Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție Fidelis. Dobânzi de până la 7,75% în lei și 6,60% în euro

Ministerul Finanțelor lansează vineri, 6 noiembrie, o nouă ediție a programului Fidelis, prin care românii pot investi în titluri de stat cu dobânzi neimpozabile. Perioada de subscriere se încheie pe 13 noiembrie, iar dobânzile ajung până la 7,75% pentru investițiile în lei și 6,60% pentru cele în euro. Donatorii de sânge beneficiază de condiții speciale.

Ministerul Finanțelor organizează, în perioada 6-13 noiembrie 2026, cea de-a XI-a ediție Fidelis din acest an. Programul se adresează persoanelor fizice rezidente și nerezidente, cu vârsta de peste 18 ani.

Investitorii pot alege titluri de stat denominate în lei sau în euro, cu scadențe cuprinse între doi și zece ani.

Pentru titlurile în lei, dobânzile anuale sunt de 6,60% pentru scadența la doi ani, 7,15% pentru patru ani și 7,75% pentru zece ani.

În cazul investițiilor în euro, Ministerul Finanțelor oferă o dobândă de 4,50% pentru scadența la trei ani și de 6,60% pentru zece ani.

Programul include și două tranșe speciale destinate donatorilor de sânge.

Ediția din noiembrie continuă campania „România are sânge de rocker”, desfășurată de Ministerul Finanțelor în parteneriat cu „Morning Glory cu Răzvan Exarhu” și Rock FM.

Persoanele care pot dovedi că au donat sânge începând cu 1 iunie 2026 beneficiază de dobânzi preferențiale.

Pentru titlurile în lei, dobânda este de 7,60% pe an, cu scadența la doi ani. În cazul titlurilor în euro, dobânda ajunge la 5,50% pe an, pentru o perioadă de trei ani.

Donatorii beneficiază și de praguri minime de subscriere reduse. Astfel, pot investi începând de la 500 de lei, față de pragul obișnuit de 5.000 de lei, sau de la 100 de euro, comparativ cu 1.000 de euro în cazul celorlalți investitori.

Pentru tranșele speciale, plafonul maxim de subscriere este de 100.000 de lei, respectiv 20.000 de euro.

Titlurile de stat pot fi subscrise prin intermediul instituțiilor partenere: BT Capital Partners, Salt Bank, Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille, în parteneriat cu Libra Bank.

Valoarea nominală a unui titlu Fidelis este de 100 de lei sau 100 de euro, în funcție de moneda emisiunii.

Pragul minim obișnuit de subscriere este de 5.000 de lei pentru titlurile în moneda națională și de 1.000 de euro pentru cele denominate în euro.

Titlurile sunt listate la Bursa de Valori București, ceea ce permite investitorilor să le vândă înainte de scadență. În această situație, suma încasată depinde de prețul obținut pe bursă, care poate fi diferit de valoarea nominală.

Un alt avantaj al programului este regimul fiscal. Veniturile obținute din deținerea titlurilor de stat Fidelis sunt neimpozabile, potrivit Ministerului Finanțelor.