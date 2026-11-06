Trebuie să declari la ANAF banii obținuți din vânzarea mașinii? Când nu plătești impozit și când riști sancțiuni

Românii care își vând mașina personală nu trebuie să declare la ANAF banii încasați și nici să plătească impozit pe venitul obținut. Codul fiscal prevede însă un regim diferit pentru persoanele care cumpără și revând în mod repetat autoturisme pentru profit. În anumite situații, această activitate poate genera obligații fiscale și penalități.

Persoanele fizice care își vând autoturismul folosit în scop personal nu datorează impozit pe venitul obținut din tranzacție.

Potrivit articolului 62 litera m) din Codul fiscal, veniturile realizate prin transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile și imobile din patrimoniul personal sunt neimpozabile, cu excepțiile prevăzute expres de lege.

Autoturismele deținute pentru uz personal sunt considerate bunuri mobile, astfel că vânzarea lor nu generează, în mod obișnuit, obligații privind impozitul pe venit.

Prin urmare, proprietarul nu trebuie să includă suma încasată în Declarația unică, indiferent dacă vinde mașina pentru a cumpăra alta sau pentru că nu mai are nevoie de vehicul.

Regimul fiscal se schimbă atunci când o persoană cumpără autoturisme în mod repetat, cu intenția de a le revinde și de a obține profit.

Într-o asemenea situație, tranzacțiile pot fi încadrate drept activitate economică independentă, iar veniturile rezultate pot fi supuse obligațiilor fiscale aplicabile.

ANAF poate analiza frecvența tranzacțiilor, modul în care au fost achiziționate vehiculele și intenția de revânzare.

Vânzarea mai multor mașini nu înseamnă automat desfășurarea unei activități comerciale. Contează natura tranzacțiilor și împrejurările în care acestea au avut loc, nu doar numărul autoturismelor vândute.

Persoanele care desfășoară activități economice impozabile, dar nu își declară veniturile sau nu își achită obligațiile fiscale, pot suporta costuri suplimentare.

Articolul 173 din Codul de procedură fiscală prevede dobânzi și penalități de întârziere pentru obligațiile fiscale principale neachitate la scadență.

În plus, potrivit articolului 181, atunci când ANAF stabilește printr-o decizie de impunere obligații fiscale nedeclarate sau declarate incorect, poate aplica o penalitate de nedeclarare de 0,08% pentru fiecare zi de întârziere.

Penalitatea se calculează din ziua următoare scadenței și până la stingerea obligației fiscale. În condițiile prevăzute de lege, aceasta poate fi redusă cu 75%.

Alte consecințe pot apărea în funcție de natura și gravitatea neregulilor constatate de autoritățile fiscale.