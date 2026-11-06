Comerțul din România, în scădere cu 4,6%. Românii au cumpărat mai puțin

În septembrie 2026, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a scăzut faţă de august 2026, atât ca serie brută cu 2,6%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 1,3%, potrivit Institutului Național de Statistică (INS).

În luna septembrie 2026 volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a scăzut faţă de luna august 2026, atât ca serie brută cu 2,6%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 1,3%.

Faţă de luna septembrie 2025 volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), în luna septembrie 2026, a scăzut atât ca serie brută cu 1,5%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 2,6%.

În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2026 volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a scăzut faţă de perioada 1 ianuarie – 30 septembrie2025, atât ca serie brută cu 4,6%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 4,9%, potrivit Institutului Național de Statistică (INS).

indicii volumului cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete)

SEPTEMBRIE 2026 în % faţă de: 1.I-30.IX.2026/ 1.I-30.IX.2025 %- AUGUST 2026 SEPTEMBRIE 2025 Total comerţ cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) B 97,4 98,5 95,4 S 98,7 97,4 95,1 Cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun B 94,0 98,1 96,0 S 99,8 97,8 96,0 Cu vânzare predominantă de produse nealimentare B 101,9 100,2 94,6 S 99,0 98,0 94,0 Comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule, în magazine specializate B 93,1 95,0 96,2 S 98,1 96,5 97,2

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în luna septembrie 2026, comparativ cu luna precedentă, a scăzut, pe ansamblu, cu 2,6%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-6,9%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-6,0%). Vânzările de produse nealimentare au crescut cu 1,9%.

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a scăzut, pe ansamblu, în luna septembrie 2026, comparativ cu luna precedentă, cu 1,3%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-1,9%), vânzările de produse nealimentare (-1,0%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-0,2%).

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în luna septembrie 2026, comparativ cu luna septembrie 2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 1,5%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-5,0%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-1,9%). Vânzările de produse nealimentare au crescut cu 0,2%.

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna septembrie 2026, comparativ cu luna septembrie 2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 2,6%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-3,5%), vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-2,2%) și la vânzările de produse nealimentare (-2,0%).

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2026, comparativ cu perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 4,6%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-5,4%), vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-4,0%) și la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-3,8%).

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2026, comparativ cu perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 4,9%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-6,0%), vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-4,0%) şi la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-2,8%).