Fraudă în numele Netflix în România. DNSC avertizează: Un simplu mesaj îți poate compromite datele bancare

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei noi metode de fraudă care îi vizează pe utilizatorii Netflix din România. Atacatorii trimit mesaje false despre o presupusă plată eșuată a abonamentului și amenință cu suspendarea contului. Scopul este obținerea datelor bancare prin intermediul unor site-uri frauduloase.

O nouă campanie de fraudă informatică a fost semnalată de utilizatorii din România, potrivit unei avertizări publicate joi de Directoratul Național de Securitate Cibernetică.

Atacatorii trimit mesaje care par să provină de la Netflix și susțin că plata abonamentului nu a putut fi procesată.

Pentru a determina victimele să reacționeze rapid, mesajele avertizează că accesul la contul de streaming va fi suspendat într-un termen scurt dacă plata nu este efectuată.

„Un nou scenariu de fraudă a fost raportat de către utilizatorii din România, în care atacatorii trimit mesaje frauduloase, în aparență din partea companiei de streaming Netflix, sub pretextul unei plăți eșuate a abonamentului”, explică specialiștii DNSC.

Mesajele conțin un link care redirecționează utilizatorii către un site fals, conceput pentru a imita o pagină legitimă de plată.

Acolo, victimele sunt îndemnate să introducă datele cardului bancar pentru a-și păstra abonamentul activ. Informațiile ajung însă în posesia infractorilor cibernetici.

Specialiștii în securitate cibernetică atrag atenția că una dintre principalele metode utilizate de atacatori este crearea unui sentiment de urgență.

Amenințarea cu suspendarea contului îi poate determina pe utilizatori să acceseze linkul fără să verifice autenticitatea mesajului.

DNSC recomandă evitarea accesării linkurilor primite prin mesaje nesolicitate, chiar dacă acestea par să provină de la o companie cunoscută.

De asemenea, utilizatorii nu trebuie să furnizeze date bancare sau informații despre card prin SMS ori prin pagini accesate din astfel de mesaje.

În cazul unei notificări privind abonamentul Netflix, verificarea situației trebuie făcută direct din aplicația oficială sau prin accesarea manuală a site-ului serviciului, nu prin linkul primit.

Persoanele care au furnizat deja informații bancare prin intermediul unui link suspect trebuie să contacteze imediat banca.

Potrivit DNSC, intervenția rapidă poate permite blocarea cardului sau a tranzacțiilor frauduloase.

Incidentele de securitate cibernetică și tentativele de fraudă pot fi raportate către Directoratul Național de Securitate Cibernetică prin platforma oficială pnrisc.dnsc.ro sau telefonic, la numărul 1911.

Totodată, DNSC pune la dispoziție portalul blacklist.dnsc.ro, unde sunt publicate informații actualizate despre site-urile frauduloase identificate în activitatea de monitorizare.

Aceste site-uri pot fi blocate automat prin extensia de browser dedicată, atunci când aceasta este activată.