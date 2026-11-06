Când trebuie montate anvelopele de iarnă? Șoferii riscă amenzi de până la 4.325 de lei

Schimbarea anvelopelor de vară cu cele de iarnă nu are un termen fix stabilit prin lege, însă alegerea momentului potrivit poate face diferența în trafic. Șoferii trebuie să țină cont și de uzura cauciucurilor, nu doar de vreme. Ce marcaje sunt obligatorii, când trebuie înlocuite anvelopele și cât riscă să plătească cei care nu respectă regulile?

În România, anvelopele de iarnă sunt obligatorii atunci când șoferii circulă pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Obligația nu este condiționată de o anumită dată din calendar, ci de starea carosabilului. Astfel, data de 1 noiembrie sau orice alt termen similar nu reprezintă o limită legală pentru înlocuirea anvelopelor de vară cu cele de iarnă.

Potrivit art. 102 alin. (1) pct. 28 din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, sancțiunea se aplică în funcție de condițiile de pe sectorul de drum parcurs. Prin urmare, dacă șoseaua este uscată, șoferii nu pot fi amendați pentru lipsa anvelopelor de iarnă doar pentru că circulă în lunile noiembrie sau decembrie. În schimb, dacă întâlnesc un tronson acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, trebuie să aibă mașina echipată corespunzător, indiferent de perioada anului.

Pentru vehiculele de marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone și pentru cele destinate transportului de persoane, cu mai mult de nouă locuri pe scaune, inclusiv cel al șoferului, există reguli distincte. Acestea trebuie să aibă montate pe roțile axei sau axelor de tracțiune anvelope de iarnă ori să fie echipate cu lanțuri sau alte dispozitive antiderapante certificate.

Șoferii care folosesc anvelope all season trebuie să verifice marcajele de pe flancul acestora pentru a se asigura că îndeplinesc cerințele legale pentru circulația în condiții de iarnă. Totodată, începutul sezonului rece este un moment potrivit pentru verificarea stării cauciucurilor, inclusiv în cazul celor care utilizează același set de anvelope pe tot parcursul anului.

Gradul de uzură reprezintă unul dintre principalele criterii care indică necesitatea înlocuirii anvelopelor de iarnă. Adâncimea profilului diferă în funcție de tipul și caracteristicile produsului. O anvelopă nouă de iarnă poate avea o adâncime a profilului de aproximativ 8-9 milimetri. Pe măsură ce se uzează, aceasta poate ajunge la 3-4 milimetri, nivel la care performanțele scad, iar aderența pe carosabilul specific sezonului rece este afectată.

Durata de utilizare depinde și de numărul de kilometri parcurși anual. În cazul unui autoturism care circulă aproximativ 30.000 de kilometri pe an și este echipat cu anvelope de calitate superioară, acestea pot fi folosite chiar și cinci ani, cu condiția să nu prezinte semne vizibile de îmbătrânire. Printre acestea se numără fisurile fine apărute pe flancuri sau în canelurile benzii de rulare.

În schimb, pentru șoferii care parcurg distanțe mari, de peste 50.000 de kilometri anual, randamentul anvelopelor poate scădea semnificativ chiar și după un singur an de utilizare. În aceste situații, înlocuirea lor poate deveni necesară mai devreme, în funcție de gradul de uzură și de starea generală a cauciucurilor.

Marcajul „M+S” trebuie să fie prezent pe toate cele patru anvelope ale autoturismului pentru ca acestea să fie acceptate în condiții de iarnă. Totuși, existența acestui marcaj nu garantează că șoferul nu va fi sancționat în cazul unui control în trafic.

Poliția rutieră poate reține certificatul de înmatriculare dacă dimensiunile sau caracteristicile anvelopelor nu corespund celor prevăzute în cartea de identitate a vehiculului. Măsura se aplică inclusiv în cazul pneurilor care au marcajul necesar pentru circulația în condiții de iarnă.

De asemenea, art. 112 alin. (1) lit. h) din Codul Rutier prevede reținerea certificatului de înmatriculare dacă anvelopele prezintă tăieturi sau rupturi ale cordului, respectiv ale structurii interne de rezistență, ori dacă sunt uzate peste limita legală. Aceste nereguli pot fi constatate indiferent de starea carosabilului, astfel că șoferii riscă să rămână fără certificatul de înmatriculare chiar și atunci când circulă pe un drum uscat.

Conducerea unui autovehicul fără echiparea obligatorie de iarnă pe un drum public acoperit cu zăpadă, gheață sau polei se sancționează cu amendă cuprinsă între 9 și 20 de puncte-amendă, corespunzătoare clasei a IV-a de sancțiuni. În noiembrie 2026, valoarea sancțiunii variază între 1.946,25 lei și 4.325 de lei.

Un punct-amendă valorează 216,25 lei, reprezentând 5% din salariul minim brut pe țară, stabilit la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026.

Pe lângă sancțiunea financiară, poliția rutieră reține certificatul de înmatriculare al autovehiculului, în temeiul art. 112 alin. (1) lit. h¹ din Codul Rutier. Șoferul primește o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație, ceea ce înseamnă că nu mai poate utiliza vehiculul până la remedierea problemei și recuperarea documentului.