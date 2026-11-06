Ursula von der Leyen vine în România luni, 9 noiembrie. Vizită la Cotroceni, pe fondul atacurilor cu drone din Marea Neagră

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va efectua luni, 9 noiembrie, o vizită oficială în România, unde va fi primită de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Vizita are loc pe fondul tensiunilor de securitate din Marea Neagră, după o serie de atacuri cu drone asupra navelor comerciale. Șefa executivului european urmează să viziteze și Bulgaria.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va ajunge luni, 9 noiembrie, în România, unde are programată o întâlnire cu președintele Nicușor Dan.

Potrivit agendei publicate de Administrația Prezidențială, întrevederea va avea loc la Palatul Cotroceni, începând cu ora 15:30.

Vizita face parte dintr-un program regional care include și Bulgaria, în contextul deteriorării situației de securitate din Marea Neagră.

Potrivit Politico, care citează trei oficiali ai Comisiei Europene familiarizați cu pregătirile, Ursula von der Leyen ar urma să viziteze cele două state după participarea la summitul climatic COP din Turcia.

Deocamdată, programul complet al deplasării nu a fost făcut public. Nu este clar nici dacă președinta Comisiei Europene va fi însoțită de alți oficiali europeni, precum președintele Consiliului European, António Costa, sau șefa diplomației europene, Kaja Kallas.

Conform sursei citate, unele cabinete ale comisarilor europeni nu au fost încă informate despre toate detaliile vizitei.

Deplasarea Ursulei von der Leyen în România și Bulgaria vine după o serie de atacuri cu drone asupra navelor comerciale din apropierea coastelor celor două țări.

Potrivit Reuters, nouă nave comerciale au fost lovite în luna octombrie, iar aproximativ 34 de marinari au fost declarați morți sau dispăruți.

Un oficial al Comisiei Europene, citat sub protecția anonimatului de Politico, a descris Marea Neagră drept cea mai periculoasă rută maritimă din lume în prezent, având în vedere numărul victimelor.

Atacurile au amplificat îngrijorările privind siguranța navigației și securitatea flancului estic al NATO.

România a avertizat că incidentele sunt legate de intensificarea agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei.

Bulgaria a adoptat însă o poziție mai prudentă, evitând să atribuie oficial atacurile Moscovei și precizând că dronele au provenit din direcția estică.

În urma incidentelor, aliații NATO au intensificat misiunile de supraveghere aeriană deasupra Mării Negre.

Aceste activități se desfășoară pe fondul riscurilor tot mai mari pentru transportul maritim comercial și al tensiunilor generate de războiul din Ucraina.

Vizita președintei Comisiei Europene în România și Bulgaria are loc în acest context, cele două state fiind membre ale Uniunii Europene și NATO și având ieșire la Marea Neagră.

Până în prezent, nu au fost comunicate informații detaliate despre subiectele care vor fi abordate în cadrul întâlnirii dintre Ursula von der Leyen și Nicușor Dan.