Ajutorul de încălzire 2026-2027. Până când pot depune românii cererile? Ce bunuri îi pot lăsa fără sprijinul de la stat

Odată cu venirea sezonului rece, facturile la încălzire devin o cheltuială importantă pentru multe gospodării. Românii cu venituri reduse pot primi sprijin financiar de la stat, inclusiv dacă depun cererile după începerea iernii. Există însă termene-limită, plafoane de venit și condiții privind bunurile deținute.

Familiile și persoanele singure care îndeplinesc condițiile legale pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinței și după începerea sezonului rece 2026-2027. Sprijinul poate fi acordat începând din luna noiembrie, dacă cererea și documentele necesare sunt depuse până pe data de 20 inclusiv. În cazul dosarelor înregistrate după acest termen, ajutorul se acordă, de regulă, din luna următoare.

Solicitanții pot cere, în același timp, și suplimentul pentru energie. Acesta poate fi solicitat și separat de ajutorul pentru încălzire și se acordă lunar, pe tot parcursul anului, cu condiția îndeplinirii criteriilor de eligibilitate.

Potrivit Legii nr. 226/2021, cererile pentru acordarea ajutorului de încălzire se depun, de regulă, până la data de 15 octombrie. Totuși, persoanele care nu au solicitat sprijinul înainte de începerea sezonului rece pot depune documentele și ulterior.

Conform articolului 17, alineatul (7), din actul normativ, dacă dosarul este înregistrat până pe data de 20 a lunii, inclusiv, dreptul la ajutor se stabilește începând cu luna respectivă. În schimb, dacă documentele sunt depuse după această dată, sprijinul se acordă, de regulă, din luna următoare.

De exemplu, o persoană care îndeplinește condițiile legale și depune cererea pe 20 noiembrie 2026 poate primi ajutorul pentru întreaga perioadă rămasă din sezonul rece, respectiv noiembrie 2026 – martie 2027. Astfel, sprijinul va fi acordat pentru toate cele cinci luni. Dacă dosarul este depus pe 23 noiembrie, ajutorul va fi acordat începând din decembrie 2026, pentru cele patru luni rămase până la încheierea sezonului rece.

Sezonul rece este definit de lege ca perioada de cinci luni cuprinsă între 1 noiembrie a anului curent și 31 martie a anului următor. Eventuala prelungire sau reducere a acestei perioade, precum și procedura de acordare a ajutoarelor în astfel de situații, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și a Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Sprijinul financiar se acordă familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru nu depășește 1.386 de lei și persoanelor singure care au un venit net lunar de cel mult 2.053 de lei.

Pentru stabilirea eligibilității nu sunt verificate doar veniturile, ci și bunurile deținute de solicitanți. Familiile și persoanele singure care au în proprietate anumite categorii de bunuri incluse pe lista de excludere nu pot beneficia de acest ajutor.

Sprijinul este destinat locuinței de domiciliu sau de reședință și se acordă pentru un singur sistem de încălzire, respectiv cel utilizat ca sursă principală. Legea prevede compensarea cheltuielilor pentru încălzirea cu gaze naturale, energie electrică, energie termică furnizată în sistem centralizat sau combustibili solizi și petrolieri.

Procentul de compensare este stabilit în funcție de veniturile solicitantului, iar valoarea efectivă a ajutorului depinde și de tipul sistemului de încălzire utilizat.

Printre bunurile care pot duce la pierderea dreptului de a primi ajutorul pentru încălzire se numără anumite proprietăți imobiliare și terenuri. Astfel, nu sunt eligibile persoanele care dețin clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu. De asemenea, sunt luate în considerare terenurile intravilane cu suprafețe mai mari de 1.200 de metri pătrați în mediul urban sau de 2.500 de metri pătrați în mediul rural. Terenul care împrejmuiește locuința și curtea aferentă sunt exceptate de la această regulă.

Deținerea anumitor autovehicule reprezintă un alt criteriu de excludere. Nu pot primi ajutor persoanele care au un autovehicul cu drept de circulație pe drumurile publice și o vechime mai mică de 10 ani. De asemenea, sunt excluse persoanele care dețin mai mult de un autovehicul cu o vechime mai mare de 10 ani, dacă acestea au drept de circulație. În cazul mașinilor mai noi de 10 ani, sunt exceptate cele utilizate sau adaptate pentru transportul persoanelor cu dizabilități.

Lista bunurilor care pot conduce la excluderea de la acordarea sprijinului include și ambarcațiunile. Sunt vizate șalupele, bărcile cu motor, iahturile și alte tipuri de ambarcațiuni. Există însă o excepție pentru mijloacele de transport pe apă necesare deplasării persoanelor care locuiesc în aria Rezervației Biosferei „Delta Dunării”.

Un alt criteriu de excludere vizează economiile păstrate în conturi și depozite bancare. Solicitantul nu poate beneficia de ajutor dacă suma totală deținută de un membru al familiei, în calitate de titular al conturilor sau depozitelor, depășește de trei ori câștigul salarial mediu brut stabilit prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Cererea și declarația pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire se depun la primăria localității în care se află locuința solicitantului sau, în cazul municipiului București, la primăria sectorului de care aparține adresa respectivă. Documentele pot fi înregistrate direct de către solicitant sau prin intermediul asociației de proprietari ori de locatari.

În formularul de solicitare, titularul trebuie să declare componența familiei, veniturile realizate, bunurile aflate în proprietate și sistemul de încălzire utilizat pentru locuință.

În funcție de situația solicitantului, dosarul poate include actele de identitate, documentele care atestă veniturile și dreptul de folosință asupra locuinței, precum și o factură de gaze naturale, energie electrică sau energie termică.

Dreptul la ajutorul pentru încălzire se stabilește prin dispoziția primarului, document în care sunt precizate valoarea sprijinului și perioada pentru care acesta se acordă. În cazul cererilor depuse și soluționate pe parcursul sezonului rece, dispoziția este comunicată titularului în termen de cinci zile de la emitere.