehnologic s-au intensificat, iar efectele scăderilor de pe Wall Street s-au transmis rapid către piețele asiatice și europene.

Potrivit acesteia, bursa londoneză este relativ mai protejată datorită ponderii reduse a companiilor tehnologice, însă rămâne vulnerabilă la evoluția economiei globale, de care depind multinaționalele listate.

Piețele asiatice au fost puternic afectate de turbulențele din Statele Unite.

În Japonia, indicele Nikkei a scăzut cu aproximativ 6%, coborând sub pragul de 60.000 de puncte pentru prima dată din luna mai.

Declinul a fost amplificat de pierderile înregistrate de companiile tehnologice SoftBank și Kioxia.

În Coreea de Sud, indicele Kospi a consemnat, de asemenea, o scădere puternică, pe fondul presiunilor asupra companiilor din sectorul tehnologic.

Ipek Ozkardeskaya, analist senior la Swissquote, a atras atenția că piața sud-coreeană a cipurilor de memorie a trecut deja printr-o corecție importantă în luna iunie, când investitorii au început să își reducă expunerea.

Analista consideră că o situație similară ar putea apărea și pe Nasdaq, unde entuziasmul pentru inteligența artificială ar fi putut ajunge la un nivel dificil de susținut.

În opinia sa, scăderile recente ar putea indica începutul unei reevaluări a companiilor tehnologice, după perioada de creștere accelerată alimentată de investițiile în inteligența artificială.