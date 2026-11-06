Electrica Furnizare lansează două oferte de Black Friday. Clienții pot beneficia de energie electrică la preț promoțional

Electrica Furnizare lansează două oferte speciale de Black Friday 2026, adresate atât clienților noi, cât și celor care au deja contracte cu compania. Promoțiile vizează furnizarea energiei electrice, servicii suplimentare pentru locuință și posibilitatea achiziționării unor centrale termice Bosch în rate, fără avans.

Clienții noi care aleg pachetul Electrica Verde Protect beneficiază de un preț promoțional la energia electrică și de abonament cu valoare zero până la 31 decembrie 2027.

Pachetul include și protecția bunurilor, în limita a 10.000 de lei pe an, precum și servicii de asistență tehnică de urgență disponibile non-stop, 24 de ore din 24, șapte zile din șapte.

Asistența tehnică poate fi solicitată în situații precum defecțiunile instalațiilor electrice sau de gaze și avariile la rețelele de apă.

Oferta specială de Black Friday poate fi accesată de clienții noi pe parcursul lunii noiembrie 2026.

A doua ofertă Electrica Furnizare se adresează clienților existenți ai companiei și vizează achiziționarea de centrale termice Bosch.

Aceștia pot cumpăra centralele prin plata în tranșe lunare egale, fără să fie necesar un avans sau un card de credit în momentul achiziției.

Plata poate fi împărțită în 12, 24 sau 36 de tranșe lunare egale, în funcție de opțiunea aleasă de client.

Cele două promoții fac parte din campania de Black Friday 2026 lansată de Electrica Furnizare și sunt destinate unor categorii diferite de consumatori: prima se adresează celor care devin clienți noi ai companiei, iar cea de-a doua celor care au deja o relație contractuală cu furnizorul.

„Campania se desfășoară în perioada 6-30 noiembrie 2026. Pachetul „Electrica Verde Protect Black Friday” e disponibil doar clienților noi, care nu au în prezent un contract activ de furnizare energie cu Electrica Furnizare, în limita a 1.000 de pachete rezervate acestei campanii Centrala termică BOSCH CONDENS 1200 la preț promoțional este disponibilă doar clienților existenți Electrica Furnizare, care au un contract activ pentru serviciul de furnizare energie electrică / gaze naturale; centrala se poate cumpăra în 12, 24 sau 36 tranșe egale, cu avans zero”, informează compania.

Electrica Furnizare este una dintre principalele companii de furnizare a energiei electrice din România, făcând parte din Grupul Electrica, unul dintre cei mai importanți jucători de pe piața energetică națională.