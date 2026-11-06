Doliu la Hollywood. Un nume important din industria cinematografică s-a stins la 78 de ani. A contribuit la înființarea DreamWorks

Helene Hahn Lloyd, fost vicepreședinte executiv al companiei Disney și unul dintre primii directori angajați pentru înființarea DreamWorks, a murit la vârsta de 78 de ani. Potrivit echipei sale de management, aceasta s-a stins din viață în somn, marți, 24 octombrie, în Park City, statul Utah.

Lloyd se mutase în Park City după ce a părăsit DreamWorks, în 2004. A locuit acolo alături de soțul ei, Charles Chuck Lloyd Jr., cu care era căsătorită de peste două decenii. Acesta a murit în luna iulie a acestui an, conform Deadline.

Helene Hahn Lloyd, născută Burlakoff, s-a născut la 13 iulie 1948, în Westbury, statul New York. A absolvit Universitatea Hofstra în 1970, după care s-a mutat la Los Angeles.

La începutul carierei sale, a lucrat temporar pentru Paramount Pictures, în timp ce urma cursurile Facultății de Drept Loyola. A absolvit această instituție în 1975.

În 1977, Lloyd s-a întors la Paramount Pictures, unde a ocupat funcția de vicepreședinte senior. În această perioadă, și-a construit o reputație datorită abilităților sale de negociere și încheiere a unor acorduri importante.

În 1981, a devenit vicepreședinte executiv al Disney. Potrivit informațiilor publicate, aceasta ar fi fost, la momentul respectiv, cea mai înaltă funcție ocupată de o femeie în industria cinematografică de la Hollywood.

În perioada petrecută la Disney, Helene Hahn Lloyd a colaborat cu Jeffrey Katzenberg pentru consolidarea parteneriatului important dintre studioul de animație și Pixar. Această colaborare a reprezentat unul dintre momentele relevante ale activității sale în cadrul companiei.

În 1994, Helene Hahn Lloyd s-a numărat printre primii directori angajați pentru construirea DreamWorks, studioul fondat de Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg și David Geffen.

Ulterior, ea a devenit director operațional al companiei, funcție pe care a ocupat-o până la plecarea sa din 2004. După încheierea activității la DreamWorks, s-a stabilit în Park City, Utah.

Familia lui Helene Hahn Lloyd a transmis și o solicitare privind eventualele donații făcute în memoria ei și a soțului său, Charles Chuck Lloyd Jr. Cei care doresc să le onoreze memoria sunt îndrumați să facă donații către organizația U.S. Ski & Snowboard. Alegerea organizației are legătură cu pasiunea comună a celor doi pentru schi și cu sprijinul pe care l-au acordat noii generații de sportivi.