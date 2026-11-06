Ministerul Mediului a pierdut miliarde de euro din PNRR, susține Natalia Intotero. Banii pentru repararea barajelor trebuie găsiți din alte surse

Ministrul Mediului, Natalia Intotero, a declarat joi, 5 noiembrie, că instituția a accesat puțin peste 1,3 miliarde de euro din cele peste 3,6 miliarde de euro disponibile prin PNRR. Oficialul PSD a criticat pierderea fondurilor europene și a avertizat că unele investiții vor trebui finanțate din bugetul de stat. Declarațiile au fost făcute la Petroșani, în județul Hunedoara, în contextul problemelor de infrastructură identificate la barajele construite înainte de 1989. Ministerul Mediului a fost condus anterior de Diana Buzoianu, reprezentantă a USR.

Fondurile PNRR destinate Ministerului Mediului au fost utilizate doar parțial, potrivit declarațiilor făcute de Natalia Intotero, care a prezentat diferența dintre alocarea inițială de peste 3,6 miliarde de euro și suma de puțin peste 1,3 miliarde de euro accesată de instituție.

Ministrul Mediului a criticat situația finanțărilor europene și a explicat că pierderea unor sume importante obligă autoritățile să identifice alte surse pentru realizarea investițiilor necesare.

Natalia Intotero a făcut referire în special la lucrările de reabilitare a barajelor construite înainte de 1989, pentru care fuseseră prevăzute aproximativ 400 de milioane de euro.

În acest context, oficialul a menționat situația barajului Valea de Pești din Valea Jiului, unde numai repararea măștii asfaltice este estimată la aproximativ 10,5 milioane de euro.

„Regret că s-au pierdut foarte mulți bani din PNRR. Ministerul Mediului a avut peste 3,6 miliarde de euro și au fost luați puțin peste 1,3 miliarde de euro. Foarte mulți bani s-au pierdut. Și atunci, vedeți, trebuie să venim cu soluții din bugetul de stat. Sper ca pentru următorul cadru multianual, în primul rând, Comisia Europeană să găsească pentru a treia oară înțelegere, deoarece doar masca asfaltică de la barajul Valea de Pești ajunge undeva la 10,5 milioane de euro. Și nu este singurul baraj cu probleme”, a declarat Natalia Intotero, potrivit Agerpres.

Reabilitarea barajelor vechi reprezintă una dintre investițiile pentru care Ministerul Mediului trebuie să identifice soluții de finanțare, în condițiile în care, potrivit Nataliei Intotero, o parte importantă a fondurilor disponibile prin PNRR nu a fost accesată.

Ministrul a arătat că problemele infrastructurii hidrotehnice nu se limitează la un singur obiectiv și și-a exprimat speranța că viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene va permite obținerea unor resurse suplimentare.

Declarațiile vin pe fondul schimbării conducerii Ministerului Mediului, după mandatul Dianei Buzoianu, reprezentantă a USR. Cele două au avut deja divergențe publice referitoare la conducerea Administrației Naționale „Apele Române” și la Radarul Balastierelor.

Ministrul Mediului a efectuat joi o vizită la barajul Valea de Pești, situat în orașul Uricani, pentru a analiza starea infrastructurii hidrotehnice și demersurile necesare începerii lucrărilor de reparații.

La verificări au participat prefectul județului Hunedoara, Maria Ștefănie, reprezentanți ai Sistemului Hidrotehnic Independent (SHI) și ai Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR).

Discuțiile au vizat atât situația tehnică a barajului, cât și stadiul procedurilor pentru realizarea intervențiilor necesare. Costul estimat pentru repararea măștii asfaltice a obiectivului este de aproximativ 10,5 milioane de euro.