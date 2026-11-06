Taxele și impozitele locale din 2027, decise diferit în marile orașe. Ce se întâmplă cu impozitul pe locuințe

Taxele și impozitele locale din 2027 vor fi stabilite diferit de la un oraș la altul, în funcție de deciziile primăriilor și de prevederile legale. În timp ce unii edili renunță la indexarea cu inflația, alții o consideră obligatorie. Controverse există și în privința impozitării locuințelor cu balcoane închise fără autorizație.

Românii sunt îngrijorați de posibilitatea unei noi majorări a taxelor și impozitelor în 2027, în contextul discuțiilor privind indexarea acestora cu rata inflației și al controverselor legate de impozitarea locuințelor cu balcoane închise fără autorizație. Mai mulți primari au explicat joi, pentru Antena 3 CNN, ce măsuri au în vedere pentru anul viitor și cum vor aplica prevederile legale.

În timp ce unii edili intenționează să mențină taxele locale la nivelul din 2026, alții atrag atenția asupra neclarităților legislative și solicită modificarea regulilor privind balcoanele închise. Prevederile noului Cod al urbanismului au generat dezbateri la nivel național, în special din cauza posibilității dublării impozitului pentru întreaga locuință în cazul proprietarilor care și-au închis balcoanele fără autorizație de construire.

Primarii din Câmpulung, Arad și Bacău consideră că legislația trebuie clarificată, însă au poziții diferite în privința taxelor locale pentru 2027.

Între timp, ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a anunțat, joi, emiterea unui ordin de ministru prin care sunt clarificate regulile de aplicare a prevederilor din noul Cod al urbanismului referitoare la balcoanele închise fără autorizație de construire.

Potrivit explicațiilor ministrului, proprietarii nu vor plăti impozite suplimentare pentru balcoanele închise fără autorizație. De asemenea, persoanele care au efectuat aceste lucrări în urmă cu mai mult de trei ani nu vor fi obligate să obțină autorizație de construire sau să parcurgă alte proceduri administrative. Acestea vor putea declara pe propria răspundere vechimea lucrării.

Primarul municipiului Câmpulung, Elena Lasconi, a declarat că nu a majorat taxele și impozitele locale decât în situațiile în care legislația a obligat-o să facă acest lucru. Pentru 2027, edilul intenționează să aplice indexarea cu rata inflației, pe care o consideră obligatorie potrivit Codului fiscal.

Elena Lasconi a precizat că, în timpul mandatului său, a redus anumite taxe, în special cele aplicate mașinilor electrice și hibride. Pentru anul viitor, aceasta nu are în vedere alte majorări în afara indexării cu rata inflației, în măsura în care prevederile legale impun această măsură.

Primarul consideră că noi creșteri de taxe ar pune o presiune suplimentară asupra populației, care se confruntă deja cu scăderea puterii de cumpărare. În opinia sa, Guvernul ar trebui să plafoneze impozitele și taxele la nivelul actual, deoarece tot mai mulți români își reduc cheltuielile, inclusiv pentru servicii stomatologice, pe care ajung să le considere un lux.

Elena Lasconi a avertizat că nemulțumirile populației ar putea contribui la creșterea în sondaje a partidelor pe care le-a descris drept izolaționiste, despre care a susținut că nu au avut contribuții concrete pentru România.

În ceea ce privește impozitarea locuințelor cu balcoane închise fără autorizație de construire, primarul din Câmpulung consideră că prevederile legislative și interpretările acestora nu sunt suficient de clare. Ea a criticat posibilitatea dublării impozitului pentru locuințele în care balcoanele au fost închise în urmă cu 20 sau 30 de ani, apreciind că o asemenea măsură ar fi nedreaptă pentru proprietari.

Edilul a explicat că Primăria Câmpulung a eliberat autorizații de construire pentru anumite balcoane de la parter, atunci când acestea respectau proiecția celor de la etajele superioare, iar proprietarii plăteau concesiune către administrația locală. În opinia sa, autoritățile ar trebui să identifice soluții prin care proprietarii să poată intra în legalitate, iar legislația să stabilească reguli clare și unitare.

Primarul municipiului Arad, Călin Bibarț, a anunțat că administrația locală nu va majora taxele și impozitele nici măcar cu rata inflației, invocând modificările legislative. Astfel, dările locale vor rămâne la nivelul din 2026 și în anul 2027, cu excepția impozitelor pentru camioanele cu o greutate de peste 12 tone, pentru care legislația impune actualizarea în funcție de cursul de schimb leu-euro.

Edilul a precizat că proiectul privind taxele și impozitele locale a fost publicat în transparență decizională, iar nivelul acestora va fi menținut pentru anul viitor, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

În ceea ce privește impozitarea locuințelor cu balcoane închise fără autorizație de construire, Călin Bibarț a declarat că Primăria Arad nu va aplica amenzi și nici nu va majora impozitele proprietarilor. Acesta consideră că legislația nu este suficient de clară și că lipsa normelor de aplicare creează dificultăți în aplicarea prevederilor. Primarul a precizat că așteaptă modificarea legii, menționând că balcoanele sunt deja incluse de mai mulți ani în suprafața pentru care proprietarii plătesc impozit.

Călin Bibarț a comentat și posibilitatea introducerii impozitării locuințelor în funcție de valoarea de piață, un mecanism a cărui aplicare a fost amânată în repetate rânduri. În opinia sa, sistemul nu este pregătit din punct de vedere tehnic, deoarece nu există încă o bază de date completă și funcțională care să permită stabilirea valorii reale a proprietăților.

Primarul a explicat că mecanismul presupune centralizarea prețurilor de tranzacționare a locuințelor de către notariate, însă acest proces nu a fost finalizat. El estimează că sistemul ar putea deveni funcțional peste unul, doi sau trei ani, după ce autoritățile vor reuși să pună la punct toate elementele necesare.

Primarul municipiului Bacău, Lucian Viziteu, a anunțat că administrația locală nu va indexa taxele și impozitele cu rata inflației pentru anul 2027. Edilul a explicat că modificările aduse Codului fiscal nu mai prevăd această obligație pentru autoritățile locale.

În ceea ce privește impozitarea locuințelor cu balcoane închise fără autorizație de construire, Lucian Viziteu consideră că legislația este neclară și ridică probleme de constituționalitate. Primarul a susținut că, până în 2020, anumite lucrări de închidere a balcoanelor erau considerate legale și a contestat posibilitatea aplicării unor amenzi pentru construcții realizate cu mai mulți ani în urmă.

Edilul a atras atenția că unele dintre lucrările respective au o vechime mai mare de trei sau cinci ani, motiv pentru care consideră nejustificată aplicarea retroactivă a sancțiunilor. Acesta a precizat că administrația locală așteaptă clarificarea și modificarea legislației.

Până atunci, Primăria Bacău intenționează să elaboreze un regulament care să diferențieze situațiile întâlnite în practică. Lucian Viziteu a explicat că trebuie tratate distinct extinderile construite la nivelul solului, pentru care proprietarii încearcă să intre în legalitate, și balcoanele de la etajele superioare care au fost închise ulterior.

Primarul consideră că aplicarea unor amenzi de zeci de mii de lei pentru astfel de lucrări ar fi disproporționată și susține că regulamentul local trebuie să coreleze prevederile Codului urbanismului cu celelalte acte normative. El a estimat că legislația ar putea fi corectată în următoarea lună, după care administrația locală va putea stabili modul de aplicare a noilor reguli.