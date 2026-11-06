Doliu la Hollywood. Un nume important din industria cinematografică s-a stins la 78 de ani. A contribuit la înființarea DreamWorks
SURSA FOTO: Dreamstime/Doliu
Helene Hahn Lloyd, fost vicepreședinte executiv al companiei Disney și unul dintre primii directori angajați pentru înființarea DreamWorks, a murit la vârsta de 78 de ani. Potrivit echipei sale de management, aceasta s-a stins din viață în somn, marți, 24 octombrie, în Park City, statul Utah.
Helene Hahn Lloyd, o carieră importantă la Paramount, Disney și DreamWorks
Lloyd se mutase în Park City după ce a părăsit DreamWorks, în 2004. A locuit acolo alături de soțul ei, Charles Chuck Lloyd Jr., cu care era căsătorită de peste două decenii. Acesta a murit în luna iulie a acestui an, conform Deadline.
Helene Hahn Lloyd, născută Burlakoff, s-a născut la 13 iulie 1948, în Westbury, statul New York. A absolvit Universitatea Hofstra în 1970, după care s-a mutat la Los Angeles.
La începutul carierei sale, a lucrat temporar pentru Paramount Pictures, în timp ce urma cursurile Facultății de Drept Loyola. A absolvit această instituție în 1975.
În 1977, Lloyd s-a întors la Paramount Pictures, unde a ocupat funcția de vicepreședinte senior. În această perioadă, și-a construit o reputație datorită abilităților sale de negociere și încheiere a unor acorduri importante.
În 1981, a devenit vicepreședinte executiv al Disney. Potrivit informațiilor publicate, aceasta ar fi fost, la momentul respectiv, cea mai înaltă funcție ocupată de o femeie în industria cinematografică de la Hollywood.
În perioada petrecută la Disney, Helene Hahn Lloyd a colaborat cu Jeffrey Katzenberg pentru consolidarea parteneriatului important dintre studioul de animație și Pixar. Această colaborare a reprezentat unul dintre momentele relevante ale activității sale în cadrul companiei.
A fost unul dintre primii directori care au contribuit la înființarea DreamWorks
În 1994, Helene Hahn Lloyd s-a numărat printre primii directori angajați pentru construirea DreamWorks, studioul fondat de Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg și David Geffen.
Ulterior, ea a devenit director operațional al companiei, funcție pe care a ocupat-o până la plecarea sa din 2004. După încheierea activității la DreamWorks, s-a stabilit în Park City, Utah.
Familia lui Helene Hahn Lloyd a transmis și o solicitare privind eventualele donații făcute în memoria ei și a soțului său, Charles Chuck Lloyd Jr. Cei care doresc să le onoreze memoria sunt îndrumați să facă donații către organizația U.S. Ski & Snowboard. Alegerea organizației are legătură cu pasiunea comună a celor doi pentru schi și cu sprijinul pe care l-au acordat noii generații de sportivi.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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