TikTok riscă o amendă uriașă în UE. Comisia Europeană acuză platforma că folosește algoritmi care pot afecta sănătatea mintală

Comisia Europeană acuză TikTok că încalcă legislația europeană privind serviciile digitale prin modul în care recomandă videoclipuri utilizatorilor. Potrivit concluziilor preliminare ale unei investigații, algoritmii platformei pot încuraja consumul repetat de conținut potențial dăunător, inclusiv materiale legate de sănătatea mintală și imaginea corporală. Compania riscă amenzi de până la 6% din cifra de afaceri anuală globală dacă încălcările vor fi confirmate.

Comisia Europeană a anunțat vineri concluziile preliminare ale unei investigații privind modul în care TikTok utilizează algoritmii pentru recomandarea videoclipurilor.

Este pentru prima dată când executivul european consideră că sistemul de recomandare al unei platforme de socializare ar putea încălca Regulamentul privind serviciile digitale (Digital Services Act, DSA).

Investigația vizează fenomenul cunoscut drept „rabbit hole”, prin care utilizatorii ajung să consume în mod repetat materiale similare, recomandate automat pe baza interacțiunilor anterioare.

Potrivit Comisiei, TikTok nu ar fi evaluat corespunzător riscurile asociate unui flux continuu de videoclipuri personalizate, inclusiv atunci când acestea abordează probleme de sănătate mintală sau nemulțumiri legate de aspectul fizic.

Autoritățile europene susțin că sistemul poate continua să recomande materiale potențial dăunătoare pe măsură ce utilizatorii interacționează cu acestea.

Un oficial european a explicat că investigația s-a concentrat asupra efectelor asupra sănătății mintale deoarece în acest domeniu existau cele mai solide dovezi. Acesta a fost întrebat și despre posibila contribuție a algoritmilor la radicalizarea utilizatorilor.

Comisia Europeană consideră că măsurile implementate până acum de TikTok pentru limitarea acestui fenomen nu au fost suficient de eficiente.

Potrivit unui oficial european, platforma ar trebui să acorde mai multă importanță semnalelor explicite transmise de utilizatori, precum selectarea opțiunii „Nu mă interesează”.

În prezent, sistemele de recomandare se bazează în mare măsură pe indicatori de interacțiune, inclusiv timpul petrecut urmărind un videoclip sau aprecierile acordate conținutului.

Reprezentantul Comisiei a explicat că exprimarea dezinteresului față de un anumit tip de conținut trebuie să producă efecte reale asupra recomandărilor, nu să fie tratată ca o preferință secundară, după care algoritmul revine la comportamentul anterior.

Regulamentul DSA prevede și posibilitatea utilizării unui flux de conținut nepersonalizat. Cu toate acestea, potrivit unui oficial european, doar 0,2% dintre utilizatorii TikTok aleg această opțiune.

Concluziile anunțate vineri sunt preliminare și nu reprezintă încă o decizie definitivă privind încălcarea legislației europene.

TikTok are posibilitatea să examineze dovezile prezentate de Comisie, să își susțină poziția și să propună măsuri pentru remedierea problemelor identificate.

Dacă autoritățile europene vor confirma încălcarea Regulamentului privind serviciile digitale, platforma ar putea primi o amendă de până la 6% din cifra sa de afaceri anuală la nivel mondial.

Acesta este al cincilea caz în care Comisia Europeană acuză TikTok de nerespectarea normelor europene. Până în prezent, executivul comunitar nu a aplicat însă amenzi platformei chineze în aceste proceduri.

Anterior, TikTok a reușit să închidă o investigație privind transparența publicității, după ce a acceptat să implementeze modificările solicitate de Comisia Europeană.