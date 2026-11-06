Iarna vine mai devreme în România! Vor fi până la -10°C în toată țara în weekend

România se pregătește pentru un weekend cu temperaturi de iarnă, deși soarele va reveni în majoritatea regiunilor. Meteorologii ANM anunță minime de până la -10 grade Celsius și valori negative în toată țara. Nici Capitala nu scapă de răcire. Diminețile de duminică și luni vor fi cele mai reci.

Vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă a anului, vineri, 6 noiembrie. Cerul va fi variabil, însă se va înnora treptat în Oltenia, Crișana și, parțial, în Banat, Transilvania, Muntenia și Dobrogea. În aceste regiuni, pe suprafețe restrânse, se va semnala burniță.

În special în a doua parte a intervalului, ceața va apărea local în regiunile vestice, sudice și centrale, precum și izolat în restul țării. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură, unde rafalele vor atinge viteze de 60-70 km/h. Temperaturile minime se vor situa între -7 grade Celsius în estul Transilvaniei și 4 grade pe litoral.

La munte, temperaturile din timpul zilei vor fi, în general, apropiate de cele înregistrate în ziua precedentă, însă vremea va rămâne mai rece decât în mod obișnuit pentru această dată. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai ales în a doua parte a intervalului în Carpații Orientali și Meridionali.

În aceste zone, pe arii restrânse, vor fi precipitații slabe, mixte, iar la altitudini de peste 1.500 de metri acestea vor fi predominant sub formă de ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări mai ales pe parcursul zilei, când rafalele de pe creste vor ajunge la 70-90 km/h.

Vremea se va răci în România în următoarele zile, chiar dacă precipitațiile se vor diminua, iar soarele va apărea în majoritatea regiunilor. Cele mai scăzute temperaturi sunt prognozate pentru duminică, 8 noiembrie, și luni dimineață, 9 noiembrie, când valorile termice ar putea coborî până la -10 grade Celsius în estul Transilvaniei. Răcirea va fi resimțită și în București.

După zilele în care ploile au afectat mai multe regiuni ale țării, meteorologii anunță o îmbunătățire treptată a aspectului vremii. Începând de joi, 5 noiembrie, norii se vor risipi, iar intervalele cu soare vor deveni tot mai frecvente. Cu toate acestea, temperaturile vor continua să scadă, în special pe parcursul nopților și în primele ore ale dimineții.

Florinela Georgescu, director de prognoză în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a explicat, pentru Digi24, că precipitațiile vor deveni tot mai rare, iar cerul va fi predominant senin în zilele următoare. Ploi slabe mai sunt posibile în Oltenia și în nordul Munteniei, însă acestea se vor restrânge treptat.

„Partea frumoasă a prognozei pentru următoarele zile este faptul că vremea va deveni, ca aspect, din ce în ce mai bună, cu un cer din ce în ce mai degajat. Vom avea o vreme însorită în toate regiunile țării. Astăzi încă mai este posibil să plouă slab în Oltenia și în partea de nord a Munteniei, după care, în zilele următoare, precipitațiile vor fi tot mai puține și vom avea tot mai mult soare”, a declarat Georgescu.

Răcirea se va resimți mai ales în timpul nopților, când cerul degajat și masa de aer rece vor favoriza scăderea temperaturilor sub pragul de îngheț. Primele valori negative sunt așteptate în jumătatea nordică a țării, încă din dimineața de vineri. În depresiunile din estul Transilvaniei, minimele ar putea ajunge inițial la -5 sau -6 grade Celsius.

Cele mai reci dimineți sunt prognozate pentru duminică, 8 noiembrie, și luni, 9 noiembrie. Meteorologii estimează că temperaturile vor fi negative în toate regiunile țării, iar cele mai scăzute valori se vor înregistra în estul Transilvaniei.

„Așteptăm ca duminică și luni dimineață să fie cel mai rece, cu minime care urmează să fie negative în toată țara. Temperaturile ar putea coborî până în jurul valorii de -10 grade în estul Transilvaniei, iar în celelalte zone ale țării se vor încadra între -4 și 0 grade”, a precizat Georgescu.

Răcirea va afecta și Capitala, unde temperaturile din timpul nopții se vor apropia treptat de pragul de îngheț. Potrivit estimărilor prezentate de Florinela Georgescu, în nordul Bucureștiului valorile termice ar putea ajunge în jurul valorii de 0 grade încă din dimineața de vineri. Temperaturile vor continua să scadă în zilele următoare, iar cele mai reci dimineți sunt așteptate duminică și luni. În aceste intervale, minimele din București ar putea coborî la -2 sau -3 grade Celsius.